Diese Streaming-Highlights erwarten dich nächste Woche

1/2 Ab Montag ist die dritte Staffel der Erfolgsserie «White Lotus» auf Sky abrufbar. Foto: HBO

Mischa Christen, Redkator «Tele»

Die weisse Lotusblüte symbolisiert im Buddhismus den Weg zur Erleuchtung und die reine Seele, die trotz weltlicher Unreinheiten unberührt bleibt. Trifft das nun völlig oder ganz und gar nicht auf «The White Lotus» zu? Das soll jeder Fan der HBO-Serie, die sich seit 2021 zu einem weltweiten Phänomen entwickelt hat, für sich entscheiden. Fakt ist: Sie verbindet scharfe Gesellschaftssatire mit subtilen Thriller-Elementen vor einer luxuriösen, aber trügerischen Kulisse. Jede Staffel dieser Anthologieserie spielt in einem exklusiven Resort – Staffel 1 auf Hawaii, Staffel 2 in Sizilien – und begleitet eine Sippe superreicher Feriengäste sowie das Hotelpersonal über eine Woche hinweg. Die dritte Season reist auf eine thailändische Ferieninsel, wo sich die Fans erneut auf eine scharfsinnige Analyse menschlicher Abgründe mit neuem Cast freuen dürfen. S̄wạs̄dī! 🪷

The White Lotus ★★★★☆

Landebahn frei für Runde drei: Die grandiose HBO-Serie «The White Lotus» fliegt nach Thailand. Und auch da stehen sie wieder, die Angestellten des Luxushotels. Angestrengt lächelnd und winkend empfangen sie die eintrudelnden Gäste. Das Begrüssungsritual war fixer Bestandteil der ersten zwei Staffeln. Daran wird auch in der dritten nicht gerüttelt. Genauso wenig wie an der Vorschau auf das düstere Finale. Neu dabei ist dafür Arnold Schwarzeneggers Spross Patrick. Zum Beitrag auf «Tele».

Sky Show | Anthologieserie | Staffel 3 | ab 17. Februar 2025



Zero Day

Mit Cyberattacken ist nicht zu spassen: Sie können die Opfer nicht nur viel Geld oder die Identität, sondern im schlimmsten Fall Menschenleben kosten. So passiert es auch in der neuen Thriller-Miniserie auf Netflix. «Zero Day» ist nicht nur der Titel der Serie, sondern auch ein Fachausdruck für eine Software-Sicherheitslücke, die dem Anbieter (noch) nicht bekannt ist. Die Folge davon: Man hat «Null Tage» Zeit, um auf einen etwaigen Cyberangriff zu reagieren. Genau das passiert bei «Zero Day»: Dort legt eine landesweite Cyber-Attacke Zugnetze, Flugpläne und Verkehrsleitsysteme lahm. Zum Beitrag auf «Tele».

Netflix | Thriller-Miniserie | Ab 20. Februar 2025



Win or Lose

Die erste Serie aus dem Hause Pixar, die nicht auf einem seiner Hit-Filme basiert. Sie dreht sich um die wichtige Softball-Partie eines Schulteams und betrachtet es aus der Perspektive von acht unterschiedlichen Figuren. Sogar der Animationsstil variiert je nach Sichtweise.

Disney+ | Animationsserie | Staffel 1 | ab 19. Februar 2025

Die Geschichte meiner Familie

Ein sterbender Vater bereitet seine chaotische Familie darauf vor, das Leben ohne ihn zu meistern. Aber erst müssen alte Streitigkeiten beigelegt werden. – Eine Geschichte, die trotz tragischen Umständen Lebensfreude, Leidenschaft und die Liebe zu den eigenen Kindern zelebriert.

Netflix | Dramaserie | Staffel 1 | ab 19. Februar 2025

The Girl in the Water

Nach einer Kopfverletzung leidet Sophie (Gugu Mbatha-Raw) unter einer Amnesie. Als sie mit Hilfe von Ehemann und Freunden die Teile ihres Lebens wieder zusammensetzt, beginnt sie die Wahrheit hinter ihrem scheinbar perfekten Leben zu hinterfragen. Das zweite Kapitel führt Sophie nach London, wo sie sich in die britische Elite einschleust.

Apple TV+ | Krimiserie | Staffel 2 | ab 21. Februar 2025



Reacher

In der dritten Runde der auf Lee Childs Roman «Persuader» basierenden Actionserie stürzt Reacher (Alan Ritchson) in das dunkle Herz eines kriminellen Unternehmens, wo er einen verdeckten Informanten retten muss. Bald wird Reacher aber auch mit einigen unerledigten Dingen aus seiner eigenen Vergangenheit konfrontiert.

Prime Video | Actionserie | Staffel 3 | ab 20. Februar 2025



The Iron Claw ★★★★☆

Die wahre Geschichte der Familie Von Erich, die in den 80ern die Wrestling-Szene dominierte. Vater Fritz (Holt McCallany) fordert von seinen Söhnen Siege. Als Kevin (Zac Efron) nachlässt, rücken seine Brüder in den Vordergrund. Der Film krallt sich dank starken Schauspielleistungen und innerfamiliärer Dramatik im Gedächtnis fest.

Sky Show | Drama | ab 21. Februar 2025



The Gorge ★★★☆☆

Zwei Scharfschützen (Miles Teller, Anya Taylor-Joy) bewachen voneinander getrennt eine ominöse Schlucht. Trotz Verbot spannen sie zusammen und lüften das Rätsel der Schlucht. Was kammerspielartig beginnt, avanciert zum explosiven Spektakel. Die Logik hapert, aber die schiere Waghalsigkeit der Story macht Spass.

Apple TV+ | Horror-Action | ab 14. Februar 2025

Rob Peace ★★★☆☆

In seinem Regiedebüt erzählt Chiwetel Ejiofor die wahre Geschichte von Rob Peace (Jay Will). Der junge Schwarze aus ärmlichen Verhältnissen setzt sich an der Elite-Uni Yale durch. Doch als sein Vater (Ejiofor) ins Gefängnis muss, wird Rob in die Kriminalität gezogen. Etwas formelhaft umgesetzt, aber

und mit vorzüglichem Ensemble.

Paramount+ | Drama | ab 21. Februar 2025

Onside: Major League Soccer

Seit Lionel Messis Wechsel zu Inter Miami haben die Amis den Fussball noch lieber. Nach «Messi Meets America» (2023) schiebt Apple nun die nächste Fussball-Doku nach. Darin kann man die MLS-Saison 2024 hinter den Kulissen noch einmal miterleben – ganz nahe bei den Spielern und Trainern.

Apple TV+ | Dokuserie | Staffel 1 | ab 21. Februar 2025

Quad Gods ★★★☆☆

E-Sport ist ein Millionengeschäft. Diese Doku beleuchtet aber spezielle Gamer: Erzählt wird die Geschichte von drei Männern aus New York, die sich in der Reha-Abteilung des Mount Sinai Hospitals treffen und beschliessen, das erste E-Sport-Team für Tetraplegiker zu gründen. – Herzerwärmende Story über echte Winnertypen.

Sky Show | Dokumentarfilm | ab 21. Februar 2025

Hitlers geheime Missionen

Es gab im Dritten Reich zahlreiche geheime Missionen, die die Geschichte im Sinne von Hitlers Nationalsozialisten beeinflussen sollten. Etwa einen Überfall auf eine Radiostation, das Fälschen von Pfundnoten im KZ oder gar die Entführung Edwards von Windsor! Hitlers Ziel: andere Staaten destabilisieren und die Öffentlichkeit manipulieren.

Sky Show | Dokuserie | ab 18. Februar 2025





Die weiteren Starts

Netflix

17.02. – Gabby's Dollhouse (Animationsserie, 11. Staffel)

17.02. – Nur noch ein einziges Mal (Drama)

17.02. – American Murder: Gabby Petito (Dokuserie)

18.02. – Rosebud Baker: The Mother Lode (Comedyshow)

18.02. – Court of Gold (Dokumentation)

18.02. – Too Hot to Handle: Germany (Dokusoap, 2. Staffel) 👉🏼 Neues Startdatum

18.02. – Offline Love (Dokusoap, 1. Staffel)

20.02. – Drei Engel für Charlie (Actionkomödie)

20.02. – Passinho Foda: Der Tanz, der Brasilien begeistert (Dokumentation)

Sky Show

16.02. – Schwarzer Regen (Thriller)

16.02. – S.W.A.T. (Actionserie, 8. Staffel)

17.02. – Houses of Horror: Gewalt und Terror am College (Dokuserie)

20.02. – Die Flucht von Alcatraz (Thriller)

21.02. – Wrong Man (Dokuserie)

21.02. – Baby To Go (Romantikkomödie)

21.02. – I.S.S. (Sci-Fi-Film)

Disney+

19.02. – 9-1-1: Lone Star (Dramaserie, 5. Staffel)

21.02. – Chris Distefano: It's Just Unfortunate (Comedyshow)

Apple TV+

21.02. – Anpfiff: Major League Soccer (Dokuserie)



Paramount+

18.02. – Aussie Shore (Realitysoap, 1. Staffel)

21.02. – Frenchie Shore (Realitysoap, 2. Staffel)



Play Suisse

20.02. – Sophie Lavaud, le dernier sommet (Dokumentarfilm)

20.02. – Elegie auf einen Leuchtturm (Dokumentation)

20.02. – Flavio Paolucci. Da Guelmim a Biasca (Dokumentation)

20.02. – Who's Afraid of Alice Miller? (Dokumentarfilm)

20.02. – Giochi da ragazzi (Dokumentation)