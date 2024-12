1/5 Florim Brajshori (l.) verkörpert Daut, Vedat Bajrami (r.) dessen Freund Rocki. Über die Frisur des Kunden (Joël Schnabel) lässt sich streiten. Foto: SRF

Auf einen Blick SRF startet neue Comedy-Serie über Schweizer-Albanischen Kulturclash im Coiffeur-Salon

Es ist eine Adaption der beliebten albanischsprachigen Serie «Te Berberi»

Saskia Schär Redaktorin People

SRF startet Donnerstag, 19. Dezember, mit einer neuen Comedy-Serie. Obwohl, so neu ist «Te Barberi – wächst ja wieder» nicht. Viel mehr handelt es sich um eine Adaption der albanischsprachigen Serie «Te Berberi», die 2018 von Florim Brajshori in Basel gedreht wurde und sich bei der albanischen Community grosser Beliebtheit erfreut. Auch die SRF-Adaption spielt in Basel, genauer gesagt in einem Coiffeur-Salon an der Allschwilerstrasse.

Brajshori ist sowohl als Produzent, als auch als Hauptdarsteller tätig. Er verkörpert den Kosovo-Albaner Daut, der all seine Ersparnisse in einen Coiffeur-Salon gesteckt hat. Zur Geschäftsführerin macht er seine Ex-Frau Melanie (Monika Varga, 42), in der Hoffnung, die Beziehung zu ihr und dem gemeinsamen Sohn Xoni (Jonathan Baranowski) zu stärken. Doch so einfach gestaltet sich das nicht, dem Vorhaben kommt nämlich nicht nur Dauts chaotische, aber liebenswerte Art, sondern auch die unterschiedlichen Kulturen von ihm und Melanie in die Quere.

Ein Schwingerkönig in der Balkan-Serie

«Te Berberi – wächst ja wieder» wurde laut SRF für ein «jüngeres Publikum konzipiert». Die Serie «befasst sich auf humorvolle Weise mit den unterschiedlichen Mentalitäten zwischen dem Balkan und der Schweiz – und ist die erste schweizerisch-albanische Comedy-Serie».

Mit den Gastauftritten von Schwingerkönig Christian Stucki (39) und Musiker Marc Sway (45) verliert SRF auch sein Stammpublikum nicht aus den Augen. Die ersten vier der insgesamt acht Folgen sind ab Donnerstag um 20 Uhr auf Youtube und Play SRF verfügbar.