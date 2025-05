Diese Streaming-Highlights erwarten dich kommende Woche

«The Four Seasons» mit «The Office»-Star Steve Carell (l.). Foto: Netflix/Jon Pack

Mischa Christen, Redaktor «Tele»

Vor gut zehn Jahren betrat Netflix die Schweizer Bühne, und mit einem Schlag öffnete sich für uns das Tor zu einer gigantischen digitalen Mediathek mit Tausenden von Titeln. Für knapp 13 Franken im Monat konnten wir Serienmarathons veranstalten und das Abo mit Freunden und Familie teilen. Doch die Zeiten sind vorbei: Heute schlägt das Standard-Abo mit fast 21 Franken zu Buche – ein Aufschlag von über 60 Prozent. Und das Teilen über Haushaltsgrenzen hinweg? Wurde 2023 aus dem Programm genommen. Man könnte meinen, solche Schritte hätten Netflix geschadet. Im Gegenteil: Seit der Einführung der neuen Regeln zum Account-Sharing verzeichnete Netflix einen regelrechten Abo-Boom – und knackte jüngst sogar die Marke von 300 Millionen Abonnenten weltweit. Die Erfolgsformel? Mit Eigenproduktionen wie «Squid Game», «Stranger Things» oder «Wednesday» hält der Streamingriese sein Publikum bei Laune. Steht mit dem kommenden Titel «The Four Seasons» bereits der nächste potenzielle Serienhit in den Startlöchern?

The Four Seasons

Vier Jahreszeiten und ein Scheidungsfall: Drei Paare, die sich seit Jahrzehnten kennen, verreisen jedes Jahr und in jeder Jahreszeit gemeinsam irgendwohin. Da wird jeweils bei Frühlingserwachen, in der Sommerglut, unter Herbstbäumen und bei Winterfrost gezankt, gelacht, getrunken, geliebt und gelebt. Doch eines Frühlings passiert das Unverhoffte. Zum Beitrag

Netflix | Comedyserie | Staffel 1 | Jetzt verfügbar

Andor ★★★★★

«Andor» hat sich unerwartet zum Juwel unter den «Star Wars»-Serien gemausert. Nun ging die Serie in die zweite und zugleich letzte Staffel. Die drei Schauspieler Kyle Soller (41), Denise Gough (45) und Ben Mendelsohn (56) haben mit tele.ch über die Dreharbeiten der gefeierten «Star Wars»-Serie geplaudert. Zum Interview

Disney+ | Sci-Fi-Serie | Staffel 2 | wöchentlich 4 Folgen

Forever

Zwei Freunde aus Kindertagen verlieben sich als Teenager unsterblich ineinander und erleben das Glück, aber auch den Kummer der ersten grossen Liebe. – Judy Blumes US-Roman von 1975 wurde damals zensiert, weil er offen die Sexualität von Jugendlichen thematisierte. Nun hat man ihn für eine neue Generation modern interpretiert.

Netflix | Dramaserie | Staffel 1 | ab 8. Mai 2025

Star Wars: Geschichten der Unterwelt

Nachdem sich die zwei vorangegangenen Staffeln den Jedis und dem Imperium gewidmet haben, ist nun die Unterwelt dran. Im Zentrum stehen zwei Figuren aus dem Werk von Showrunner Dave Filoni: Assassinin Ventress und Kopfgeldjäger Bane. Die sechs Folgen laufen am «Star Wars»-Tag, dem 4. Mai.

Disney+ | Animationsserie | Staffel 3 | ab 4. Mai 2025

SEAL Team ★★★★☆

Die Soldaten um Jason Hayes (David Boreanaz) werden zur weltweiten Bekämpfung von Terroristen eingesetzt. In der finalen Staffel versucht er, sein Kriegerdasein mit seinem Job als alleinerziehender Vater in Einklang zu bringen. Sein Stellvertreter indes fragt sich kurz vor der Pension, ob er das alles einfach hinter sich lassen kann. – Auch auf Paramount+.

Sky Show | Actionserie | Staffel 7 | ab 1. Mai 2025

Tracker

Survival-Experte Colter Shaw (Justin Hartley) verdient seinen Unterhalt, indem er mit seinem ausgeprägten Instinkt vermisste Personen aufspürt und die für sie ausgesetzten Belohnungen kassiert. Unterstützt wird er dabei von einer Anwältin und einem Technikprofi. In Staffel 2 muss sich Shaw einem belastenden Familiengeheimnis stellen.

Disney+ | Krimiserie | Staffel 2 | ab 30. April 2025

Nur noch ein kleiner Gefallen ★★★☆☆

Paul Feig setzt seinen frechen Thriller von 2018 fort. Stephanie (Anna Kendrick) hat die Erlebnisse in einem Buch verarbeitet. Da lädt sie Emily (Blake Lively) zu ihrer Hochzeit auf Capri ein. Aus Rache? Kurzweilig ist das immer noch, hat aber weniger Esprit. Immerhin geniesst Lively ihre intrigante Rolle sichtlich.

Prime Video | Thriller | ab 1. Mai 2025

Salem’s Lot ★★★☆☆

Stephen Kings Roman von 1975 wurde zweimal als Miniserie verfilmt – nun erstmals als Kinofilm. Schriftsteller Ben (Lewis Pullman) kehrt in seine Heimatstadt Jerusalem’s Lot zurück, wo Kinder entführt werden. Da ein Vampir den Auftrag gab, ist Grusel garantiert. Die Inszenierung ist aber zu austauschbar, als dass der Film im Gedächtnis bleibt.

Sky Show | Horrorfilm | ab 3. Mai 2025

Exterritorial

Die ehemalige Elitesoldatin Sara (Jeanne Goursaud) will im US-Konsulat in Frankfurt ein Arbeitsvisum beantragen. Doch da verschwindet ihr Sohn. Für Sara ist schnell klar, dass er entführt wurde, was auf dem Konsulat vertuscht werden soll. Da die deutsche Polizei auf dem Gelände keine Befugnis hat, setzt Sara sich in der Sache selbst ein.

Netflix | Actionfilm | ab 30. April 2025

Abenteuer Kanada ★★★★☆

Sir Ranulph Fiennes (81), der Cousin des Schauspielers Joseph Fiennes (54), gilt als einer der grössten Naturforscher unserer Zeit, der zudem mehrere Ausdauerrekorde hält. Die Doku begleitet die beiden bei einem Outdoor-Abenteuer quer durch die kanadische Provinz British Columbia. Unterwegs plaudern sie über Gott und die Welt.

Disney+ | Doku-Zweiteiler | ab 30. April 2025

Match my Ex

Tiefer geht immer: In einer Traumvilla am Meer kommen ehemalige Realityshow-Teilnehmer aus Deutschland, Österreich und der Schweiz zusammen, in der Hoffnung, die grosse Liebe zu finden. Dann tauchen ihre Ex-Partner auf und sollen ihre Verflossenen auch noch verkuppeln. Die Folge: Eifersuchtsszenen, Zickenkrieg und jede Menge Drama.

Oneplus | Realityshow | Staffel 1 | ab 1. Mai 2025

Angi: (K)eine perfekte Mörderin

Die 35-jährige Modedesignerin Ana Páez wurde 2008 tot in ihrer Ferienwohnung in Barcelona aufgefunden. Nackt und mit einer Plastiktüte über dem Kopf. War es ein Sexualverbrechen? Oder ein BDSM-Unfall? Diese True-Crime-Doku beleuchtet, was die Medien als das «fast perfekte Verbrechen» bezeichneten.

Netflix | Dokuserie | ab 1. Mai 2025

Weitere Starts

Netflix

04.05. – Conan O'Brien: The Kennedy Center Mark Twain Prize for American Humor (Doku)

05.05. – Plötzlich Familie (Komödie)

05.05. – Die Mega-Monster-Wheelies (Animationsserie, 2. Staffel)

05.05. – Die Briten und der Blitz (Dokumentation)

05.05. – Inside Man: Most Wanted (Thriller)

06.05. – Untold: Shooting Guards (Dokuserie)

06.05. – Fred und Rose West: Eine britische Horror-Story (Dokuserie)

06.05. – The Devil's Plan (Spielshow)

07.05. – Full Speed (Motorsport)

07.05. – Verirrte Kugel (Actionfilm)

07.05. – The Northman (Abenteuerfilm)

07.05. – The Match (Sportfilm)

08.05. – Blood of Zeus (Animeserie, 3. Staffel)

08.05. – Karol G: Mañana fue muy bonito (Dokumentation)

09.05. – Panggonan Wingit 2: Miss K (Horrorfilm)

08.05. – Hold Me Close (Drama)

09.05. – Tödlich: Eine amerikanische Ehe (Dokumentation)

09.05. – The Royals (Comedyserie, 1. Staffel)

09.05. – Mala influencia – Verbotene Liebe (Thriller)

09.05. – Nonnas (Komödie) 👉🏼 Mehr dazu später

Sky Show

04.05. – Tango & Cash (Actionkomödie)

05.05. – The Walking Dead: Dead City (Horrorserie, 2. Staffel) 👉🏼 Mehr dazu später

05.05. – Die Frau des Zeitreisenden (Liebesdrama)

07.05. – Tulsa King (Krimiserie, 1. Staffel)

Disney+

07.05. – SuperKitties (Animationsserie, Staffel 2B)

09.05. – Niue – Hoffnung für ein Paradies (Dokumentation)

Apple TV+

09.05. – Long Way Home (Dokuserie) 👉🏼 Mehr dazu nächste Woche

Paramount+

07.05. – Paw Patrol – Helfer auf vier Pfoten (Animationsserie, 9. Staffel)

09.05. – Insomnia (Thrillerserie, 1. Staffel) 👉🏼 Mehr dazu nächste Woche

Prime Video

06.05. – David Spade: Dandelion (Stand-up-Comedy)

08.05. – Octopus! (Dokuserie)

09.05. – Molly-Mae: Behind it All (Dokuserie)

