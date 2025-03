Ermittlerin Cordelia Cupp (Uzo Aduba, r.) schnüffelt hochkonzentriert im Weissen Haus herum. Foto: Netflix

Darum gehts Neue Serien und Filme auf Streaming-Plattformen im März 2025

Shonda Rhimes' neuste Serie «The Residence» startet auf Netflix

Acht Jahre nach dem ersten Teil erscheint «Vaiana 2» auf Disney+

Simone Reich und Mischa Christen, Redaktion Tele

Acht Jahre ist es her, dass Starproduzentin Shonda Rhimes (55) einen 150-Mio-Dollar-Vertrag mit Netflix unterzeichnete. Seither liefert die Schöpferin von «Greys Anatomy» dem Streamingriesen Hitserien im Jahresrhythmus: «Bridgerton», «Queen Charlotte» und «Inventing Anna» sind nur drei davon. 2021 wurde der Vertrag verlängert und ist mittlerweile stolze 450 Millionen Dollar schwer. Läuft bei ihr, kann man sagen. Nun startet mit «The Residence» der neuste Streich von Shonda-Land: eine Murder-Mystery-Serie à la Agatha Christie, in der die gewöhnungsbedürftige Ermittlerin Cordelia Cupp (Uzo Aduba, «Orange Is the New Black») einen Mörder im Weissen Haus sucht. Stellt schon mal das Popcorn bereit!

The Residence

132 Zimmer, 157 Verdächtige, eine Leiche: Die exzentrische Ermittlerin Cordelia Cupp (Uzo Aduba, «Orange Is the New Black») muss in den Sälen, Gängen und Hinterzimmern des Weissen Hauses einen Mord aufklären. Verdächtig sind alle, vom Diener bis zum Präsidenten. Neuster Streich von Starproduzentin Shonda Rhimes («Bridgerton»).

Netflix | Krimiserie | 1. Staffel | ab 20. März 2025

Gangs of London

In Staffel 3 stürzt London ins Chaos: Eine mit Kokain versetzte Lieferung tötet Hunderte, was die Gangs vor nie dagewesene Herausforderungen zwischen dem Drang nach Rache und nacktem Überlebenskampf stellt. Ex-Undercover-Polizist Elliot (Sope Dirisu), nun selbst Teil einer Gang, reiht sich in seiner neuen Rolle als Spitzenkrimineller bei den Dumanis ein.

Sky Show | Thrillerserie | 3. Staffel | ab 20. März 2025

Totenfrau ★★★★☆

Nach dem Erfolg der 1. Staffel besteigt Bestatterin Blum (Anna Maria Mühe) erneut ihre Ducati. Bei einer Exhumierung kommen in Klarsichtfolie eingewickelte Leichenteile zum Vorschein, worauf sich Blum verdächtig verhält und eingesperrt wird. Gleichzeitig wird ihre Tochter entführt. Der Racheengel rast wieder los über die Hügel des Tirols. Hier geht es zum Beitrag von Tele.

Netflix | Thrillerserie | 2. Staffel | ab 19. März 2025

Der letzte Wolf von Lyssia

Hirtenjunge Drew Ferran erfährt, dass er der letzte Nachkomme einer uralten Werwolf-Familie ist und Anrecht auf den Thron hat. Nun muss Drew sich gegen die tyrannischen Lionlords stellen, um sein Reich zu retten. Die Serie basiert auf der Wereworld-Buchreihe des britischen Illustrators und Autors Curtis Joblinga.

Netflix | Animationsserie | 1. Staffel | ab 15. März 2025

Bisons ★★★★☆

Der Hof des talentierten Schwingers Steve (Maxime Valvini) steht vor dem Aus. Da taucht sein Bruder Joël (Karim Barras) nach drei Jahren im Knast wieder auf. Er überredet Steve zu illegalen Faustkämpfen mit hohen Siegprämien in Frankreich. Das einnehmend ehrliche Geschwisterdrama im jurassischen Bauernmilieu hat ordentlich Punch.

Sky Show | Drama | ab 14. März 2025

Vaiana 2 ★★★☆☆

Acht Jahre nach dem ersten Teil sticht die Disney-Heldin Vaiana wieder in See: um ihren Stamm zu retten und die Völker Polynesiens zu einen. Die Geschichte holpert und manche Figuren wirken überflüssig: Man merkt, dass der Film als Serie angedacht war. Aber tolle Animation und Südsee-Abenteuer sorgen allemal für gute Unterhaltung.

Disney+ | Animationsfilm | ab 12. März 2025

Hypnotic ★★★☆☆

Ben Affleck spielt den Cop Danny, der seit dem Verschwinden seiner Tochter ein Wrack ist. Da wird er auf eine neue Spur gelotst – und bekommt es mit gefährlichen Hypnotiseuren zu tun. Daraus spinnt Regisseur Robert Rodriguez einen Verschwörungsthriller, inszeniert im Stil eines Christopher-Nolan-Films. Nur etwas plumper und wirrer.

Netflix | Thriller | ab 15. März 2025

Tom Petty: Heartbreakers Beach Party

1983 strahlte MTV ein einziges Mal einen schrägen Dokfilm über Tom Petty & The Heartbreakers aus, der vom jungen Cameron Crowe («Vanilla Sky») gedreht worden war. Die Doku wurde bei Fans zum Kult und verschwand danach fast vierzig Jahre, bis die Bänder gefunden und 2024 restauriert wurden.

Paramount+ | Dokumentarfilm | ab 21. März 2025

Chaos: Die Manson-Morde

Im August 1996 schickte Charles Manson eine Handvoll Anhängerinnen und Anhänger los, um sieben Menschen zu töten. Wie brachte Manson andere dazu, ihm blind zu gehorchen? Die Doku entwirrt ein Netz der Verschwörungen, in dem die CIA, LSD, Jack Ruby, die Manson Family und Vincent Bugliosi diverse Rollen spielen.

Netflix | Dokuserie | ab 7. März 2025

Germanwings – Was geschah an Bord von Flug 9525? ★★★☆☆

Am 24. März 2015 stürzt in den französischen Alpen der Germanwings-Flug 9525 ab. Alle 150 Passagiere und Crew-Mitglieder kommen ums Leben. Bereits nach 48 Stunden steht für die französische Staatsanwaltschaft fest, dass der Co-Pilot Andreas Lubitz die Maschine gezielt abstürzen liess. Zehn Jahre später sind aber noch viele Fragen offen. War es wirklich so?

Sky Show | Dokuserie | ab 14. März 2025

American Manhunt: Osama bin Laden

Dieser Doku-Dreiteiler zeigt eindrücklich, wie die Welt mobilmachte, um Osama Bin Laden – nach den von ihm orchestrierten Anschlägen auf die Vereinigten Staaten vom 11. September 2001 – zur Strecke zu bringen. Es war eine jahrzehntelange Mission, einen der berüchtigtsten Terroristen der Welt zu fassen.

Netflix | Doku-Zweiteiler | ab 10. März 2025

Weitere Starts

Netflix

15.03. – Sisi & ich (Drama)

15.03. – Die Tribute von Panem: Mockingjay Teil 2 (Sci-Fi-Film)

16.03. – Nur 48 Stunden (Actionkomödie)

16.03. – Wir (Horrorfilm)

16.03. – Ted (Komödie)

17.03. – Cocomelon: Unser Viertel (Animationsserie, 4. Staffel)

17.03. – Inside (Dokusoap)

18.03. – Bert Kreischer: Lucky (Standup-Comedy)

19.03. – Twister: Im Sturm gefangen (Dokumentarfilm) 👉🏻 Mehr dazu nächste Woche

20.03. – In Youth We Trust (Krimi)

20.03. – Setz’ aufs Leben (Comedyserie)

21.03. – Go! (Jugendserie, 1. Staffel)

21.03. – Revelations (Krimi)

21.03. – Klein-Sibirien (Thriller)

21.03. – Knokke Off (Dramaserie, 2. Staffel)

Sky Show

15.03. – Coroner – Fachgebiet Mord (Dramaserie, Staffeln 1–4)

17.03. – Hight Maintenance (Comedyserie, 4. Staffel)

17.03. – The Ledge (Actionthriller)

17.03. – Eine verhängnisvolle Affäre (Thriller)

18.03. – Yellowstone Nationalpark (Dokuserie)

19.03. – Eagle Eye – Ausser Kontrolle (Actionthriller)

21.03. – Joker: Folie à Deux (Drama) 👉🏻 Mehr dazu nächste Woche

Disney+

15.03. – Carrie Underwood: Reflection (Standup-Comedy)

15.03. – Sly Lives! (aka the Burden of Black Genius) (Dokumentarfilm)

19.03. – Hyper Knife (Krimiserie, 1. Staffel)

19.03. – Gannibal (Horrorserie, 2. Staffel)

19.03. – Alaska – Eisige Tradition (Dokuserie)

19.03. – Morphle and the Magic Pets (Kinderserie, 1. Staffel)

20.03. – O’Dessa (Musikfilm) 👉🏻 Mehr dazu nächste Woche

Play Suisse

20.03. – Le vent qui siffle dans les grues (Drama)

20.03. – Sisi & ich (Drama)

20.03. – Les Paradis de Diane (Drama)

20.03. – Avant il n'y avait rien (Dokumentarfilm)

20.03. – Armat (Dokumentarfilm)

20.03. – Alles für die Schönheit – Perfektion dank Spritze und Skalpell (Doku-Dreiteiler)

Paramount+

21.03. – Happy Face (Krimiserie, 1. Staffel) 👉🏻 Mehr dazu nächste Woche

21.03. – Hard Home (Thriller)

Apple TV+

21.03. – Be@rbrick (Animationsserie, 1. Staffel)