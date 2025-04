1/2 In der kommenden Woche erwartet dich unter anderem die zweite Staffel von «The Last of Us». Foto: Warner

Simone Reich, Redaktorin «Tele», Mischa Christen, Redaktor «Tele»

Mit den «Sopranos» revolutionierten sie die Serienwelt, mit «Game of Thrones» hievten sie das Fantasy-Genre auf ein neues Level, und auch die erste Staffel der Krimiserie «True Detective» brannte sich ins kollektive Gedächtnis der Serienjunkies ein. Das US-Network HBO ist ein Garant für hochqualitative Inhalte. Und Sky Show holt uns diese Meisterwerke direkt ins heimische Wohnzimmer. Nun kündigt sich der nächste grosse Wurf an: Staffel zwei der Sci-Fi-Zombie-Dramaserie «The Last of Us». Die Videogame-Adaption war 2023 ein riesiger Erfolg und meldet sich nun mit einem Zeitsprung von fünf Jahren zurück. Joel und Ellie haben sich entzweit, und die Welt, durch die sie sich kämpfen müssen, ist noch brutaler und unberechenbarer geworden. Was das heisst, erfahrt ihr ab dem 14. April wöchentlich auf Sky Show.

The Last of Us ★★★★☆

2023 wurde mit «The Last of Us» eines der meistverkauften Playstation-Games überhaupt als Serie veröffentlicht. Und diese ging durch die Decke. Nun legt HBO mit Staffel 2 nach: Es sind fünf Jahre vergangen, Ellie und Joel haben in der Siedlung Jackson Unterschlupf gefunden. Das Zusammenleben ist schwieriger geworden, Ellies Pubertät und Joels übersteigerter Beschützerinstinkt haben die Beziehung arg strapaziert. Vor dem Virus ist nach wie vor keiner sicher. Zum Beitrag auf «Tele».

Sky Show | Sci-Fi-Dramaserie | Staffel 2 | ab 14. April 2025

Die Glaskuppel

Krimis aus Skandinavien sind beliebt und werden in der Regel auch erfolgreich verfilmt. Nun liefert Netflix mit «Die Glaskuppel» eine schwedische Krimiserie, die sich zunächst eher unspektakulär anhört: Eine erfolgreiche Kriminologin, fährt in das schwedische Dorf zurück, in dem sie aufgewachsen ist (ja, so fangen viele Kriminalgeschichten an). Doch diese Heimkehr wird von etwas überschattet, das so düster und bedrohlich ist, wie sie es seit ihrer Kindheit nicht mehr erlebt hat. Zum Beitrag auf «Tele».

Netflix | Krimiserie | Staffel 1 | ab 15. April 2025

Der Gärtner

Elmer (Álvaro Rico) kann seit einem Unfall keine Gefühle mehr empfinden. Seine herrische Mutter, Inhaberin eines Gartencenters, nutzt das aus und setzt ihn als Auftragskiller ein. Doch wider Erwarten verliebt sich Elmer in die Frau, die das nächste Opfer sein soll. Während seine Mutter alles daran setzt, die Frau töten zu lassen, muss er das Lieben neu lernen.

Netflix | Miniserie | ab 11. April 2025

The Stolen Girl

Elisa (Denise Gough) will ihre neunjährige Tochter Lucia abholen, die bei ihrer neuen Freundin übernachtet hat. Doch Lucia ist mitsamt ihrer Freundin und deren Mutter aus dem Haus verschwunden, das sich als Feriendomizil herausstellt. Wurde Lucia entführt? Die Polizei leitet die Fahndung ein und nimmt auch Elisa samt ihrem Mann ins Visier.

Disney+ | Dramaserie | Staffel 1 | ab 16. April 2025

Doctor Who

In der 2. Staffel mit Ncuti Gatwa als Doktor warten zig Überraschungen! Bei seinem Versuch, Belinda Chandra (Varada Sethu ) auf die Erde zurückzubringen, geht einiges schief: Ihre Reise durch Zeit und Raum führt sie vom 51. Jahrhundert über den 803. interstellaren Song Contest bis zur Verwandlung in animierte Figuren – ein Novum bei «Dr. Who»!

Disney+ | Sci-Fi-Serie | Staffel 2 | ab 12. April 2025

Government Cheese

San Fernando Valley, 1969: Hampton (David Oyelowo) wird aus dem Gefängnis entlassen und versucht seine Familie zurückzugewinnen und seine kriminelle Vergangenheit mit einer kleinen, göttlichen Intervention unter Kontrolle zu halten. Doch seine Frau und die beiden Söhne denken so gar nicht daran, Hamptons Plan zu folgen.

Apple TV+ | Comedyserie | Staffel 1 | ab 16. April 2025

The Book of Clarence ★★★☆☆

In dieser afroamerikanischen Interpretation der Bibelgeschichte (oder besser gesagt: dem Drumherum) schlägt sich der Bruder des 12. Apostels mehr schlecht als recht durchs Leben. Unterlegt ist dies mit Soul und Hip-Hop. Der Film ist schön anzusehen – doch was will er sein: Komödie mit schalen Gags oder Hommage an den Bibelfilm?

Netflix | Bibelkomödie | jetzt verfügbar

The Substance ★★★★★

Auch wenn es nur den Oscar fürs «Beste Make-up» gab: «The Substance» ist einer der besten Filme des letzten Jahres. Mit kühner Ästhetik und subversivem Witz erzählt er, wie ein ehemaliger Hollywoodstar (Demi Moore) im Jugendwahn zu einer radikalen neuen Methode greift. Mit widerlichen Folgen.

Sky Show | Horrorfilm | ab 15. April 2025

Die Unschärferelation der Liebe ★★★☆☆

Beim Spazieren durch Berlin kommen sich die extrovertierte Greta (Caroline Peters) und der schüchterne Alexander (Burghart Klaussner) näher. Die Hauptdarsteller haben diese Rollen bereits im zu Grunde liegenden Theaterstück verkörpert. Bis auf ihr Spiel bietet die Verfilmung aber wenig.

Netflix | Komödie | jetzt verfügbar

LOL: Last One Laughing

Es darf wieder (nicht!) gelacht werden! Neben Wiederholungstätern wie Ralf Schmitz und Hazel Brugger stellen sich diesmal auch viele Neue der Challenge: Riccardo Simonetti (Bild), Jürgen Vogel, Till Reiners, Lutz van der Horst, Ariane Alter, Giovanni Zarrella, Helene Bockhorst, Florian David Fitz. Wünschen wir Ihnen viel Spass. Äh …natürlich NICHT!

Prime Video | Comedyshow | Staffel 6 | ab 17. April 2025

Santas Garnachas: Streetfood in Mexiko

Traditionelle Garnachas sind frittierte Maistortillas, gefüllt mit Bohnenmus, Chabis und Käse. Diese Food-Dokusoap klappert Mexikos Streetfood-Stände ab und sucht nach Garnachas locas – verrückten Kreationen. Von scharf bis süss, von bitter bis herzhaft. Los, Streamer, zückt die Servietten, en Guete!

Netflix | Dokusoap | Staffel 1 | jetzt verfügbar

Innovationen, die die Welt veränderten

Wir alle kennen diese US-Brands – hier erfahren wir, welche Menschen dahinterstecken. Die Dokuserie beleuchtet etwa die Geschichte riesiger Kaufhäuser wie Costco Wholesale und Walmart, den Computerbattle zwischen Apple und Microsoft bis hin zu Kurierdiensten wie FedEx und UPS.

Sky Show | Dokuserie | ab 15. April 2025

Weitere Starts

Netflix

12.04. – Für die Liebe ist es nie zu spät (Tragikomödie)

12.04. – Resident Playbook (Arztserie, 1. Staffel)

12.04. – How to Make Millions Before Grandma Dies (Komödie)

12.04. – Two Husbands One Wife (Dramaserie)

13.04. – Leben oder so ähnlich (Komödie)

15.04. – The Tourist (Thriller)

15.04. – Keeping up with the Kardashians (Dokusoap, diverse Staffeln)

15.04. – Ich hörte die Weihnachtsglocken (Drama)

15.04. – Journey to Betlehem (Familienfilm)

15.04. – The Real Housewives of Beverly Hills (Dokusoap, 10. Staffel)

15.04. – Hinter den Kulissen von Stranger Things: The First Shadow (Dokumentarfilm)

15.04. – Tim Dillon: I'm Your Mother (Stand-up-Comedy)

16.04. – Project UFO (Sci-Fi-Serie, 1. Staffel)

16.04. – Der Millennium-Raub (Dokuserie)

17.04. – Ransom Canyon (Dramaserie, 1. Staffel)

17.04. – Istanbul-Enzyklopädie (Dramaserie, 1. Staffel)

17.04. – Sampung Utos Kay Josh (Horrorkomödie)

17.04. – Pastewka (Comedyserie, Staffeln 1–10)

17.04. – Ransom Canyon (Dramaserie)

18.04. – iHostage (Thriller)

18.04. – Der Bombenanschlag von Oklahoma City (Dokumentation)



Sky Show

12.04. – Mission to Burnley: Vincent Kompanys Traum vom Aufstieg (Porträtreihe, 1. Staffel)

13.04. – Shrek – Der tollkühne Held (Trickfilm)

13.04. – Shrek 2 – Der tollkühne Held kehrt zurück (Trickfilm)

13.04. – Shrek der Dritte (Trickfilm)

15.04. – Madagascar (Trickfilm)

16.04. – Madagascar 2 (Trickfilm)

18.04. – Madame Web (Actionfilm)

18.04. – Chimp Crazy: Bizarre Affenliebe (Dokuserie)

18.04. – Alle hassen Chris (Sitcom, Staffeln 1–4)



Disney+

16.04. – Beyond Paradise (Krimiserie, 1. Staffel)

16.04. – Will Trent (Krimiserie, 3. Staffel)

18.04. – Last Take: Rust and the Story of Halyna (Dokumentation)

18.04. – Light & Magic (Dokuserie)

18.04. – Mid-Century Modern (Comedyserie, 1. Staffel)



Apple TV+

18.04. – Janes tierische Abenteuer (Familienserie, 3. Staffel)



Prime Video

17.04. – #1 Happy Family USA (Animationsserie, 1. Staffel)