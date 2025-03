Selber single, aber ein Ass im Kuppeln: die Anstandsdame Elena Bianda (Nadia de Santiago). Foto: Manuel Fernández Valdes/NETFLIX

Darum gehts Streaming-Dienste produzieren viele Inhalte aus der viktorianischen Ära

Neue Serien wie 'The Studio' und 'Happy Face' starten demnächst

Über 20 neue Filme und Serien erscheinen zwischen 19. und 28. März Die künstliche Intelligenz von Blick lernt noch und macht vielleicht Fehler. Die künstliche Intelligenz von Blick lernt noch und macht vielleicht Fehler. Mehr erfahren Feedback senden

Simone Reich, Redaktorin «Tele»

Mögen Sie ausgestellte Röcke mit Untergestell und viel Chiffon? Mieder? Rüschenhemden? Kutschen? Ja? Dann passen Sie perfekt in die Zielgruppe gefühlt aller Streamingportale. Denn neben all den Actionfilmen, Nordic Noirs, Romanzen und Sci-Fi-Thrillern produzieren die Anbieter massenhaft Inhalte, die im viktorianischen Zeitalter spielen. Sei dies «Carnival Row», «Lidia Poët», «A Thousand Blows» oder – unser aller Guilty Pleasure – «Bridgerton»!

Ein Artikel aus «Tele» Das ist ein Beitrag aus «Tele». Das Fernsehmagazin der Schweiz taucht für dich nach den TV- und Streamingperlen. Das ist ein Beitrag aus «Tele». Das Fernsehmagazin der Schweiz taucht für dich nach den TV- und Streamingperlen.

Und egal ob da gemeuchelt oder geschnackselt wird, die Zeit vor der vorletzten Jahrhundertwende kommt bei den Streamern an. Auch diese Woche gibt es wieder ein neues Schmankerl: In Netflix’ «Handbuch einer Anstandsdame» sehen wir, wie 1880 junge Frauen in Spanien verkuppelt wurden. Na dann nichts wie ran an die Rüschenröcke!

The Studio ★★★★☆

Externe Inhalte Möchtest du diesen ergänzenden Inhalt (Tweet, Instagram etc.) sehen? Falls du damit einverstanden bist, dass Cookies gesetzt und dadurch Daten an externe Anbieter übermittelt werden, kannst du alle Cookies zulassen und externe Inhalte direkt anzeigen lassen. Externe Inhalte laden Mehr Infos

Die Continental Studios sind angeschlagen, also setzt ihr Besitzer Griffin Mill (herrlich: Bryan Cranston) die langjährige Chefin Patty Leigh (noch herrlicher: Catherine O’Hara) ab. Den Chefsessel erbt Matt Remick (Seth Rogen), der sein Glück kaum fassen kann. Doch die Probleme beginnen, bevor er das erste Glas Schampus auf die Beförderung exen kann. Mill will nämlich, dass Remick einen Blockbuster über die Brauselimonade Kool-Aid macht. Ein Unterfangen so unsexy wie unkreativ. Zum Beitrag

Apple TV+ | Comedyserie | 1. Staffel | ab 26. März 2025

Happy Face ★★★☆☆

Externe Inhalte Möchtest du diesen ergänzenden Inhalt (Tweet, Instagram etc.) sehen? Falls du damit einverstanden bist, dass Cookies gesetzt und dadurch Daten an externe Anbieter übermittelt werden, kannst du alle Cookies zulassen und externe Inhalte direkt anzeigen lassen. Externe Inhalte laden Mehr Infos

Die Dramaserie erzählt die wahre Geschichte um Keith Jesperson (heute 69). Ein Serienmörder, der zwischen 1990 und 1995 in den USA nachweislich acht Frauen ermordete. Die Geschichte fokussiert sich auf Jespersons mittlerweile erwachsene Tochter Melissa Moore (Annaleigh Ashford). Sie war 15 Jahre alt, als ihr Vater (gespielt von Dennis Quaid) geschnappt und zu einer lebenslangen Haftstrafe ohne Aussicht auf Bewährung verurteilt wurde. Zum Beitrag

Paramount+ | Dramaserie | 1. Staffel | ab 21. März 2025

Handbuch einer Anstandsdame

Externe Inhalte Möchtest du diesen ergänzenden Inhalt (Tweet, Instagram etc.) sehen? Falls du damit einverstanden bist, dass Cookies gesetzt und dadurch Daten an externe Anbieter übermittelt werden, kannst du alle Cookies zulassen und externe Inhalte direkt anzeigen lassen. Externe Inhalte laden Mehr Infos

Madrid, 1880: Obwohl noch blutjung, hat die Anstandsdame Elena Bianda (Nadia de Santiago) schon mehr als 20 Frauen unter die Haube gebracht. Die Kupplerin geniesst einen fabelhaften Ruf. Doch als sie zu den Mencías kommt, soll sie gleich drei junge Frauen fit für den Heiratsmarkt machen.

Netflix | Rom-Com-Serie | 1. Staffel | ab 28. März 2025

Side Quest ★★★☆☆

Externe Inhalte Möchtest du diesen ergänzenden Inhalt (Tweet, Instagram etc.) sehen? Falls du damit einverstanden bist, dass Cookies gesetzt und dadurch Daten an externe Anbieter übermittelt werden, kannst du alle Cookies zulassen und externe Inhalte direkt anzeigen lassen. Externe Inhalte laden Mehr Infos

Gamer, aufgepasst! Das «Mythic-Quest»-Universum expandiert: Die beliebte Comedyserie bekommt einen Ableger. «Side Quest» erzählt in vier für sich allein stehenden Folgen davon, wie das Game «Mythic Quest» seine Gamer, Mitarbeitenden und Fans beeinflusst hat. Das wird nerdig, nischig und ziemlich ulkig.

Apple TV+ | Anthologieserie | 1. Staffel | ab 26. März 2025

Everybody Still Hates Chris

Externe Inhalte Möchtest du diesen ergänzenden Inhalt (Tweet, Instagram etc.) sehen? Falls du damit einverstanden bist, dass Cookies gesetzt und dadurch Daten an externe Anbieter übermittelt werden, kannst du alle Cookies zulassen und externe Inhalte direkt anzeigen lassen. Externe Inhalte laden Mehr Infos

Auch die animierte Neuauflage der Comedyserie «Alle hassen Chris» (2005–2009) basiert auf dem Leben von Comedian Chris Rock. Wie in der Mutterserie dreht sich alles um seine Kindheit in einer chaotischen Familie im Brooklyn der 80er-Jahre. Während das Original noch Jüngere ansprach, richtet sich der Reboot eher an ein erwachsenes Publikum.

Sky Show | Animationsserie | 1. Staffel | ab 27. März 2025

In seinen Händen

Externe Inhalte Möchtest du diesen ergänzenden Inhalt (Tweet, Instagram etc.) sehen? Falls du damit einverstanden bist, dass Cookies gesetzt und dadurch Daten an externe Anbieter übermittelt werden, kannst du alle Cookies zulassen und externe Inhalte direkt anzeigen lassen. Externe Inhalte laden Mehr Infos

In einer Stadt in Patagonien (ARG) entlarvt die Journalistin Ema Garay (Soledad Villamil) in den digitalen Medien Kriminelle, die durch die Maschen des Gesetzes geschlüpft sind. Als sie sich mit einem in der Stadt hoch angesehenen – und Hauptverdächtigen im Fall einer verschwundenen 16-Jährigen – anlegt, begibt sie sich in grosse Gefahr.

Netflix | Krimiserie | 1. Staffel | ab 26. März 2025

O’Dessa

O'DESSA | Official Trailer | Searchlight Pictures

Mit dem so herzlichen wie frechen Teenie-Rap-Porträt «Patti Cake$» machte sich Regisseur Geremy Jasper vor acht Jahren einen Namen. Nun setzt er noch einen drauf: mit einem postapokalyptischen Rockmusical! Sadie Sink spielt ein Farmermädchen, das in der Zukunft um Familie und Liebe kämpft. «Tank Girl» meets «Scott Pilgrim»?

Disney+ | Sci-Fi-Musical | ab 20. März 2025

Joker: Folie à Deux ★★☆☆☆

Externe Inhalte Möchtest du diesen ergänzenden Inhalt (Tweet, Instagram etc.) sehen? Falls du damit einverstanden bist, dass Cookies gesetzt und dadurch Daten an externe Anbieter übermittelt werden, kannst du alle Cookies zulassen und externe Inhalte direkt anzeigen lassen. Externe Inhalte laden Mehr Infos

«Joker» war ein unerwarteter Erfolg, diese Fortsetzung ein unerwarteter Flop – finanziell und künstlerisch. Sie erzählt, wie der Joker alias Arthur Fleck (Joaquin Phoenix) in der Anstalt Arkham auf seine Gerichtsverhandlung wartet. Er verliebt sich in Harley (Lady Gaga), wird misshandelt und stimmt dazwischen Lieder an. Sonst passiert wenig.

Sky Show | Drama | ab 21. März 2025

Morgen kommt ein neuer Himmel

Morgen kommt ein neuer Himmel | Offizieller Trailer | Netflix

Mit ihrem Debütroman landete die Amerikanerin Lori Nelson Spielman vor über zehn Jahren einen Hit. Nun wurde er verfilmt: Alex (Sofia Carson) bekommt vom Anwalt ihrer verstorbenen Mutter eine Reihe DVDs. Darauf sind ihre kindlichen Lebensziele festgehalten, die sie nacheinander abarbeiten soll.

Netflix | Liebesdrama | ab 28. März 2025

Chelsea Handler: The Feeling

Externe Inhalte Möchtest du diesen ergänzenden Inhalt (Tweet, Instagram etc.) sehen? Falls du damit einverstanden bist, dass Cookies gesetzt und dadurch Daten an externe Anbieter übermittelt werden, kannst du alle Cookies zulassen und externe Inhalte direkt anzeigen lassen. Externe Inhalte laden Mehr Infos

Sie ist bekannt dafür, nie ein Blatt vor den Mund zu nehmen. Auch in ihrem dritten Comedy-Special auf Netflix greift die US-Komikerin Chelsea Handler (50) wieder zum verbalen Zweihänder. Sie lässt sich aus über ihre Geburt, unerwartete Begegnungen, schlecht getimte Ereignisse sowie Pickleball.

Netflix | Standup-Comedy | ab 25. März 2025

The 50

THE 50 Staffel 2 | Trailer 🦁

Wer hat noch nicht, wer will noch mal? Prime Video trommelt für die zweite Staffel von «The 50» nicht nur neue Gesichter aus der Reality-Szene zusammen, sondern lässt auch Wiederholungstäter ran. Allen voran den Gewinner von Staffel 1, Paco Herb. Klar ist jetzt schon: Es gibt Zoff, Geknutsche, Gemotze und hoffentlich auch etwas Spass.

Prime Video | Realityshow | 2. Staffel | ab 24. März 2025

Twister – Im Sturm gefangen

Externe Inhalte Möchtest du diesen ergänzenden Inhalt (Tweet, Instagram etc.) sehen? Falls du damit einverstanden bist, dass Cookies gesetzt und dadurch Daten an externe Anbieter übermittelt werden, kannst du alle Cookies zulassen und externe Inhalte direkt anzeigen lassen. Externe Inhalte laden Mehr Infos

Am 22. Mai 2011 steuert ein EF 5-Monstertornado mit Windgeschwindigkeiten bis 320 km/h auf den US-Staat Missouri zu. Im Glauben, dass das Ende der Welt bevorsteht, findet sich eine Gruppe junger Menschen im Auge des Sturms ein. Dabei filmen einige das Geschehen. So zeigt diese Doku seltene Aufnahmen einer solchen Naturgewalt.

Netflix | Dokumentarfilm | ab 19. März 2025

Weitere Starts

Netflix

22.03. – Moonfall (Sci-Fi-Film)

25.03. – Con Mum (Dokumentation)

25.03. – Weak Hero (Actionserie, 1. Staffel)

26.03. – Million Dollar Secret (Spielshow)

27.03. – Survival of the Thickest (Comedyserie, 2. Staffel)

27.03. – Dead Talents Society (Horrorkomödie)

27.03. – Paw Patrol: Der Mighty Kinofilm (Animationsfilm)

27.03. – Gold und Gier: Die Jagd nach Forrest Fenns Schatz (Dokuserie) 👉🏻 Mehr dazu nächste Woche

Sky Show

24.03. – Sherlock Gnomes (Trickfilm)

25.03. – Ein verflixt schwieriges Jahr (Komödie)

25.03. – Diese Ochsenknechts (Dokusoap, 4. Staffel)

26.03. – Die nackte Kanone (Komödie)

26.03. – Die nackte Kanone 2 ½ (Komödie)

26.03. – Die nackte Kanone 33 ⅓ (Komödie)

27.03. – Geheimnisse royaler Paläste (Dokuserie)

Disney+

24.03. – David Baine: Nicht nachmachen! (Dokuserie)

26.03. – Devil in the Family: The Fall of Ruby Franke (Dokuserie)

26.03. – Big City Greens (Animationsserie, 4. Staffel)

26.03. – Mufasa: Der König der Löwen (Animationsfilm)

28.03. – Schlimmer geht immer: Der Roadtrip (Komödie)

28.03. – Grey’s Anatomy – Die jungen Ärzte (Dramaserie, 21. Staffel)

Play Suisse

27.03. – La cavia (Dokuserie)

27.03. – Das System Migros – Wie es zum grossen Abbau kam (Dokumentation)

27.03. – Zusammenbruch der Credit Suisse – Finanzplatz Schweiz unter Druck (Dokumentation)

27.03. – Jeunesse symphonique (Dokumentation)

27.03. – Avant il n’y avait rien (Dokumentation)

27.03. – Antier noche (Dokumentarfilm)

27.03. – Mes amis espagnols (Dokumentation)

27.03. – Valentina e i MUOStri (Dokumentarfilm)

27.03. – Für immer Sonntag (Dokumentarfilm)

27.03. – The Wonder Way (Dokumentarfilm)

27.03. – Ruäch – Eine Reise ins jenische Europa (Dokumentarfilm)

27.03. – Pure Unknown – Sconosciuti puri (Dokumentarfilm)

27.03. – Chagrin valley (Dokumentarfilm)

27.03. – The Brain – Cinq nouvelles du cerveau (Dokumentarfilm)

Prime Video

27.03. – Bosch: Legacy (Krimiserie, 3. Staffel) 👉🏻 Mehr dazu nächste Woche

27.03. – Holland (Thriller) 👉🏻 Mehr dazu nächste Woche

Apple TV+

28.03. – Number One on the Call Sheet (Dokumentarfilm) 👉🏻 Mehr dazu nächste Woche

28.03. – Fight for Glory: World Series 2024 (Dokuserie)

Oneplus

24.03. – Jung, wild & sexy: Refilled (Dokusoap, 6. Staffel)