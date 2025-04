1/2 Nächste Woche erwartet dich die 7. Staffel der Erfolgsserie «Back Mirror». Foto: Nick Wall/Netflix

Simone Reich, Redaktorin «Tele» Mischa Christen, Redaktor «Tele»

Was macht eine gute Serie aus? Wahrscheinlich ist es die Ausgewogenheit, das richtige Abschmecken der Zutaten: ein knackiger Name, ein bitzli Horror, bitzli Drama, eine Prise Humor und eine Ladung Action. Nun, es gibt eine Serie, die hat von all dem zu viel. Und weil sie nun endet, wollen wir sie nochmal abfeiern: «How To Sell Drugs Online (Fast)» (Netflix) ist – nur schon mit dem sperrigen Namen – die Knalltüte unter den deutschen Serien: Schnell, schrill, bunt, wortgewandt und mit haarsträubenden Twists wirbelt sie euch einmal durch den Schleuderwaschgang. Inspiriert von einer wahren Story, in der ein Teenager aus seinem Kinderzimmer Drogen nach ganz Europa vertickt, entstand mit «HTSDO(F)» eine wunderbare kleine Serienpille … äh Perle. Also unbedingt reinschauen!

How To Sell Drugs Online (Fast) ★★★★☆

Externe Inhalte Möchtest du diesen ergänzenden Inhalt (Tweet, Instagram etc.) sehen? Falls du damit einverstanden bist, dass Cookies gesetzt und dadurch Daten an externe Anbieter übermittelt werden, kannst du alle Cookies zulassen und externe Inhalte direkt anzeigen lassen. Externe Inhalte laden Mehr Infos

Es war ein wilder Ritt. 2019 startete die Serie mit dem sperrigen Namen «How to Sell Drugs Online (Fast)» auf Netflix. Sie war inspiriert von einer wahren Geschichte, in der ein Teenager aus seinem Kinderzimmer heraus online Drogen vertickt. Und zwar in ganz Europa. Den «Kinderzimmerdealer» Moritz verkörpert Maximilian Mundt (29) nun auch in der finalen, vierten Staffel. Da kommt Moritz gerade frisch aus dem Knast. Tele.ch verriet er im Interview, wie es ihm danach ergeht. Zum Beitrag auf «Tele».

Netflix | Comedyserie | Staffel 4 | ab 8. April 2025

Black Mirror

Externe Inhalte Möchtest du diesen ergänzenden Inhalt (Tweet, Instagram etc.) sehen? Falls du damit einverstanden bist, dass Cookies gesetzt und dadurch Daten an externe Anbieter übermittelt werden, kannst du alle Cookies zulassen und externe Inhalte direkt anzeigen lassen. Externe Inhalte laden Mehr Infos

Neue Technologien werden erfunden, um uns das Leben zu erleichtern. Oder zumindest den Alltag. Dass das nicht immer wie geplant funktioniert bzw. sogar zünftig in die Hose gehen kann, führt uns die britische Anthologieserie «Black Mirror» seit 2011 in sechs Staffeln auf kreative Weise vor. Charlie Brookers düstere und satirische Zukunftsvisionen kehren mit sechs neuen Folgen zurück, darunter eine Fortsetzung der gefeierten Folge «USS Callister». Zum Beitrag auf «Tele».

Netflix | Anthologieserie | Staffel 7 | ab 10. April 2025

Your Friends & Neighbors

Externe Inhalte Möchtest du diesen ergänzenden Inhalt (Tweet, Instagram etc.) sehen? Falls du damit einverstanden bist, dass Cookies gesetzt und dadurch Daten an externe Anbieter übermittelt werden, kannst du alle Cookies zulassen und externe Inhalte direkt anzeigen lassen. Externe Inhalte laden Mehr Infos

Der Hedgefonds-Manager Andrew Cooper (Jon Hamm) verdaut gerade noch seine Scheidung, als er gefeuert wird. Als neuen Erwerbszweig entdeckt er seine reiche Nachbarschaft, die er ausraubt, um das Diebesgut zu Geld zu machen. Neben vielen Wertsachen stösst Cooper aber auch auf absolut haarsträubende Geheimnisse.

Apple TV+ | Dramaserie | Staffel 1 | ab 11. April 2025

Moonrise

Externe Inhalte Möchtest du diesen ergänzenden Inhalt (Tweet, Instagram etc.) sehen? Falls du damit einverstanden bist, dass Cookies gesetzt und dadurch Daten an externe Anbieter übermittelt werden, kannst du alle Cookies zulassen und externe Inhalte direkt anzeigen lassen. Externe Inhalte laden Mehr Infos

In der Zukunft herrscht Frieden auf der Erde. Kontrolliert wird er durch ein KI-System, Verbrecher werden auf den Mond verbannt. Dort brodelt aber eine Rebellion. Mit Charakterdesign von Hiromu Arakawa («Fullmetal Alchemist») und unter der Leitung des WIT Studios («Attack on Titan») verspricht die Romanadaption ein Fest für Anime-Fans.

Netflix | Animeserie | Staffel 1 | ab 10. April 2025

School Spirits

Externe Inhalte Möchtest du diesen ergänzenden Inhalt (Tweet, Instagram etc.) sehen? Falls du damit einverstanden bist, dass Cookies gesetzt und dadurch Daten an externe Anbieter übermittelt werden, kannst du alle Cookies zulassen und externe Inhalte direkt anzeigen lassen. Externe Inhalte laden Mehr Infos

Zum Ende von Season 1 erfuhren die geschockten Fans, dass Maddie (Peyton List) gar nicht gestorben ist. Nein, sie haust im Jenseits, weil ihr Körper von einem rachsüchtigen Geist entführt wurde. Nun muss sie mit ihren Freunden im Jenseits und in der Welt der Lebenden zusammenarbeiten, um einen Weg zurück zu finden.

Paramount+ | Dramaserie | Staffel 2 | ab 11. April 2025

Devil May Cry

Externe Inhalte Möchtest du diesen ergänzenden Inhalt (Tweet, Instagram etc.) sehen? Falls du damit einverstanden bist, dass Cookies gesetzt und dadurch Daten an externe Anbieter übermittelt werden, kannst du alle Cookies zulassen und externe Inhalte direkt anzeigen lassen. Externe Inhalte laden Mehr Infos

Die Computerspiele um die rivalisierenden Zwillingsbrüder Dante und Vergil, Söhne eines Dämons und einer Menschenfrau, halten schon über 20 Jahre die Gamer bei Laune. Unter der Ägide von «Castlevania»-Showrunner Adi Shankar entstand eine Serie, die die Geschichte weiterführt. Als Titellied kam «Rollin’» zu Ehren, der Hit von Limp Bizkit.

Netflix | Animationsserie | Staffel 1 | ab 3. April 2025

G20

Externe Inhalte Möchtest du diesen ergänzenden Inhalt (Tweet, Instagram etc.) sehen? Falls du damit einverstanden bist, dass Cookies gesetzt und dadurch Daten an externe Anbieter übermittelt werden, kannst du alle Cookies zulassen und externe Inhalte direkt anzeigen lassen. Externe Inhalte laden Mehr Infos

«Air Force One» oder «White House Down» lassen grüssen: Das G20-Treffen in Südafrika wird von Terroristen um den eiskalten Rutledge (Antony Starr) angegriffen. US-Präsidentin Sutton (Viola Davis) muss selbst zur Waffe greifen, um sich, ihre Familie und die anderen Teilnehmer zu schützen. Das wird hoffentlich besser, als es sich liest …

Prime Video | Actionfilm | ab 10. April 2025

Ein Artikel aus «Tele» Das ist ein Beitrag aus «Tele». Das Fernsehmagazin der Schweiz taucht für dich nach den TV- und Streamingperlen. Das ist ein Beitrag aus «Tele». Das Fernsehmagazin der Schweiz taucht für dich nach den TV- und Streamingperlen.

Memory ★★★☆☆

Externe Inhalte Möchtest du diesen ergänzenden Inhalt (Tweet, Instagram etc.) sehen? Falls du damit einverstanden bist, dass Cookies gesetzt und dadurch Daten an externe Anbieter übermittelt werden, kannst du alle Cookies zulassen und externe Inhalte direkt anzeigen lassen. Externe Inhalte laden Mehr Infos

Die alleinerziehende Ex-Alkoholikerin Sylvia (Jessica Chastain) freundet sich mit Saul (Peter Sarsgaard) an, der an Demenz leidet. Der mexikanische Regisseur Michel Franco («New Order», «Sundown») schichtet Leid und Traumata aufeinander und verpackt dies in einen mysteriös und distanziert erzählten Film. Nie einfach, meist faszinierend.

Sky Show | Drama | ab 6. April 2025

Transformers One ★★★☆☆

Externe Inhalte Möchtest du diesen ergänzenden Inhalt (Tweet, Instagram etc.) sehen? Falls du damit einverstanden bist, dass Cookies gesetzt und dadurch Daten an externe Anbieter übermittelt werden, kannst du alle Cookies zulassen und externe Inhalte direkt anzeigen lassen. Externe Inhalte laden Mehr Infos

Die Transformers leben seit einem Krieg auf ihrem Heimatplaneten Cybertron in einer unterirdischen Stadt. Als Orion Pax und D-16 in den Minen Energon finden, verändert sich schlagartig alles. Ein eindrücklich animiertes und ganz auf die Fans ausgerichtetes CGI-Prequel, das für einmal ohne menschliche Beigaben auskommt.

Sky Show | Animationsfilm | ab 11. April 2025

The Clubhouse: Ein Jahr mit den Red Sox

Externe Inhalte Möchtest du diesen ergänzenden Inhalt (Tweet, Instagram etc.) sehen? Falls du damit einverstanden bist, dass Cookies gesetzt und dadurch Daten an externe Anbieter übermittelt werden, kannst du alle Cookies zulassen und externe Inhalte direkt anzeigen lassen. Externe Inhalte laden Mehr Infos

Die Boston Red Sox gehören zu den geschichtsträchtigsten Clubs in der Welt des Sports. Die Dokuserie begleitet das US-Baseball-Team während der Saison 2024 auf und neben dem Feld. Netflix verspricht nie dagewesene Einblicke in das private und berufliche Leben der Major-League-Baseball-Spieler.

Netflix | Dokuserie | ab 8. April 2025

Liebe im Spektrum U.S.

Externe Inhalte Möchtest du diesen ergänzenden Inhalt (Tweet, Instagram etc.) sehen? Falls du damit einverstanden bist, dass Cookies gesetzt und dadurch Daten an externe Anbieter übermittelt werden, kannst du alle Cookies zulassen und externe Inhalte direkt anzeigen lassen. Externe Inhalte laden Mehr Infos

Die wohl ehrlichste Datingshow geht in die 3. Staffel: In dieser romantischen emmyprämierten Dokusoap suchen Menschen auf dem Autismus-Spektrum nach der (grossen) Liebe und machen sich mit der veränderten Dating-Welt und mit Beziehungen vertraut. Es sind die Geschichten einzigartiger und vielseitiger Menschen.

Netflix | Dokusoap | Staffel 3 | ab 2. April 2025

Bad Influence: Die Schattenseite von Kidfluencing

Externe Inhalte Möchtest du diesen ergänzenden Inhalt (Tweet, Instagram etc.) sehen? Falls du damit einverstanden bist, dass Cookies gesetzt und dadurch Daten an externe Anbieter übermittelt werden, kannst du alle Cookies zulassen und externe Inhalte direkt anzeigen lassen. Externe Inhalte laden Mehr Infos

Milliarden von Aufrufen, Millionen von Dollar, Hunderte von Anschuldigungen. Diese Dokuserie erforscht die Schattenwelt der Kinder-Influencer und konzentriert sich auf die beunruhigenden Missbrauchsvorwürfe rund um den 17-jährigen Social-Media-Star Piper Rockelle und ihre Mutter Tiffany Smith.

Netflix | Dokuserie | ab 9. April 2025

Die weiteren Starts der Woche



Netflix

07.04. – Blippis Berufe-Show (Kinderserie)

07.04. – Kill Tony (Standup-Comedy)

07.04. – Kill Tony: Kill or Be Killed (Comedy-Castingshow)

08.04. – My Next Guest Needs No Introduction With David Letterman (mit Miley Cyrus und Charles Barkley)

08.04. – Alle für Ella (Musicalfilm)

08.04. – Kian's Bizarre B&B (Dokusoap, 1. Staffel)

09.04. – Unicorn Academy (Animationsserie, 3. Staffel)

09.04. – Lo mejor del mundo (Komödie)

10.04. – Frozen Hot Boys (Sportfilm)

10.04. – North of North (Comedyserie, 1. Staffel)

10.04. – A Queen's Runway (Dokumentarfilm)

11.04. – Meet the Khumalos (Komödie)



Sky Show

06.04. – Deep Impact – Wenn der Himmel auf die Erde stürzt (Katastrophendrama)

10.04. – The Parenting (Horrorkomödie)

11.04. – Accused (Krimiserie, 1. Staffel)



Disney+

09.04. – Death in Paradise (Krimiserie, 13. Staffel)

09.04. – Micky Maus: Spielhaus (Animationsserie, 3. Staffel)

11.04. – Haustiere (Dokumentarfilm)



Prime Video

09.04. – Mobile Suit Gundam GQuuuuuux (Animeserie, 1. Staffel)