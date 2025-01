1/2 Ab 27. Januar läuft auf Sky Show der Film «Die Ermittlung». Foto: Sky

Mischa Christen, Redaktor «Tele»

Die Ermittlung ★★★★☆

Es ist ein düsteres Kapitel der deutschen Geschichte, das Schriftsteller Peter Weiss (1916–1982) im Theaterstück «Die Ermittlung» 1965 zu Papier brachte. Von 1963 bis 1965 mussten sich NS-Verbrecher im ersten Frankfurter Auschwitzprozess vor einem Schwurgericht ihren Taten im Konzentrationslager Auschwitz-Birkenau stellen. Regisseur RP Kahl adaptierte 2024 das Theaterstück und brachte es in einem Film auf die Kino-Leinwand. Er verwob darin historische Dokumentation mit künstlerischer Reflexion. Sky Show macht aus dem Film nun eine Miniserie.

Sky Show | Miniserie | ab 27. Januar 2025 | 21.45 auch auf dem TV-Sender Arte

Ihr seid herzlich eingeladen ★★★☆☆

Hochzeiten werden immer Material für Komödien liefern: Das nervöse Brautpaar, die völlig verschiedenen Gäste, die aufwendige Organisation – das alles schreit nach Komplikationen. «Ihr seid herzlich eingeladen» knöpft sich nahezu alle vor, die man sich vorstellen kann. Und dies erst noch doppelt.

Prime Video | Komödie | ab 30. Januar 2025

The Rookie

Die siebte Staffel startet stressig für John Nolan (Nathan Fillion): Seine Frau Bailey (Jenna Dewan) ist unauffindbar und deren Ex aus dem Knast ausgebrochen. Entwarnung: Die Serienmacher gaben der Figur Bailey bloss eine Drehpause, weil Jenna Dewan ein Kind gekriegt hat – sie wird zurückkommen. Die 18 (!) neuen Folgen versprechen Spannung.

Sky Show | Krimiserie | Staffel 7 | ab 24. Januar 2025

Mythic Quest

Game-Entwickler sind schräge Vögel. Das zeigt sich auch in der vierten Staffel von «Mythic Quest»: Darin versucht Ian Grimm (Rob McElhenney), der Leiter des Videospielstudios, einmal mehr, die dysfunktionale Bürosippe zusammenzuhalten. Am 26. März startet dann das von Fans und Gamern lang erwartete Spinoff «Side Quest».

Apple TV+ | Comedyserie | Staffel 4 | ab 29. Januar 2025

Paradise

Der Sicherheitsagent Xavier Collins (Sterling K. Brown) entdeckt den toten Präsidenten: Er wurde ermordet! Hat Collins im Job versagt? Oder hat etwa er den Präsidenten getötet? Ein knallhartes Verhör soll Licht ins Dunkel bringen, doch da beginnt das Verwirrspiel erst richtig. Explosiver Thrillerstoff von Dan Fogelman («This Is Us»)!

Disney+ | Thrillerserie | Staffel 1 | ab 28. Januar 2025

Der freundliche Spider-Man aus der Nachbarschaft

Die Serie widmet sich mal wieder Peter Parkers Werdegang nach der Verwandlung in den Superhelden Spider-Man. Aber: Das spielt in einer alternativen Zeitlinie, in der Norman Osborn zu Peters Mentor wird. Warum dies in einem so altbackenen Animationsstil gehalten sein muss, wissen nur die Marvel-Götter.

Disney+ | Zeichentrickserie | Staffel 1 | ab 29. Januar 2025

Chantal im Märchenland ★★★☆☆

Sieben Jahre nach «Fack Ju Göhte 3» bekommt Göre Chantal (Jella Haase) ihren eigenen Film! Sie wäre gern Influencerin, auf Arbeit pfeift sie. Da werden sie und Zeynep (Gizem Emre) in eine Märchenwelt gezogen, in der es alles gibt – ob Artus, Aladin oder Aschenputtel. Manchmal lustig und hintersinnig, oft aber eher «cringe».

Netflix | Komödie | ab 29. Januar 2025

Butcher’s Crossing ★★★☆☆

1874 sucht ein junger Idealist (Fred Hechinger) die ursprüngliche Natur in Colorado. Begleitet wird er von einem Jäger (Nicolas Cage), der in der Region eine riesige Büffelherde vermutet. Die Romanverfilmung siedelt sich düster im Umfeld von Werken wie «Moby Dick» oder «Apocalypse Now» an, ohne freilich deren Faszination zu entfalten.

Sky Show | Western | ab 28. Januar 2025

Star Trek: Section 31

In diesem Ableger von «Star Trek: Discovery» schliesst sich Imperatorin Philippa Georgiou (Michelle Yeoh) einer geheimen Abteilung der Sternenflotte an. Ihr Auftrag: der Schutz der Föderation. Dem Trailer nach zu urteilen, sieht das künstlich und verdunkelt aus. «Trek»-Fans alter Schule dürften ihr Universum kaum wiedererkennen.

Paramount+ | Sci-Fi-Film | ab 24. Januar 2025

Die Bombe von Oklahoma City: Ein amerikanischer Albtraum

Es ist einer der schwersten Terroranschläge in der US-Geschichte: 1995 zündet Timothy McVeigh vor einem Gebäude in Oklahoma City eine Bombe. 168 Menschen sterben, darunter 19 Kinder. Die HBO-Doku geht den ideologischen Motiven des Täters nach, der zum Tod verurteilt und 2001 hingerichtet wird.

Sky Show | Dokumentarfilm | ab 24. Januar 2025

Bitcoin: Das Rätsel um die Kryptowährung

2008 hob angeblich ein Mann mit dem Pseudonym Satoshi Nakamoto den Bitcoin aus der Taufe. Trotz anfänglicher Skepsis hat sich dieser inzwischen etabliert. Doch was steckt hinter Bitcoin? Die Dokumentation entschlüsselt die Ursprünge und sucht nach der wahren Identität seines rätselhaften Schöpfers.

Sky Show | Dokumentarfilm | ab 31. Januar 2025

Faye Dunaway – Eine Leinwandikone ★★★★☆

Wunderschön und erfolgreich, aber auch stur und kompliziert – so kennt man Faye Dunaway. In dieser Doku seziert die 84-Jährige ihr Leben, spricht über ihre psychische Gesundheit und prangert die Doppelmoral an, der sie als Frau in Hollywood ausgesetzt war. Auch Kollegen und Freunde kommen zu Wort.

Sky Show | Dokumentarfilm | ab 24. Januar 2025

Weitere Starts

Netflix

25.01. – Bad Country (Actionthriller)

28.01. – Liza Treyger: Night Owl (Stand-up-Comedy)

29.01. – Der Hooligan (Dramaserie, 1. Staffel)

29.01. – American Manhunt: O.J. Simpson (Dokuserie)

30.01. – Mo (Comedyserie, 2. Staffel)

30.01. – The Recruit (Actionserie, 2. Staffel)

30.01. – Yellowstone (Westernserie, 4. Staffel)

30.01. – The Seven Deadly Sins: Four Knights of the Apocalypse (Animationsserie, 2. Staffel)

30.01. – Home Sweet Loan (Drama)

31.01. – Das Mädchen im Schnee (Krimiserie, 2. Staffel)

31.01. – Lucas Welt (Drama)

31.01. – Boy Kills World (Actionfilm) 👉🏼 Mehr dazu nächste Woche

Sky Show

25.01. – Carlos Bilardo: Argentiniens Fussballtrainer-Legende (Dokuserie)

26.01. – Schindlers Liste (Drama)

27.01. – Der Junge im gestreiften Pyjama (Drama)

28.01. – Saw X (Horrorfilm)

29.01. – Mein Sohn, der Soldat (Kriegsfilm) 👉🏼 Mehr dazu nächste Woche

30.01. – Problemista (Komödie)

31.01. – Blue Bloods – Crime Scene New York (Krimiserie, 14. Staffel)

31.01. – Law & Order: Special Victims Unit (Krimiserie, Staffeln 13–18)

31.01. – Die Synanon-Sekte: Niedergang eines Reha-Programms (Dokuserie) 👉🏼 Mehr dazu nächste Woche

Disney+

29.01. – Der unglaubliche Dr. Pol (Dokusoap, 23. Staffel) 👉🏼 Mehr dazu nächste Woche

29.01. – Minnie Toons (Animationsserie, 1. Staffel)

Prime Video

31.01. – Tom Green Country (Dramaserie, 1. Staffel)

Play Suisse

25.01. – Futura! – Vol. 2 (Dokuserie)

30.01. – La storia infinita (Dokuserie, 2. Staffel)

30.01. – Ding Dong Spezial Deutschland (Dokuserie)

30.01. – Loup, les nuits hantées des éleveurs vaudois (Dokumentation)

30.01. – SCB – Eine einmalige Geschichte (Dokumentation)

