Diese Streaming-Highlights erwarten dich kommende Woche

Weite Landschaften, wilde Natur und ganz viele Pferde: Als vor ein paar Jahren die Neo-Westernserie «Yellowstone» mit Kevin Costner auf die Streaming-Welt losgelassen wurde, erlebten die Erzählungen von Pionier- und Abenteuergeist, von skrupelloser Gier und Gewalt ein triumphales Comeback. Um auf dieser Erfolgswelle weiterzureiten, wagte man etwas, das nicht immer funktioniert: die Produktion der Spinoffs «1883» und «1923». In beiden Fällen führte die Kombination aus historischer Authentizität, starken Charakteren, grossem Drama und epischen Landschaften erneut zu einem Yeehaw-Hype. Nun sorgt die neue Streaming-Woche für Nachschub: Am 23. Februar erblickt die zweite Staffel von «1923» auf Paramount+ das Licht der Westernwelt. Auch Netflix entdeckte den rauen Westen und lieferte im Januar mit «American Primeval» eine unvergleichlich rohe, aber starke Serie ab – und nimmt im März auch gleich noch «1883» ins Portfolio auf.

A Thousand Blows ★★★★☆

Ein Boxer-Epos, eine Emanzipationsgeschichte, ein Heldendrama: Die neue Serie «A Thousand Blows» ist alles in einem. Steven Knight erzählt die Geschichte dreier ganz unterschiedlicher Menschen, deren Wege sich kreuzen, angesiedelt im viktorianischen Zeitalter in London. Knight, der die Kultserie «Peaky Blinders» schuf, widmet sich erneut einem historischen Stoff. Inspiriert von wahren Begebenheiten, lässt er uns ins brodelnde Londoner East End abtauchen, wo Henry «Sugar» Goodson (Stephen Graham) im Hinterzimmer seines Pubs illegale Boxkämpfe veranstaltet. Zum Beitrag auf «Tele».

Disney+ | Dramaserie | Staffel 1 | ab 21. Februar 2025

KRANK Berlin ★★★★☆

«KRANK Berlin» ist die zweite deutsche Originalserie auf Apple TV+. Hier geht es für alle ans Eingemachte – Patienten, Ärzte und Streaming-Publikum. Hier kränkelt echt alles. Der Lärmpegel ist konstant hoch, Patienten liegen auf den Fluren, in der verdreckten Empfangshalle wird gedrängelt und gebrüllt. Zwar hat der Name der Serie «KRANK Berlin» nichts mit Unwohlsein zu tun, sondern ist eine Abkürzung für Krankenhaus Neukölln Berlin. Doch die Zustände hier lassen dem Publikum die Haare zu Berge stehen. Zum Beitrag auf «Tele».

Apple TV+ | Dramaserie | Staffel 1 | ab 26. Februar 2025

1923

Ein harter Winter steht bevor, der Jacob (Harrison Ford) und Cara Dutton (Helen Mirren) alles abverlangen wird. Zusätzlich muss das Ehepaar die Widersacher abwehren, die sie von ihrer Farm vertreiben wollen. Schaffts Neffe Spencer (Brandon Sklenar) pünktlich aus Afrika zurück, um zu helfen? Nach «1883» das zweite sehr beliebte Spin-off aus dem «Yellowstone»-Universum.

Paramount+ | Westernserie | Staffel 2 | ab 23. Februar 2025

Toxic Town

Als Dutzende Babys im englischen Corby mit Fehlbildungen geboren werden, machen sich deren Mütter auf die Suche nach den Verantwortlichen. Doch in ihrem Kampf für Gerechtigkeit stehen sie übermächtigen Gegnern gegenüber. Die Serie erzählt die auf Fakten beruhende Geschichte um einen grossen Umweltskandal in Grossbritannien.

Netflix | Dramaserie | Staffel 1 | ab 27. Februar 2025

Running Point ★★★☆☆

Weil ihr Bruder nach einem Skandal zurücktreten muss, wird Isla Gordon (Kate Hudson) zur neuen Präsidentin des Basketballvereins L. A. Waves ernannt, der gleichzeitig ihr Familienunternehmen ist. Nun muss Isla ihren skeptischen Brüdern, dem Vorstand und der breiteren Sportgemeinde beweisen, dass sie die Richtige für den Job ist.

Netflix | Comedyserie | Staffel 1 | ab 27. Februar 2025

Drive Me Crazy

Als Addie (Emma Appleton) und ihre Schwester in einem Wohnmobil von England zu einer Hochzeit nach Spanien fahren, stossen sie mit einem Porsche zusammen. Darin sitzen Addies Ex und dessen bester Kumpel. Die Frauen nehmen die Jungs in ihrem Wohnmobil mit – und schon bald nimmt der Roadtrip eine verrückte Wendung.

Paramount+ | Dramedyserie | Staffel 1 | ab 28. Februar 2025

Touch ★★★★☆

London, 1969: Der Isländer Kristofer (Palmi Kormákur) heuert in einem japanischen Restaurant an und verliebt sich in Miko (Kōki), die Tochter des Besitzers. Über 50 Jahre später reist der demenzkranke Kristofer (Egill Ólafsson) nach London, um Miko zu suchen. Palmis Vater Baltasar Kormákur («Everest») inszeniert dies mit viel Gefühl.

Sky Show | Drama | ab 27. Februar 2025

Beetlejuice Beetlejuice ★★★★☆

Lydia (Winona Ryder) arbeitet nun als TV-Medium und hats nicht gut mit ihrer Tochter Astrid (Jenna Ortega). Als die sich mit dem falschen Kerl einlässt, braucht Lydia Hilfe: von Lottergeist Beetlejuice (Michael Keaton). Eine gelungene Rückkehr nach 36 Jahren: nostalgisch, überraschend – und durch und durch Tim Burton.

Sky Show | Fantasykomödie | ab 28. Februar 2025

Bastion 36

Polizist Antoine (Victor Belmondo) wird als Strafe von seiner Gang-Bekämpfungseinheit wegversetzt. Ein Jahr später werden kurz nacheinander zwei seiner Ex-Kollegen ermordet, ein dritter verschwindet. Antoine geht der Sache nach. Regie führte Olivier Marchal, bekannt für düstere Polizeithriller wie «36 – Tödliche Rivalen».

Netflix | Thriller | ab 28. Februar 2025

Geständnisse eines Teenie-Betrügers

Der Schotte Elliot Castro arbeitet als Teenager bei einem Callcenter. Indem er Kreditkarteninhaber betrügt, legt er den Grundstein seiner kriminellen Karriere. Er erschwindelt über zwei Millionen Pfund und reist vier Jahre um die Welt, ehe er im Alter von 22 Jahren geschnappt wird und in den Knast wandert.

Sky Show | Dokuserie | ab 27. Februar 2025

Miss Italia darf nicht sterben

Miss Italia, eine Veranstaltung mit ruhmreicher Vergangenheit, steckt seit Jahren in einer tiefen Krise. Skandale und veränderte Schönheitsideale haben der Veranstaltung zugesetzt. Patrizia Mirigliani, die Leiterin des Schönheitswettbewerbs, ist trotz allem entschlossen, einen Neuanfang zu wagen.

Netflix | Dokumentarfilm | ab 26. Februar 2025

The 31st Annual Screen Actors Guild Awards

Der Filmpreis-Zyklus dieses Jahr ist turbulent, etwa wegen Skandalen um «Emilia Pérez». Die SAG-Awards dienen als Stimmungsbarometer für die Schauspiel-Preise kurz vor den Oscars. Zu den Favoriten gehören Adrien Brody («The Brutalist»), Demi Moore («The Substance») und das «Wicked»-Ensemble.

Netflix | Live-Show | 24. Februar 2025; Stream ab 5 Uhr

Die weiteren Starts

Netflix

22.2. – Das Urteil – Jeder ist käuflich (Thriller)

23.2. – Wer ist Hanna? (Actionthriller)

25.2. – Full Swing (Dokuserie)

26.2. – Eine Kopenhagener Liebesgeschichte (Romanze)

27.2. – Demon City (Actionfilm)

27.2. – In der falschen Spur (Komödie)

27.2. – Pokémon Horizons: Die Serie (Animationsserie, 1. Staffel)

27.2. – Sosyal Climbers (Romanze)

27.2. – Dalah: Death and the Flowers (Krimiserie, 1. Staffel)

28.2. – Too Hot to Handle: Germany (Dokusoap)

28.2. – Aitana: Metamorphose (Dokuserie)

28.2. – Gockel (Comedyserie, 1. Staffel)

28.2. – Der Gegenangriff (Actionfilm)

28.2. – Dabba Cartel (Krimiserie, 1. Staffel)

Sky Show

22.2. – Eine Million Minuten (Komödie)

22.2. – Über den Dächern von Nizza (Krimikomödie)

22.2. – Welcome to Wrexham (Dokuserie)

23.2. – Baywatch (Komödie)

26.2. – Sleeping Dogs – Manche Lügen sterben nie (Kriminalfilm)

26.2. – The Queen Mary (Horrorfilm)

27.2. – Geheimnisse royaler Paläste (Dokuserie)

28.2. – The Walking Dead (Horrorserie, Staffeln 1–11)

Disney+

26.2. – Marie Antoinette (Dramaserie, 2. Staffel)

26.2. – Alice in der Wunderland-Bäckerei (Animationsserie, 2. Staffel)

26.2. – Abbott Elementary (Jugendserie, 4. Staffel)

Paramount+

22.2. – Henry Danger – Der Film (Actionfilm)

28.2. – Sleeping Dogs – Manche Lügen sterben nie (Kriminalfilm)

Prime Video

27.2. – House of David (Dramaserie, 1. Staffel)

27.2. – Su Majestad (Comedyserie, 1. Staffel)

Play Suisse

23.2. – Die Beschatter (Crime-Comedyserie, 2. Staffel)

27.2. – Mona mittendrin: Leben als Pornodarstellerin (Dokuserie)