Zu Beginn erweist sich Cassandra noch als liebevolle KI-Haushaltshilfe. Foto: Netflix

Simone Reich und Mischa Christen, Tele

Cassandra ★★★★☆

Das erste Smarthome gab es bereits in den 1970er-Jahren. Zumindest in der Netflix-Serie «Cassandra». Als heute, mehr als 50 Jahre später, eine neue Familie in das Haus einzieht und auf die titelgebende Haushaltshilfe trifft, erweist diese sich zunächst als wertvolle Unterstützung. Doch dann offenbart Cassandra allmählich ihr wahres Gesicht. Lavinia Wilson spielt den heimtückischen Roboter.

Netflix | Thrillerserie | Staffel 1 | ab 6. Februar 2025

Love You to Death

Raúl (Joan Amargós) meldet sich nach seiner Krebsdiagnose bei Marta (Verónica Echegui), seiner lebenslustigen und aktuell schwangeren Freundin aus Kindertagen. In dieser schicksalhaften Phase fühlen sie ihrer gegenseitigen Zuneigung auf den Zahn. Kann sich Marta trotz ihrer Bindungsangst verlieben? Und findet Raúl noch die Liebe seines Lebens?

Apple TV+ | Dramaserie | Staffel 1 | ab 5. Februar 2025

Clean Slate

Henry (George Wallace), Besitzer einer Autowaschanlage, freut sich, als sich sein Sohn nach 17 Jahren Funkstille bei ihm meldet. Doch als sein Sprössling als stolze Transfrau Desiree (Laverne Cox) vor ihm steht, ist das für den konservativen Vater eine echte Herausforderung. – Nicht zu verwechseln mit der Doku «Clean Slate» (ebenfalls bei Prime).

Prime Video | Comedyserie | Staffel 1 | ab 6. Februar 2025

Süsse Magnolien

Es gibt ein viertes Wiedersehen mit den drei besten Freundinnen Maddie (Joanna Garcia), Dana Sue (Brooke Elliott) und Helen (Heather Headley). Die drei leben in der Kleinstadt Serenity in South Carolina, ihr Alltag dreht sich um Beziehungsknatsch, Karriere, Romantik und jede Menge alltäglicher Kleinstadtdramen.

Netflix | Dramaserie | Staffel 4 | ab 6. Februar 2025

Invincible

Nach zwei famosen Staffeln wird’s für Jung-Superheld Mark nicht einfacher: Er muss die Erde schützen und sich zugleich um seinen Halbbruder kümmern. Als ob das nicht schon schwer genug wäre, stellt sich auch noch der Chef der globalen Verteidigungsbehörde gegen ihn. All das in einer Staffel, die diesmal zum Glück nicht halbiert wird.

Prime Video | Zeichentrickserie | Staffel 3 | ab 6. Februar 2025

MaXXXine ★★★★☆

Nach «X» und «Pearl» schliesst Ti West seine Trilogie ab. Diesmal spielt die Story in den 80ern. Pornodarstellerin Maxine (Mia Goth) will in Hollywood durchstarten und kämpft skrupellos für ihre Rolle. Derweil geht ein Killer um. Goth ist gewohnt gut, und West trifft den Zeitgeist – auch wenn die Vorgänger mehr Atmosphäre hatten.

Sky Show | Horrorfilm | ab 1. Februar 2025

Boy Kills World ★★★☆☆

Im Kino hat Bill Skarsgård jüngst in «Nosferatu» Blut gesaugt, hier lässt er den roten Saft literweise fliessen. Als namenloser Mann ohne Gehör und Stimme metzelt er sich in einer dystopischen Zukunft durch seine Gegner. Das ist lustvoll grob, böse ironisch und gespickt mit Gamer-Jargon à la «Mortal Kombat». Nur die Story dümpelt und lässt kalt.

Netflix | Actionfilm | ab 31. Januar 2025

Mein Sohn, der Soldat ★★★☆☆

1917 überfällt eine französische Armee-Einheit ein Dorf im Senegal: Die Männer sollen für den Ersten Weltkrieg zwangsrekrutiert werden. Einer ist Thierno. Dessen Vater, der Hirte Bakary (Omar Sy), schliesst sich freiwillig an, um bei ihm zu sein. Dies eröffnet einen ungewöhnlichen Blick auf den Krieg, doch die Story entwickelt nie die nötige Kraft.

Sky Show | Kriegsdrama | ab 29. Januar 2025

Der unglaubliche Dr. Pol

Er ist eine Legende unter den Veterinären: Tierarzt Dr. Jan Pol führt mit seiner Frau Diane mitten im ländlichen Michigan eine Tierarztpraxis. Die beiden kümmern sich um grosse und kleine Patienten, haarig, gefiedert und geschuppt. In Staffel 23 reist Pol nach Holland, um dort seinen 80. Geburtstag zu feiern! Na dann, Happy Birthday!

Disney+ | Dokuserie | Staffel 23 | ab 29. Januar 2025

The Synanon Fix

1958 gründete Charles Dederich in Santa Monica die Selbsthilfegruppe Synanon für Suchtkranke. Die Bewegung wurde weltweit zum Erfolg, mutierte in den USA aber zur Sekte. Dort entwickelte Dederich diktatorische Züge: Die Mitglieder mussten sich den Schädel rasieren und sich teils auch sterilisieren lassen. Die Doku erzählt das dunkle Kapitel.

Sky Show | Dokuserie | ab 31. Januar 2025

Bear Hunt: Die Promi-Jagd

Eine Gruppe britischer B-Promis und Boris Becker werden im Dschungel von Costa Rica ausgesetzt. Hier testet Survival-Experte Bear Grylls (50) ihren Überlebenswillen. Er glaubt, dass in jedem von uns – sogar in B-Promis – ein Actionheld steckt, und jagt sie höchstpersönlich durch den Dschungel. Doch wer gefangen wird, scheidet aus.

Netflix | Dokusoap | Staffel 1 | ab 5. Februar 2025

Weitere Starts

Netflix

01.02. – Das Sams (Komödie)

01.02. – Ghosts (Comedyserie, Staffeln 1+2)

02.02. – Rambo: Last Blood (Actionfilm)

02.02. – Teenage Mutant Ninja Turtles: Mutant Mayhem (Animationsfilm)

05.02. – Irgendwie schwanger (Komödie) 👉🏼 Mehr dazu nächste Woche

05.02. – Sintonia (Dramaserie, 5. Staffel)

05.02. – Envidosa (Comedyserie, 2. Staffel)

05.02. – Zelle 211 (Krimiserie, 1. Staffel)

06.02. – Apple Cider Vinegar (Krimiserie, 1. Staffel)

06.02. – Die Åre-Morde (Krimiserie, 1. Staffel) 👉🏼 Mehr dazu nächste Woche

06.02. – Golden Kamuy: The Hunt of Prisoners in Hokkaido (Actionserie, 1. Staffel)

07.02. – College-Fieber (Comedyserie, Staffeln 1–6)

07.02. – Die grössten Rivalen im Cricket: Indien gegen Pakistan (Dokuserie)

07.02. – Entrevías (Actionserie, 4. Staffel)

Sky Show

01.02. – Take Shelter – Ein Sturm zieht auf (Drama)

01.02. – Rage – Tage der Vergeltung (Actionthriller)

02.02. – Watchmen – Die Wächter (Fantasyaction)

02.02. – Navy CIS (Krimiserie, 10. Staffel)

02.02. – So Help Me Todd (Krimiserie, 2. Staffel)

03.02. – Freundschaft Plus (Liebeskomödie)

04.02. – Common Side Effects (Animationsserie, 1. Staffel)

05.02. – Sting (Horrorfilm)

06.02. – Farang – Schatten der Unterwelt (Actionfilm)

07.02. – The Bikeriders (Drama)

Disney+

05.02. – The Long Road Home (Kriegsserie, 1. Staffel)

06.02. – The Kardashians (Dokusoap, 6. Staffel)

07.02. – Judge Dredd (Sci-Fi-Film)

07.02. – Der König der Löwen LIVE (Konzert)

07.02. – Young Sheldon (Sitcom, Staffeln 1–7)

Paramount+

01.02. – NCIS: Sydney (Krimiserie, 2. Staffel)

01.02. – CSI: Den Tätern auf der Spur (Krimiserie, Staffel 11+16)

01.02. – Humane (Horrorfilm)

01.02. – Charmed – Zauberhafte Hexen (Fantasyserie, Staffeln 7+8)

01.02. – Navy CIS (Krimiserie, Staffel 12+13)

01.02. – Blue Bloods – Crime Scene New York (Krimiserie, 11. Staffel)

01.02. – Navy CIS: L.A. (Krimiserie, 7. Staffel)

03.02. – I Am Ready, Warden (Dokumentation)

04.02. – Curfew (Krimiserie, 1. Staffel)

Play Suisse

06.02. – Le vent qui siffle dans les grues (Drama)

06.02. – Ruäch – Eine Reise ins jenische Europa (Dokumentarfilm)

06.02. – Le protokoll: l'histoire cachée du deuxième pilier (Dokumentation)