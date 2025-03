In der momentan meistgesehenen Netflix-Serie «Adolescence» wird ein 13-Jähriger des Mordes an einer gleichaltrigen Mitschülerin verdächtigt. Davor soll er sich online in die Abgründe der Incel-Community begeben haben. Dort versammeln sich Männer, die sich als «involuntary celibates» – unfreiwillig Zölibatäre – bezeichnen. Sie fühlen sich von der Gesellschaft übersehen und von Frauen abgelehnt.

Angepeitscht von Macho-Influencern wird aus Frust und Enttäuschung Hass. Im fiktiven Fall von «Adolescence» endet das für eine junge Frau tödlich. Psychologe Markus Theunert (52) vom Dachverband Schweizer Männer- und Väterorganisationen macht die Gesellschaft mitverantwortlich für die Anziehungskraft der Incel-Kultur.

Äusserlich ist der 13-jährige Jamie der nette Junge von nebenan. Doch was geht in seinem jungen Kopf vor?

Herr Theunert, warum lassen sich viele junge Männer im Internet von frauenfeindlichen Ideologien mitreissen?

Markus Theunert: Weil wir als Gesellschaft versagen.

Wie meinen Sie das?

Die moderne gesellschaftliche Norm verlangt von Männern, dass sie einfühlsam, teamfähig und nahe bei ihren Emotionen sind. Man tut so, als sei es eine beschlossene Sache, dass alte Vorstellungen überwunden sind. Doch das entspricht nicht der Realität. Wir lassen junge Männer mit diesem Widerspruch allein.

Warum entspricht die moderne Norm nicht der Realität?

In Arbeitswelt und Politik, im Sport und in anderen Wettbewerbssituationen sind Eigenschaften wie Härte und Stärke nach wie vor gefragt – ganz besonders, wenn Jungen und Männer unter sich sind.

Woraus setzt sich Männlichkeit zusammen?

Aus dem, was du mitbringst, – Biologie spielt eine Rolle, aber eine kleinere, als man gemeinhin denkt – und dem, was du aus den Erwartungen an Männlichkeit machst. Du kannst so sein, wie es die Norm vorgibt, musst aber nicht.

Das ist doch eigentlich eine gute Ausgangslage.

Ja, wenn man die Herausforderung annimmt. Viele Männer legen aber lieber den Autopiloten ein oder scheitern daran, sich in den widersprüchlichen Erwartungen an Männlichkeit zurechtzufinden. Unterstützung gibt es kaum. Niemand fühlt sich richtig zuständig. Indem wir junge Männer sich selbst überlassen, treiben wir sie in die Radikalisierung.

« «Die Macht der Algorithmen wird unterschätzt» Marcel Theunert, Psychologe »

Nehmen Sie junge Männer damit nicht aus der Verantwortung?

Verhalten zu verstehen, heisst nicht, es zu billigen. Es ist Tatsache, dass die Unsicherheit, die viele junge Männer spüren, Radikalisierungsdynamiken begünstigen. Hinzu kommt die Macht der Algorithmen, die oft unterschätzt wird.

Experte für Männer- und Geschlechterfragen Markus Theunert (52) ist Experte für Männer- und Geschlechterfragen. Der Psychologe und Soziologe leitet den von ihm gegründeten Dachverband der Schweizer Männer- und Väterorganisationen – Männer.ch – und setzt sich für eine moderne Männlichkeitsdebatte ein. Theunert beschäftigt sich unter anderem mit den Auswirkungen gesellschaftlicher Erwartungen auf Männer und deren Identitätsfindung. 2023 veröffentlichte er sein neustes Sachbuch «Jungs, wir schaffen das – Ein Kompass für Männer von heute».

Inwiefern?

Eine im April veröffentlichte Studie aus Dublin zeigt: Ein neu erstelltes Social-Media-Konto eines jungen, männlichen Nutzers wird bereits nach rund zwanzig Minuten mit frauenfeindlichen Inhalten geflutet – selbst wenn der Nutzer ursprünglich ganz andere Interessen hatte.

Wie können Eltern gegensteuern?

Indem sie ihren Kindern zeigen, dass Männlichkeit und Weiblichkeit keine starren Konzepte sind – sondern so gestaltet werden können, wie es zu ihnen passt.

Ist es heute wirklich vertretbar, einem jungen Mann zu sagen: «Es ist in Ordnung, wenn du ein konservatives Männlichkeitsbild lebst?»

Wir leben in einer freien Gesellschaft. Wenn sich ein junger Mann eine Partnerin wünscht, die zu Hause bleibt und den Haushalt führt, ist das zwar aus der Zeit gefallen, aber erlaubt.

Ab wann ist in Ihren Augen eine Grenze überschritten?

Wenn Überzeugungen in Gewalt münden – ob symbolisch oder real. Wenn ein junger Mann Frauen zum Beispiel im Netz aufgrund ihres Geschlechtes beschimpft. Oder wenn er glaubt, ein Anrecht auf ihre sexuelle Verfügbarkeit zu haben, und sich nimmt, was ihm vermeintlich zusteht. Dann macht er sich strafbar. Dafür gibt es Gesetze.