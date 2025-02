1/2 Der Valentinstag steht vor der Tür: «Tele» hat für dich nach Streaming-Highlights für den romantischen Tag gestöbert. Angefangen bei «La Dolce Villa» auf Netflix. Foto: Netflix

In einer Woche ist Valentinstag! Schon klar, dass der Welt-Liebestag auch an den Streamern nicht kuschelfrei vorübergeht. Netflix geht gleich in die Vollen und liefert mit «I Am Married – But!» eine ausgewachsene Rom-Com-Serie aus Korea ab – und schiesst in der Liebeskomödie «La Dolce Villa» Amors Pfeil auf einen Ami in Italien. Auf Liebe setzt auch Prime Video und lässt «My Fault London» auf die Turteltäubchen los – das Remake einer spanischen Romanze. Doch Netflix vergisst auch die Romantik-Muffel nicht: Ein Tag zuvor läutet die Actionserie «Cobra Kai» ihr definitiv endgültiges Finale ein. Und bereits jetzt verfügbar ist skandinavisches Krimihandwerk erster Güte: «Die Åre-Morde». Oder wie wär's mit was Animiertem? Mit «The Witcher: Sirens of the Deep» holt Netflix den Hexer zurück. Happy Valentine's Day – oder eben auch nicht.

Mit dem Liebesfilm «La Dolce Villa» zelebriert Netflix am 14. Februar den Valentinstag. Foto: Netflix

The Witcher: Sirens of the Deep

«The Witcher: Sirens of the Deep» ist schon der zweite Animationsfilm nach «The Witcher: Nightmare of the Wolf» im Jahr 2021. Doch bei jenem handelte es sich um eine Vorgeschichte, in der Hexer Geralt keine Rolle spielte. Diesmal ist es anders. Geralt ist zurück – und er wird in der englischen Fassung von Fan-Liebling Doug Cockle gesprochen, der dem Monsterjäger schon in allen drei bisherigen Computergames seine Stimme geliehen hat. Der Inhalt basiert auf einer Geschichte aus Andrzej Sapkowskis Sammelband «Das Schwert der Vorsehung», die Hans-Christian Andersens «Die kleine Meerjungfrau» variiert. Zum Beitrag auf «Tele».

Netflix | Zeichentrickfilm | ab 11. Februar 2025

Cobra Kai

Endlich! Nach dem fiesen Cliffhanger am Ende der Staffel 6B schaltet Netflix kurz vor dem Valentinstag die allerletzten fünf Episoden der Dramaserie «Cobra Kai» auf. Die serielle Fortsetzung der «Karate Kid»-Filme aus den 80er-Jahren mit dem mittlerweile erwachsenen Ralph Macchio als Daniel LaRusso trafen einen Nerv. Jene, die als Teenies im Kino waren, liebten das Revival ihres Karatehelden – und seines Antagonisten Johnny Lawrence (William Zabka). Zum Beitrag auf «Tele».

Netflix | Dramaserie | Staffel 6C | ab 13. Februar 2025

Yellowjackets

1996 stürzt ein Flugzeug mit einem Mädchenfussballteam an Bord ab. Die Girls überleben in der Wildnis. Parallel dazu wird gezeigt, wie die Frauen 25 Jahre später immer noch mit den Geschehnissen von damals hadern. – «Lord of the Flies» mit Mädchen, auch in Staffel 3 ein genialer Mix aus Psychothriller, Horror und Coming-of-Age-Drama.

Paramount+ | Thrillerserie | Staffel 3 | ab 14. Februar 2025

Die Åre-Morde

Hanna Ahlander (Carla Sehn) ist Polizistin in Stockholm. Vom Freund verlassen und vom Dienst suspendiert, sucht sie Ruhe im Skiort Åre. Als dort eine Jugendliche vermisst wird, hilft Ahlander bei der Suche. Der örtliche Polizist Daniel Lindskog nimmt ihre Hilfe nur widerwillig an. – Unterkühlt packender Krimistoff aus dem hohen Norden.

Netflix | Krimiserie | Staffel 1 | ab 6. Februar 2025

I Am Married – But!

I-ling (Alice Ko) lebt seit drei Jahren mit ihrem Mann Zeng Xue-you (Jasper Liu) bei den Schwiegereltern! Eigentlich will sie sich scheiden lassen, denn ihr Gatte ist ein Muttersöhnchen. Da entdeckt sie auf einer Dating-App ihren Traummann und träumt gleichzeitig von einem Baby. Soll sie treu bleiben? Oder ein heimliches Abenteuer wagen?

Netflix | Rom-Com-Serie | Staffel 1 | ab 14. Februar 2025

Valeria

In der vierten und gleichzeitig letzten Staffel muss sich Valeria (Diana Gómez) zwischen Víctor (Maxi Iglesias), Bruno (Federico Aguado) und ihrer Karriere entscheiden. Auch ihre drei besten Freundinnen Carmen, Nerea und Lola steuern langsam aber sicher auf die dreissig zu und haben mit allerlei Widrigkeiten des Lebens zu kämpfen.

Netflix | Dramaserie | Staffel 4 | ab 14. Februar 2025

My Fault: London

Das Remake der spanischen Romanze «Culpa Mia – Meine Schuld» verlegt die Handlung nach London: Noah (Asha Banks) ist aus den USA nach England gezogen, wo der neue Mann ihrer Mutter lebt. Von ihrem Stiefbruder, Rennfahrer und Angeber Nick (Matthew Broome), fühlt sich Noah umgehend genervt. Doch er weckt auch ihr Interesse.

Prime Video | Liebesfilm | ab 13. Februar 2025

La Dolce Villa

Amerikaner in Bella Italia – das ist immer für eine Romanze gut. Im Film von Mark Waters («Girls Club – Vorsicht bissig!») erwischt es den Geschäftsmann Eric (Scott Foley), der in Italien die alte Villa renovieren möchte, die seine Tochter für 1 Euro gekauft hat. Das bringt ihn auch mit der Bürgermeisterin (Violante Placido) des Orts zusammen.

Netflix | Liebesfilm | ab 13. Februar 2025

Irgendwie schwanger

Lainy (Amy Schumer) aus Brooklyn ist neidisch auf ihre schwangere Freundin (Jillian Bell). So neidisch, dass sie mit falschem Babybauch Schwangerschaftskurse besucht. Dabei lernt sie dummerweise ihren Traummann (Will Forte) kennen. Hinter der Kamera stand der Neffe von Adam Sandler, dessen Firma den Film produziert hat.

Netflix | Komödie | ab 5. Februar 2025

Die Honigfalle: Eine wahre Geschichte über Liebe, Lügen und das FBI

«The Honey Trap», so der Originaltitel der Doku, verfolgt die Geschichte von Denis Cuspert und dessen Weg vom berüchtigten deutschen Rapper Deso Dogg zum ISIS-Rekrutierer. Er nahm als dschihadistischer Kämpfer am Syrienkrieg teil und wurde vermutlich dort getötet, 42-jährig.

Paramount+ | Dokumentation | ab 7. Februar 2025



Liebe macht blind

Pünktlich zum Valentinstag wartet Netflix mit der 8. Staffel der sehr erfolgreichen Datingsoap auf, die ausschliesslich auf die inneren Werte eines Menschen setzt. Hier bekommen Paare einander erst zu Gesicht, nachdem sie sich verliebt und verlobt haben. Moderiert wird die Serie von den Eheleuten Nick und Vanessa Lachey.

Netflix | Dokusoap | Staffel 8 | ab 14. Februar 2025

Ink Master – Tattoo Champion USA

Wer zuletzt sticht, sticht am besten: 16 neue Künstler betreten die Bühne, um im ultimativen Tattoo-Wettbewerb anzutreten. Moderator Joel Madden stellt ihr Können in kniffligen Challenges auf die Probe. Doch es kann nur einen Champion geben, der die 250'000 Dollar gewinnt und sich «Ink Master» nennen darf.

Paramount+ | Castingshow | Staffel 16 | ab 12. Februar 2025

Die weiteren Starts



Netflix

10.02. – Surviving Black Hawk Down – Die Schlacht von Mogadischu (Dokuserie)

12.02. – Flitterwochen mit meiner Mutter (Komödie)

12.02. – Tod vor der Hochzeit (Komödie)

13.02. – Hello, Love, Again (Drama)

13.02. – Dog Days Out (Animationsserie, 1. Staffel)

13.02. – Winter Palace (Dramaserie, 1. Staffel)

13.02. – Der Handel (Dramaserie, 2. Staffel)

14.02. – The Most Beautiful Girl in the World (Komödie)

14.02. – Melo Movie (Comedyserie, 1. Staffel)

14.02. – The Crow – Die Krähe (Fantasythriller)

14.02. – Ewige Liebe (Komödie)

14.02. – Dhoom Dhaam (Actionkomödie)

14.02. – Umjolo: There is No Cure (Komödie)

Sky Show

08.02. – Zwei zu Eins (Komödie)

08.02. – C.B. Strike (Krimiserie, 6. Staffel)

09.02. – Tropic Thunder (Kriegskomödie)

10.02. – True Grit (Western)

10.02. – Navy CIS (Krimiserie, 11. Staffel)

10.02. – Citizen Detective: Im Auftrag der Toten (Dokuserie)

13.02. – The Good Half (Komödie)

13.02. – Buckingham Palace – Ein Palast im Lauf der Zeit (Dokuserie)

14.02. – Culprits (Krimiserie, 1. Staffel)

Disney+

12.02. – Harlem Ice (Dokuserie)

12.02. – Umami (Drama)

12.02. – Me & Mickey (Animationsserie, Staffeln 1+2)

Apple TV+

14.02. – Riesenherz (Animationsserie, 1. Staffel)

Prime Video

11.02. – 50'000 First Dates: A True Love Story (Dokuserie)

13.02. – Broken Rage (Actionfilm)

Play Suisse

13.02. – Züri West – Am Blues vorus... (Dokumentarfilm)

13.02. – Johnny & Me – Kunst als Waffe – John Heartfield (Dokumentation)

13.02. – Die Bühnenlegende Mathias Gnädinger (Dokumentation)

13.02. – Sternenberg (Komödie)

13.02. – Tatort: Howalds Fall (TV-Krimi)

13.02. – Leo Sonnyboy (Komödie)

13.02. – Der grosse Sommer (Komödie)

13.02. – Das Boot ist voll (Drama)

13.02. – Usfahrt Oerlike (Drama)

13.02. – Der Berg (Drama)