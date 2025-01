Diese Streaming-Highlights erwarten dich nächste Woche

1/2 «Die Sopranos» kommen zurück. Foto: Getty Images

Es gibt Serien, die vergisst man sein ganzes Leben lang nicht mehr. Und es gibt Serien, die das ganze Genre revolutioniert haben. Bestes Beispiel: «Die Sopranos» (1999-2007). Erstmals war ein Mörder und Verbrecher der Titelheld – und zwar einer, den das Publikum liebte, weil er hinter seiner Machomaske zerbrechlich und liebenswert war. Und sich regelmässig bei der Psychologin den Frust von der Seele redete. Nun startet mit «Die Sopranos: Entstehung einer Hit-Serie» ein packender Doku-Das Zweiteiler auf Sky Show. Serienschöpfer David Chase erzählt darin, wie er seine eigene Lebensgeschichte in jene von Capo Tony Soprano (James Gandolfini) packte. Für Soprano-Fans (und solche, die es noch werden wollen!) ist dies wie ein verspätetes Weihnachtsgeschenk. Wer gerade nicht in dokumentarischer Stimmung ist, dem servieren wir hier noch jede Menge Serien- und Film-Alternativen.

Lockerbie – A Search for Truth ★★★★★

Ein Mann kämpft für die Wahrheit: «Lockerbie» rollt den Anschlag von 1988 auf ein US-Passagierflugzeug auf. Die Dramaserie basiert auf Jim Swires Buch «The Lockerbie Bombing: A Father’s Search for Justice» und wurde ergänzt durch Gespräche mit Geheimdienstangestellten, Zeitzeuginnen und Journalisten. Wir erfahren auch, dass das Produkt einer Zürcher Firma womöglich eine Schlüsselrolle bei diesem Terrorakt gespielt hat. Zum Beitrag auf «Tele».

Sky Show | Drama-Miniserie | ab 16. Januar 2025

Ausser Kontrolle

Diese Spezialeinheit der Polizei von Rom löst Konflikte mit extremen Methoden und innigem Zusammenhalt. Als bei einem Einsatz der Teamchef schwer verletzt wird, übernimmt ein neuer Vorgesetzter, dem die Einheit aber ein Dorn im Auge ist: Er will sie umkrempeln. – Italienische Serie (Originaltitel «ACAB», Akronym für «All Cops Are Bastards»).

Netflix | Actionserie | Staffel 1 | ab 15. Januar 2025

On Call

Zwei junge, aber schon erfahrene Streifenpolizisten müssen im kalifornischen Long Beach für Recht und Ordnung sorgen. Klingt langweilig? Ist es eher nicht. «On Call» stammt nämlich von den «Law & Order»-Schöpfern und wurde mit einem Mix aus Handkameras, Body- und Dashcams gedreht. Das soll authentisch wirken.

Prime Video | Krimiserie | Staffel 1 | ab 9. Januar 2025

Severance

Mark (Adam Scott) leitet ein Büroteam, dessen Mitglieder nach einem chirurgischen Eingriff ihre Erinnerungen an Arbeitswelt und Privatleben nicht mehr verknüpfen können. Doch das Experiment dieser Work-Life-Balance gerät ins Wanken, als ein Geheimnis ans Licht kommt, das Mark dazu zwingt, seine Arbeit ernsthaft zu hinterfragen.

Apple TV+ | Dramaserie | Staffel 2 | ab 17. Januar 2025

The Upshaws

Bennie Upshaw (Mike Epps) ist ein warmherziger Mechaniker, der alles gibt, um seine Familie über die Runden zu bringen. Auch in der 6. Staffel erleben die Upshaws Höhen und Tiefen – darunter neue Jobs, grosse Träume, gesundheitliche Probleme und andere Überraschungen, die das Leben so mit sich bringt.

Netflix | Comedyserie | Staffel 6 | ab 9. Januar 2025

Unstoppable

Die inspirierende, wahre Geschichte von Anthony Robles (Jharrel Jerome), der mit einem Bein geboren wird. Trotzdem kämpft er dafür, an die nationale Ringermeisterschaft zu dürfen. Jennifer Lopez spielt seine Mutter, Bobby Cannavale den weniger hilfsbereiten Stiefvater. Don Cheadle und Michael Peña übernehmen die Trainerrollen.

Prime Video | Drama | ab 16. Januar 2025

Der Heimweg ★★★☆☆

«Der Kalenderkiller will mich umbringen!» Mit diesen Worten meldet sich die verzweifelte Klara (Luise Heyer) beim Begleittelefon, wo ihr Jules (Sabin Tambrea) helfen will. Eine packende Adaption von Sebastian Fitzeks Roman, bei der Regisseur Adolfo J. Kolmerer sichtbar dem von ihm verehrten Siebzigerjahre-Kino à la Brian De Palma nacheifert.

Prime Video | Thriller | ab 16. Januar 2025

Dogman ★★★☆☆

Doug (Caleb Landry Jones) arbeitet als Dragqueen, sitzt im Rollstuhl und hat eine schwierige Familiengeschichte. Seine geliebten Hunde lässt er Juwelen klauen. Als er es in der Folge mit einem Gangführer zu tun bekommt, wird’s hässlich. Das erzählt Luc Besson nie subtil, sondern als genreübergreifendes, exzessives Aussenseiterdrama.

Sky Show | Thrillerdrama | ab 15. Januar 2025

Selling the City

Das Team von «Selling Sunset» und «Selling the OC» kriegt einen neuen Ableger im Big Apple. Hier begleiten wir eine Handvoll durchgestylter Maklerinnen bei ihrem Arbeitsalltag. Neben viel zwischenmenschlichem Gezänke der Ladys bekommt man vor allem einen Einblick in einige extravagante Luxuswohnungen im Herzen von New York.

Netflix | Dokusoap | Staffel 1 | ab 3. Januar 2025

Die Sopranos: Entstehung einer Hit-Serie ★★★★☆

«Sopranos»-Schöpfer David Chase (79) erzählt, wie er die Kultserie erfand und sich dabei an seiner eigenen Lebensgeschichte orientierte. Mit Tony Soprano (James Gandolfini) war erstmals ein Mörder Hauptfigur und Held einer Serie. «Die Sopranos» (1999–2007) revolutionierten die Serienwelt.

Sky Show | Dokuserie | ab 10. Januar 2025

Ich bin Ilary

In ihrer letzten eigenen Dokusoap beschäftigte sich die italienische Moderatorin Ilary Blasi noch mit der schmutzigen Scheidung von Fussballstar Francesco Totti. Jetzt will Ilary nur noch nach vorn schauen. In der neuen Ex-Spielerfrauen-Doku zelebriert sie ihr luxuriöses Leben, umringt von Freundinnen und – huch! – einem neuen Mann!

Netflix | Dokusoap | Staffel 1 | ab 9. Januar 2025

Netflix

11.01. – Sakamoto Days (Animationsserie, 1. Staffel)

11.01. – Babanba Banban Vampire (Animeserie, 1. Staffel)

11.01. – Kinnikuman Kanpeki Chôjin Shiso-hen (Animeserie, 2. Staffel)

14.01. – Raus aus der Single-Hölle (Dokusoap, 4. Staffel)

14.01. – Ari Shaffir: America's Sweetheart (Stand-up-Comedy)

14.01. – Kino’s Journey (Animeserie, 1. Staffel)

15.01. – With Love, Meghan (Dokusoap, 1. Staffel)

15.01. – Kingdom 4 (Actionfilm)

16.01. – Castlevania: Nocturne (Animationsserie, 2. Staffel)

16.01. – XO, Kitty (Comedyserie, 2. Staffel)

16.01. – Jurassic Park (Abenteuerfilm)

16.01. – Jurassic World 2: Das gefallene Königreich (Abenteuerfilm)

16.01. – Jurassic Park 3 (Abenteuerfilm)

16.01. – Zurück in die Zukunft 1–3 (Sci-Fi-Komödien)

16.01. – Anonyme Liebende (Dramaserie, 1. Staffel)

16.01. – Quarantäne 2: Terminal (Horrorfilm)

16.01. – Crawl (Horrorthriller)

17.01. – Back in Action (Actionkomödie) 👉🏻 Mehr dazu nächste Woche

17.01. – Young, Famous & African (Dokusoap, 3. Staffel)

17.01. – The Roshans (Dokuserie, 1. Staffel)

Sky Show

11.01. – Twisters (Actionfilm)

11.01. – Agatha Christies Hjerson (Krimiserie, 1. Staffel)

12.01. – Lass es, Larry! (Comedyserie, 12. Staffel)

12.01. – 300 (Historienaction)

13.01. – 300: Rise of an Empire (Historienaction)

15.01. – Arac Attack – Angriff der achtbeinigen Monster (Horrorkomödie)

16.01. – Sweethearts (Komödie)

17.01. – Abigail (Horrorfilm) 👉🏻 Mehr dazu nächste Woche

Disney+

15.01. – Firebuds – Freunde im Einsatz (Animationsserie, 2. Staffel))

15.01. – Das echte grosse Krabbeln (Dokuserie.2. Staffel)

15.01. – Unmasked (Krimiserie, 1. Staffel)

17.01. – Roy Wood Jr.: Lonely Flowers (Stand-up-Comedy)

Prime Video

17.01. – La Liberación (Comedyserie, 1. Staffel)