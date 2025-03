Diese Streaming-Highlights erwarten dich kommende Woche

«Daredevil: Born Again» ist eines der Streaming-Highlights in der kommenden Woche. Foto: Getty Images for Disney

Sprichwörtlich wie ein Phönix aus der Asche: Nach den verheerenden Bränden in Kalifornien soll die 97. Oscar-Verleihung Balsam für die geschundene Seele Hollywoods sein. So wird in der Nacht vom 2. auf den 3. März der rote Teppich ausgerollt, wenn sich die Stars und Sternchen auf das wohl begehrteste Männchen der Filmwelt freuen. Diesmal führt Comedian und Ex-Late-Night-Talker Conan O’Brien (61) durch die glamouröse Show. Auch die Cinephilen im deutschsprachigen Raum kommen auf ihre Kosten: Pro 7 überträgt bereits zum 26. Mal in Folge (ab 1.00 Uhr) die US-Sause, während SRF mit einem «G&G»-Spezial nach Hollywood blickt. Und erstmals erkennt auch der Streamingriese Disney+ die Strahlkraft der ikonischen Gala und schaltet einen Livestream auf. Doch wer wird am Ende die begehrten goldenen Statuetten mit nach Hause nehmen? Und wer geht leer aus? Alle Nominierten sowie unsere Prognosen zu den Favoriten findet ihr auf tele.ch. And the Oscar goes to … ?

Running Point ★★★☆☆

«Ich wollte einfach mal wieder etwas Witziges drehen!» Schauspielerin Kate Hudson zögerte nach eigener Aussage keine Sekunde, als Netflix ihr die Hauptrolle für die Serie «Running Point» anbot. Sie spielt darin eine Frau, die über Nacht an die Spitze des Familien-Business befördert wird. Genauer gesagt muss Isla Gordon als Präsidentin die Geschicke des Profi-Basketballclubs Los Angeles Waves leiten und sich «im unberechenbaren Dschungel einer männerdominierten Sportwelt» durchsetzen. Zum Beitrag auf «Tele».

Netflix | Comedyserie | Staffel 1 | ab 27. Februar 2025



Daredevil: Born Again ★★★★☆

Tagsüber ist er ein brillanter Anwalt, nachts unter dem Pseudonym Daredevil ein gesetzloser Kämpfer gegen das Verbrechen. Doch Matt Murdock (Charlie Cox) ist blind, seit er als Kind bei einem Unfall mit radioaktivem Material in Berührung kam. Dafür entwickelten seine anderen Sinne übermenschliche Fähigkeiten: Er hört Herzschläge und erkennt daran, ob jemand lügt. Sein Tastsinn ist so fein, dass er gedruckte Texte «lesen» kann, und dank seinem starken Geruchssinn erschnüffelt er Düfte, auch wenn eine Wand dazwischen ist. Zum Beitrag auf «Tele».

Disney+ | Actionserie | Staffel 1 | ab 5. März 2025

Der Leopard

Sizilien in den 1860er-Jahren vor dem Hintergrund der Revolution: Fürst Don Fabrizio Corbera (Francesco Colella) geniesst sein privilegiertes Leben. Doch die nahende Staatsgründung Italiens stellt die alte aristokratische Ordnung und damit die Zukunft seiner Familie in Frage. – Basierend auf Giuseppe Tomasi di Lampedusas Roman.

Netflix | Miniserie | ab 5. März 2025



When Life Gives You Tangerines

Die romantische Slice-of-Life-Serie spielt auf der südkoreanischen Insel Jeju in den 1960ern und begleitet einen Bub und ein Mädchen durch verschiedene Phasen ihres Lebens. Es geht um die vielen Höhen und Tiefen, die sie durchleben mussten, und wie ihre Liebe Generationen überdauern konnte.

Netflix | Dramaserie | Staffel 1 | ab 7. März 2025



Law & Order: Organized Crime

Elliot Stabler (Christopher Meloni) kehrt nach vielen Jahren als Teil einer neuen Spezialeinheit zur New Yorker Polizei zurück. Dort kämpft er gegen das organisierte Verbrechen und versucht vor allem herauszufinden, wer für den Bombenanschlag verantwortlich ist, bei dem seine Frau ums Leben kam.

Sky Show | Krimiserie | Staffel 3 | ab 1. März 2025



Plankton: The Movie

Netflix ist zur zweiten Heimat für SpongeBob Schwammkopf geworden. Also darf auch ein eigener Film für Bösewicht Plankton nicht fehlen! Weil seine Computer-Frau Karen genug hat, die zweite Geige zu spielen, will sie nun Planktons Welteroberung selbst in die Wege leiten. Das zwingt Plankton dazu, mit seinen Erzfeinden zusammenzuarbeiten.

Netflix | Animationsfilm | ab 5. März 2025

Oh la la – Wer ahnt denn sowas? ★★☆☆☆

Christian Clavier schon wieder in einer klischeehaften Vaterrolle: Diesmal heisst seine überhebliche Figur Frédéric. Als seine Tochter heiratet, gibt’s DNA-Tests für alle. Es stellt sich heraus: Der Vater des Bräutigams in spe ist zu 50% deutsch, die Mutter zu 60% englisch. Und Frédéric selbst?

Sky Show | Komödie | ab 1. März 2025



My Penguin Friend ★★★☆☆

Inspiriert von der wahren Geschichte des brasilianischen Fischers João (Jean Reno), der dem verletzten Pinguin Dindim hilft und ihn aufpäppelt. Danach schwimmt das Tier jedes Jahr 8000 Kilometer, um seinen Menschenfreund wieder zu besuchen. Ein herziger Familienfilm alter Schule, der volle Pulle auf die Tränendrüsen drückt.

Sky Show | Familienfilm | ab 6. März 2025

Delicious

Schauspielerin Nele Mueller-Stöfen tischt in ihrem Regiedebüt einen Klassenkampf-Thriller à la «Parasite» auf – stilvoll, nur plumper. Auslöser sind die Familienferien eines reichen Paars (Valerie Pachner, Fahri Yardım) in Südfrankreich. Als sie auf der Landstrasse eine Einheimische anfahren, stellen sie diese schuldbewusst als Haushaltshilfe ein.

Netflix | Thriller | ab 7. März 2025

97 Oscar-Verleihung

In der Nacht vom 2. auf den 3. März werden die Oscars verteilt. Der frühere Late-Night-Talker Conan O’Brien führt erstmals durch die Show, und Disney+ überträgt sie erstmals als Livestream. Alternativ gibt’s die Filmgala natürlich auch auf den üblichen deutschsprachigen Kanälen: SRF 2, Pro 7, ORF 1 und Joyn. Zum Beitrag auf «Tele».

Disney+ | 2. März 2025 | Live-Stream ab 1.00 Uhr

With Love, Meghan

Die Herzogin von Sussex will das Genre der Lifestyle-Sendungen neu definieren und lädt Freunde und Prominente auf ihr Anwesen in Kalifornien ein, wo sie Küchen-, Garten- und Gastgebertipps gibt. – Die Dokusoap war ursprünglich auf den Januar geplant. Wegen der heftigen Brände in Kalifornien liess Meghan den Start verschieben.

Netflix | Dokusoap | Staffel 1 | ab 4. März 2025



Thomas Müller – Einer wie keiner

Die Doku stellt den Profi-Fussballer Thomas Müller (35) vor – von den Anfängen im ländlichen Bayern bis zum tränenreichen Abschied von der Nationalelf bei der Heim-EM 2024. Laut den Machern erleben wir Müller mit seiner Familie und seinen Freunden, wie er wirklich ist: «ehrlich, authentisch und schlagfertig».

Prime Video | Dokumentarfilm | ab 4. März 2025

Weitere Starts

Netflix

01.03. – Meine teuflisch gute Freundin (Fantasykomödie)

01.03. – Könige der Wellen 2 (Trickfilm)

01.03. – Resident Alien (Dramaserie, 2. Staffel)

01.03. – Lake Placid (Horrorfilm)

01.03. – Moving On (Komödie)

01.03. – The Best Christmas Pageant Ever (Komödie)

02.03. – Priscilla (Biographie)

04.03. – Andrew Schulz: LIFE (Stand-up-Comedy)

05.03. – Medusa (Dramaserie, 1. Staffel)

05.03. – Kein böser Traum (Krimiserie, 1. Staffel)

06.03. – Beauty in Black (Dramaserie, 1. Staffel)

07.03. – Formel 1: Drive to Survive (Dokuserie, 7. Staffel)

07.03. – Prakti.com (Komödie)

07.03. – Chaos: Die Manson-Morde (Dokumentarfilm), mehr dazu nächste Woche

Sky Show

01.03. – Replicas (Sci-Fi-Film)

01.03. – Vice: Der zweite Mann (Biographie)

04.03. – All Fun and Game (Horrorfilm)

04.03. – Cold Case Files – Beweismittel DNA (Dokuserie)

05.03. – Whistleblower (Dokuserie)

06.03. – Navy CIS (Krimiserie, 12. Staffel)

07.03. – Bull (Krimiserie, Staffeln 1–6)

07.03. – Alter weisser Mann (Drama)

07.03. – Ren Faire: Kampf um König Georges Krone (Dokuserie)



Prime Video

06.03. – Prophezeiung...Liebe (Komödie)

06.03. – For the Win: NWSL (Dokuserie)



Play Suisse

06.03. – # Female Pleasure – Fünf Kulturen, fünf Frauen, eine Geschichte (Dokumentarfilm)

06.03. – Ermordet, weil sie Frauen sind – Femizide in der Schweiz (Dokumentation)

06.03. – Irene Schweizer (Dokumentarfilm)

06.03. – Yuku und die Blume des Himalaja (Animationsfilm)

06.03. – Le dernier survivant (Dokumentation)

06.03. – Deux jours avec mon père (Komödie)