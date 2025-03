Landet Netflix mit «Pulse» den nächsten grossen Spitalserien-Hit? Foto: JEFF NEUMANN/Netflix 2024

Mischa Christen, Redaktor «Tele»

Von der «Schwarzwaldklinik» über «Emergency Room» bis «Grey’s Anatomy» – Spitalserien begeistern seit Jahrzehnten ein Millionenpublikum. Kein Wunder! Wo sonst vereinen sich medizinische Notfälle mit den emotionalen Höhen und Tiefen der meist überdurchschnittlich attraktiven Halbgötter in Weiss, die Herzen brechen und reparieren?

Ein Artikel aus «Tele» Das ist ein Beitrag aus «Tele». Das Fernsehmagazin der Schweiz taucht für dich nach den TV- und Streamingperlen. Das ist ein Beitrag aus «Tele». Das Fernsehmagazin der Schweiz taucht für dich nach den TV- und Streamingperlen.

Nicht zu vernachlässigen: die perfekte Mischung aus Nervenkitzel, Herzschmerz und Romantik – gewürzt mit einer Prise Humor und Tragik. Und natürlich die grossen Themen, über die sonst keiner gerne spricht: Krankheit, Tod und die Frage, warum in Serienspitälern immer so viel Zeit für dramatische Liebeserklärungen bleibt. Nun schickt Netflix mit «Pulse» die nächste Spitalserie ins Rennen, die in Florida spielt und sich erst mal gegen einen Sturm wappnen muss. Ob «Pulse» in solchem auch das Netflix-Publikum erobert?

Bosch: Legacy ★★★★★

Externe Inhalte Möchtest du diesen ergänzenden Inhalt (Tweet, Instagram etc.) sehen? Falls du damit einverstanden bist, dass Cookies gesetzt und dadurch Daten an externe Anbieter übermittelt werden, kannst du alle Cookies zulassen und externe Inhalte direkt anzeigen lassen. Externe Inhalte laden Mehr Infos

Oft sind die Fans populärer Buchreihen enttäuscht, wenn diese verfilmt werden. Die Krimiserie «Bosch: Legacy» von Bestseller-Autor Michael Connelly (68) bildet da eine Ausnahme. Der Privatermittler Hieronymus «Harry» Bosch ist ein kantiger Ex-Cop mit ausgeprägtem Sinn für Gerechtigkeit und wird von Titus Welliver so perfekt verkörpert, als wäre er direkt den Romanen entstiegen. Hinzu kommt. Zum grossen Frust der Fans ist nach der neuen Staffel von «Bosch: Legacy» Schluss. Wobei es bald ein Wiedersehen mit Harry Bosch geben wird. Zum Beitrag

Prime Video | Krimiserie | Staffel 3 | ab 27. März 2025

Echte Schweizer ★★★★☆

Externe Inhalte Möchtest du diesen ergänzenden Inhalt (Tweet, Instagram etc.) sehen? Falls du damit einverstanden bist, dass Cookies gesetzt und dadurch Daten an externe Anbieter übermittelt werden, kannst du alle Cookies zulassen und externe Inhalte direkt anzeigen lassen. Externe Inhalte laden Mehr Infos

Luka Popadić, 1980 in der Schweiz geboren, bezeichnet sich als «serbischen Filmemacher und Schweizer Offizier». In seinem Dokfilm gibt er einen Einblick in die Schweizer Armee aus der Perspektive von vier Offizieren mit Migrationshintergrund. Mit viel Humor hinterfragt er Vorurteile über Heimat, Zugehörigkeit und Integration. Zum Beitrag

Sky Show | Dokumentarfilm | ab 30. März 2025

The Bondsman

Externe Inhalte Möchtest du diesen ergänzenden Inhalt (Tweet, Instagram etc.) sehen? Falls du damit einverstanden bist, dass Cookies gesetzt und dadurch Daten an externe Anbieter übermittelt werden, kannst du alle Cookies zulassen und externe Inhalte direkt anzeigen lassen. Externe Inhalte laden Mehr Infos

Horror trifft auf Humor: Der ermordete Kopfgeldjäger Hub Halloran (Kevin Bacon) wird vom Teufel auf die Erde zurückgeschickt, um aus der Hölle entflohene Dämonen zu fangen. Neben den Verfolgungsjagden wird er zudem mit seiner entfremdeten Familie, seinem verkorksten Leben und seiner verlorenen Musikkarriere konfrontiert.

Prime Video | Actionserie | Staffel 1 | ab 3. April 2025

Karma

Externe Inhalte Möchtest du diesen ergänzenden Inhalt (Tweet, Instagram etc.) sehen? Falls du damit einverstanden bist, dass Cookies gesetzt und dadurch Daten an externe Anbieter übermittelt werden, kannst du alle Cookies zulassen und externe Inhalte direkt anzeigen lassen. Externe Inhalte laden Mehr Infos

Ein Mann wird Zeuge eines mysteriösen Unfalls und schliesst daraufhin einen fatalen Deal ab. Eine Ärztin wird von ihrem Kindheitstrauma heimgesucht und zwingt sich, ihrem Peiniger gegenüberzutreten. Deren Leben und jene von vier weiteren Personen sind tragisch miteinander verwoben. – Mit Park Hae-soo, die «Nr. 218» aus «Squid Game».

Netflix | Dramaserie | Staffel 1 | ab 4. April 2025

Pulse

Externe Inhalte Möchtest du diesen ergänzenden Inhalt (Tweet, Instagram etc.) sehen? Falls du damit einverstanden bist, dass Cookies gesetzt und dadurch Daten an externe Anbieter übermittelt werden, kannst du alle Cookies zulassen und externe Inhalte direkt anzeigen lassen. Externe Inhalte laden Mehr Infos

Der Chefarzt eines Spitals in Miami wird degradiert und durch «seine» Assistenzärztin ersetzt. Dass die beiden eine heimliche Affäre haben, macht’s für beide nicht einfacher. Zu allem Übel steuert auch noch ein heftiger Sturm auf das Spital zu, was die Notaufnahme ans Limit bringt. – Wird als das nächste «Grey’s Anatomy» gehandelt.

Netflix | Spitalserie | Staffel 1 | ab 3. April 2025

Dying for Sex

Externe Inhalte Möchtest du diesen ergänzenden Inhalt (Tweet, Instagram etc.) sehen? Falls du damit einverstanden bist, dass Cookies gesetzt und dadurch Daten an externe Anbieter übermittelt werden, kannst du alle Cookies zulassen und externe Inhalte direkt anzeigen lassen. Externe Inhalte laden Mehr Infos

Molly (Michelle Williams) steht unter Schock: Sie erhält die Diagnose Brustkrebs im Endstadium. Da beschliesst sie, ihren Ehemann Steve (Jay Duplass) nach 15 Jahren zu verlassen. Zum ersten Mal erkundet sie ihre sexuellen Wünsche in all ihrer Tiefe und Komplexität. – Basiert auf dem Wondery-Podcast von Nikki.

Disney+ | Miniserie | ab 4. April 2025

Holland

Externe Inhalte Möchtest du diesen ergänzenden Inhalt (Tweet, Instagram etc.) sehen? Falls du damit einverstanden bist, dass Cookies gesetzt und dadurch Daten an externe Anbieter übermittelt werden, kannst du alle Cookies zulassen und externe Inhalte direkt anzeigen lassen. Externe Inhalte laden Mehr Infos

Lehrerin Nancy (Nicole Kidman) lebt mit ihrer Familie im schönen Städtchen Holland, das an «Die Frauen von Stepford» erinnert. Doch da entdeckt Nancy unter der scheinbar properen Oberfläche immer mehr Verstörendes. Hinter der Kamera stand Mimi Cave, die mit dem schwarzhumorigen Schocker «Fresh» (auf Disney+) bekannt wurde.

Prime Video | Thriller | ab 27. März 2025

Schlimmer geht immer: Der Roadtrip

Externe Inhalte Möchtest du diesen ergänzenden Inhalt (Tweet, Instagram etc.) sehen? Falls du damit einverstanden bist, dass Cookies gesetzt und dadurch Daten an externe Anbieter übermittelt werden, kannst du alle Cookies zulassen und externe Inhalte direkt anzeigen lassen. Externe Inhalte laden Mehr Infos

2014 wurde die Komödie «Die Coopers – Schlimmer geht immer» mit Steve Carell zum kleinen Erfolg. Nun startet eine Fortsetzung, allerdings mit neuen Figuren. Die Garcias (u.a. Eva Longoria) unternehmen einen Roadtrip, bei dem wegen einer verfluchten Statue alles nur Erdenkliche schiefgeht.

Disney+ | Komödie | ab 28. März 2025

Banger

Externe Inhalte Möchtest du diesen ergänzenden Inhalt (Tweet, Instagram etc.) sehen? Falls du damit einverstanden bist, dass Cookies gesetzt und dadurch Daten an externe Anbieter übermittelt werden, kannst du alle Cookies zulassen und externe Inhalte direkt anzeigen lassen. Externe Inhalte laden Mehr Infos

Techno ist in die Jahre gekommen – und mit ihm auch viele DJs: Carl Cox ist schon über 60, David Guetta knapp darunter. Auch DJ Scorpex (verkörpert von Vincent Cassel) ist nicht mehr taufrisch, die besten Jahre liegen hinter ihm. Doch als die Justiz ihn gegen einen jungen Konkurrenten einspannt, sieht er die Chance auf ein Comeback.

Netflix | Komödie | ab 2. April 2025

Gone Girls: Der Serienmörder von Long Island

Externe Inhalte Möchtest du diesen ergänzenden Inhalt (Tweet, Instagram etc.) sehen? Falls du damit einverstanden bist, dass Cookies gesetzt und dadurch Daten an externe Anbieter übermittelt werden, kannst du alle Cookies zulassen und externe Inhalte direkt anzeigen lassen. Externe Inhalte laden Mehr Infos

Immer wieder waren zwischen New York City und Long Island Sexarbeiterinnen verschwunden. 2010 fand man beim Gilgo Beach sterbliche Überreste von Frauen. Dennoch wurde der Serienmörder von Long Island nicht gefasst – wegen korrupter Cops. Erst 2023 kam Bewegung in die Sache.

Netflix | Dokuserie | ab 31. März 2025

Gold und Gier: Die Jagd nach Forrest Fenns Schatz

Externe Inhalte Möchtest du diesen ergänzenden Inhalt (Tweet, Instagram etc.) sehen? Falls du damit einverstanden bist, dass Cookies gesetzt und dadurch Daten an externe Anbieter übermittelt werden, kannst du alle Cookies zulassen und externe Inhalte direkt anzeigen lassen. Externe Inhalte laden Mehr Infos

2010 versteckte Forrest Fenn (80) einen Schatz in den Bergen von Santa Fe. Lediglich ein kryptischer 24-Zeiler wies auf das Versteck hin und löste eine zehnjährige Suche aus. Viele Menschen gaben alles dafür auf. Die Doku zeigt, wie der Schatz gefunden wurde und wo er heute vergraben sein könnte.

Netflix | Dokuserie | ab 27. März 2025

Number One on the Call Sheet

Externe Inhalte Möchtest du diesen ergänzenden Inhalt (Tweet, Instagram etc.) sehen? Falls du damit einverstanden bist, dass Cookies gesetzt und dadurch Daten an externe Anbieter übermittelt werden, kannst du alle Cookies zulassen und externe Inhalte direkt anzeigen lassen. Externe Inhalte laden Mehr Infos

Dwayne Johnson, Will Smith, Cynthia Erivo – hier kommen einige der führenden farbigen Männer und Frauen Hollywoods zu Wort. Sie beleuchten, was es mit sich bringt, in diesem Business dunkelhäutig zu sein, erzählen von bahnbrechenden Momenten, diskutieren Erfolgspläne und ehren Legenden.

Apple TV+ | Dokumentarfilm | ab 28. März 2025

Weitere Starts

Netflix

29.03. – Silverpoint – Reise in rätselhafte Welten (Jugendserie, 1. Staffel)

31.03. – Corazón delator (Drama)

31.03. – Rhythm + Flow Italien (Dokusoap, 1. Staffel)

31.03. – Promised Hearts (Drama)

31.03. – Blue Story (Drama)

31.03. – Outlander (Fantasyserie, 7. Staffel)

01.04. – Das ist das Ende (Komödie)

01.04. – White Boy Rick (Drama)

01.04. – Düstere Legenden (Teenie-Horror)

01.04. – Die Tagebücher der Apothekerin (Animeserie, 1. Staffel)

01.04. – The Book of Clarence (Komödie)

01.04. – Die Unschärferelation der Liebe (Komödie)

01.04. – Babah (Drama)

02.04. – Santas Garnachas: Streetfood in Mexiko (Dokusoap, 1. Staffel)

02.04. – Liebe im Spektrum U.S. (Dokusoap, 3. Staffel) 👉🏻 Mehr dazu nächste Woche

03.04. – Devil May Cry (Animeserie, 1. Staffel)

03.04. – Jurassic World: Die Chaostheorie (Animationsserie, 3. Staffel)

04.04. – Test (Drama)

04.04. – Kindergarten Cop (Actionkomödie)

04.04. – The 101st Proposal (Dramaserie, 1. Staffel)

Sky Show

30.03. – The Great Wall (Fantasyaction)

01.04. – Run: Du kannst ihr nicht entkommen (Thriller)

01.04. – Caprica (Dramaserie, 1. Staffel)

01.04. – The Beekeeper (Actionthriller)

01.04. – St. Denis Medical (Comedyserie, 1. Staffel)

01.04. – Trump: Ein US-Präsident vor Gericht (Dokumentarfilm)

02.04. – Ruthless – Gnadenlos (Actionfilm)

04.04. – Star Trek: Der Film (Sci-Fi-Film)

04.04. – Star Trek 2: Der Zorn des Khan (Sci-Fi-Film)

04.04. – Star Trek 3: Auf der Suche nach Mr. Spock (Sci-Fi-Film)

04.04. – Star Trek 4: Zurück in die Gegenwart (Sci-Fi-Film)

04.04. – Star Trek 5: Am Rande des Universums (Sci-Fi-Film)

04.04. – Star Trek 6: Das unentdeckte Land (Sci-Fi-Film)

04.04. – Star Trek 7: Treffen der Generationen (Sci-Fi-Film)

04.04. – Star Trek (Sci-Fi-Film)

04.04. – Star Trek: Der Aufstand (Sci-Fi-Film)

04.04. – Star Trek: Der erste Kontakt (Sci-Fi-Film)

04.04. – Star Trek: Nemesis (Sci-Fi-Film)

04.04. – Star Trek: Into Darkness (Sci-Fi-Film)

04.04. – Star Trek Beyond (Sci-Fi-Film)

04.04. – 1883 (Western-Miniserie, 1. Staffel)

Apple TV+

28.03. – Fight for Glory: World Series 2024 (Dokuserie)

Prime Video

31.03. – The Divorce Insurance (Dramaserie, 1. Staffel)

01.04. – America’s Test Kitchen: The Next Generation (Kochshow, 2. Staffel)