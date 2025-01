Netflix, Sky und Co

1/5 Cameron Diaz gibts ab nächster Woche wieder auf Netflix zu sehen. Foto: IMAGO/Eventpress

Mischa Christen, Redaktor «Tele»

1 Prime Target ★★★☆☆

Externe Inhalte Möchtest du diesen ergänzenden Inhalt (Tweet, Instagram etc.) sehen? Falls du damit einverstanden bist, dass Cookies gesetzt und dadurch Daten an externe Anbieter übermittelt werden, kannst du alle Cookies zulassen und externe Inhalte direkt anzeigen lassen. Externe Inhalte laden Mehr Infos

Edward Brooks (Leo Woodall) ist ein junger, brillanter Doktorand der Mathematik an der renommierten britischen Universität Cambridge. Er steht kurz vor einem gigantischen Durchbruch: Er glaubt, ein Muster in den Primzahlen gefunden zu haben, das ihm den Schlüssel zum Knacken jedes Computers und damit auch jedes Sicherheitssystems der Welt liefert. Doch dann begeht er einen fatalen Fehler und erzählt seinem Professor von seiner bahnbrechenden Theorie. Die Ereignisse überschlagen sich, und bald findet Edward heraus, dass ihm ein mächtiger, unsichtbarer Feind auf den Fersen ist, der versucht, seine Idee zu sabotieren, bevor sie richtig geboren ist.

Apple TV+ | Thrillerserie | 1. Staffel | ab 22. Januar 2025

2 The Night Agent ★★★★☆

Externe Inhalte Möchtest du diesen ergänzenden Inhalt (Tweet, Instagram etc.) sehen? Falls du damit einverstanden bist, dass Cookies gesetzt und dadurch Daten an externe Anbieter übermittelt werden, kannst du alle Cookies zulassen und externe Inhalte direkt anzeigen lassen. Externe Inhalte laden Mehr Infos

Wir erinnern uns: Am Ende von Staffel 1 rettete FBI-Agent Peter Sutherland (Gabriel Basso) mit seinem beherzten Handeln das Leben der US-Präsidentin. In der von Fans lang ersehnten zweiten Staffel ist Peter nun selber ein Night Agent, sein Einsatzgebiet ist das pulsierende Bangkok. Mit seiner Partnerin Alice (Brittany Snow) will er einen Maulwurf aufspüren, der geheime Informationen weiterverkauft. Doch der Einsatz geht furchtbar schief. Und bald wird Peter vom Jäger zum Gejagten, dann wieder zum Jäger. Zum Beitrag

Netflix | Actionthrillerserie | 2. Staffel | ab 21. Januar 2025

3 Whiskey on the Rocks

Externe Inhalte Möchtest du diesen ergänzenden Inhalt (Tweet, Instagram etc.) sehen? Falls du damit einverstanden bist, dass Cookies gesetzt und dadurch Daten an externe Anbieter übermittelt werden, kannst du alle Cookies zulassen und externe Inhalte direkt anzeigen lassen. Externe Inhalte laden Mehr Infos

Oktober 1981: Auf dem Höhepunkt des Kalten Krieges läuft das U-Boot U-137 voller betrunkener Russen in den Schären von Karlskrona auf Grund. Nun ist es am schwedischen Ministerpräsidenten Thorbjörn Fälldin (Rolf Lassgård), eine globale Eskalation zu verhindern. – Zum Schreien komische Historienposse, von Tatsachen inspiriert.

Disney+ | Miniserie | ab 22. Januar 2025

4 High Potential

Externe Inhalte Möchtest du diesen ergänzenden Inhalt (Tweet, Instagram etc.) sehen? Falls du damit einverstanden bist, dass Cookies gesetzt und dadurch Daten an externe Anbieter übermittelt werden, kannst du alle Cookies zulassen und externe Inhalte direkt anzeigen lassen. Externe Inhalte laden Mehr Infos

Die alleinerziehende Reinigungskraft Morgan (Kaitlin Olson) sollte auf der Polizeiwache bloss saubermachen. Doch sie ordnet gleich die Mordermittlungswand neu, vertauscht die Fotos von Opfer und Verdächtigem. Nach dem ersten Ärger merkt Detective Karadec (Daniel Sunjata), dass Morgan ein schlaues Köpfchen ist – und heuert sie prompt an!

Disney+ | Krimiserie | Staffel 1 | ab 23. Januar 2025

Ein Artikel aus «Tele» Das ist ein Beitrag aus «Tele». Das Fernsehmagazin der Schweiz taucht für dich nach den TV- und Streamingperlen. Das ist ein Beitrag aus «Tele». Das Fernsehmagazin der Schweiz taucht für dich nach den TV- und Streamingperlen.

5 Super Mâles – Ziemlich verblendet

Externe Inhalte Möchtest du diesen ergänzenden Inhalt (Tweet, Instagram etc.) sehen? Falls du damit einverstanden bist, dass Cookies gesetzt und dadurch Daten an externe Anbieter übermittelt werden, kannst du alle Cookies zulassen und externe Inhalte direkt anzeigen lassen. Externe Inhalte laden Mehr Infos

Die vier Pariser Freunde Cédric, Tom, Jérémie und Tonio sind in ihren Vierzigern. Statt ganze Kerle zu sein, sind sie von ihren Frauen und der Gesellschaft komplett verunsichert und schlittern von Krise zu Krise. Eine Selbsthilfegruppe soll sie dazu befähigen, ihr aus der Zeit gefallenes Weltbild geradezurücken.

Netflix | Comedyserie | 1. Staffel | ab 24. Januar 2025

6 Back in Action ★★★☆☆

Externe Inhalte Möchtest du diesen ergänzenden Inhalt (Tweet, Instagram etc.) sehen? Falls du damit einverstanden bist, dass Cookies gesetzt und dadurch Daten an externe Anbieter übermittelt werden, kannst du alle Cookies zulassen und externe Inhalte direkt anzeigen lassen. Externe Inhalte laden Mehr Infos

Nach dem Musical «Annie» neben Jamie Foxx 2017 ging Cameron Diaz in Rente. Nun gibt sie ein Comeback – passenderweise neben Foxx. Sie spielen ein ehemaliges Agentenpaar, das mit seinen Kindern ins Schussfeld gerät. Das ist so formelhaft, wie es sich liest. Immerhin unterhält der Film nach einem holprigen Auftakt nicht allzu schlecht.

Netflix | Actionkomödie | ab 17. Januar 2025

7 The End We Start From ★★★☆☆

Externe Inhalte Möchtest du diesen ergänzenden Inhalt (Tweet, Instagram etc.) sehen? Falls du damit einverstanden bist, dass Cookies gesetzt und dadurch Daten an externe Anbieter übermittelt werden, kannst du alle Cookies zulassen und externe Inhalte direkt anzeigen lassen. Externe Inhalte laden Mehr Infos

Eine frischgebackene Mutter (Jodie Comer) und ihr Partner (Joel Fry) fliehen vor einer katastrophalen Flut in London aufs Land. Doch auch dort wird die Lage bald aussichtslos. Das ganz Weltuntergangsdrama ist ambitioniert und Jodie Comer («The Bikeriders») überzeugt. Doch die etwas ziellose Erzählweise strengt rasch an.

Sky Show | Katastrophendrama | ab 23. Januar 2025

8 Ich – Einfach unverbesserlich 4 ★★★☆☆

Externe Inhalte Möchtest du diesen ergänzenden Inhalt (Tweet, Instagram etc.) sehen? Falls du damit einverstanden bist, dass Cookies gesetzt und dadurch Daten an externe Anbieter übermittelt werden, kannst du alle Cookies zulassen und externe Inhalte direkt anzeigen lassen. Externe Inhalte laden Mehr Infos

Ex-Bösewicht Gru freut sich auf Zeit mit der Familie, inklusive das neue Baby. Doch weil ein Superschurke sich an ihm rächen will, muss Gru mit der ganzen Sippe in einer biederen Vorstadt untertauchen. Frisch ist daran nicht mehr viel, aber Fans der Reihe kommen bei Tempo, Witz und Minions auf ihre Kosten.

Sky Show | Animationsfilm | ab 23. Januar 2025

9 Abigail ★★★☆☆

Externe Inhalte Möchtest du diesen ergänzenden Inhalt (Tweet, Instagram etc.) sehen? Falls du damit einverstanden bist, dass Cookies gesetzt und dadurch Daten an externe Anbieter übermittelt werden, kannst du alle Cookies zulassen und externe Inhalte direkt anzeigen lassen. Externe Inhalte laden Mehr Infos

Das Team hinter «Ready or Not» sowie den «Scream»-Teilen fünf und sechs knöpft sich den Vampirfilm vor. Eine Gruppe Krimineller kidnappt eine Gangstertochter. Doch die 12-jährige Ballerina ist eine Blutsaugerin! Auch wenn der Film mehr Biss haben dürfte – mit Gewalteskapaden und Ironie hält er allemal bei Laune.

Sky Show | Horrorfilm | ab 17. Januar 2025

10 Elizabeth Taylor: Die verschollenen Aufnahmen

Externe Inhalte Möchtest du diesen ergänzenden Inhalt (Tweet, Instagram etc.) sehen? Falls du damit einverstanden bist, dass Cookies gesetzt und dadurch Daten an externe Anbieter übermittelt werden, kannst du alle Cookies zulassen und externe Inhalte direkt anzeigen lassen. Externe Inhalte laden Mehr Infos

Die zweifache Oscar-Preisträgerin Liz Taylor (1932–2011) führte ein Leben mit heftigen Auf und Abs, stets im Fokus der Boulevardpresse. Dank bisher unveröffentlichten Interviews und dem Zugang zu ihrem Privatarchiv entsteht das Porträt einer verletzlichen Frau, die immer auf der Suche nach Liebe war.

Sky Show | Dokumentarfilm | ab 24. Januar 2025

11 Pillowcase Murders – Mordserie in Seniorenheimen

Externe Inhalte Möchtest du diesen ergänzenden Inhalt (Tweet, Instagram etc.) sehen? Falls du damit einverstanden bist, dass Cookies gesetzt und dadurch Daten an externe Anbieter übermittelt werden, kannst du alle Cookies zulassen und externe Inhalte direkt anzeigen lassen. Externe Inhalte laden Mehr Infos

Er tötete 22 Frauen, um Schmuck und andere Wertgegenstände zu stehlen: Die 3-teilige Dokumentation rollt den Fall des Serienmörders Billy Chemirmir auf, der sich in und um Dallas als Hausmeister und Pfleger ausgab und wehrlose Seniorinnen umbrachte – bis eines der Opfer seine Attacke überlebte.

Sky Show | Dokuserie | ab 22. Januar 2025

12 The Space Race

Externe Inhalte Möchtest du diesen ergänzenden Inhalt (Tweet, Instagram etc.) sehen? Falls du damit einverstanden bist, dass Cookies gesetzt und dadurch Daten an externe Anbieter übermittelt werden, kannst du alle Cookies zulassen und externe Inhalte direkt anzeigen lassen. Externe Inhalte laden Mehr Infos

Die Geschichte der bemannten Raumfahrt ist zugleich eine Geschichte der Propaganda. Während des Kalten Krieges wetteiferten die USA und die Sowjetunion in unterschiedlichsten Bereichen. Dazu gehört auch der Weg des ersten Dunkelhäutigen in den Weltraum. Diese Doku zeigt, welche Rolle dabei der Rassismus spielte.

Disney+ | Dokumentarfilm | ab 24. Januar 2025