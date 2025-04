Diese Streaming-Highlights erwarten dich kommende Woche

Darum gehts Neue Serien und Filme auf Streaming-Plattformen ab Ende April

«Parallel Me» zeigt alternative Lebenswege durch magischen Schal

Netflix bringt 5-teilige Dokuserie über den Vietnamkrieg am 30. April

Mischa Christen, Redaktor «Tele»

Haben wir uns nicht alle schon mal gefragt, wie unser Leben verlaufen wäre, wenn wir da und dort eine andere Abzweigung genommen, uns anders entschieden hätten? In der deutschen Dramaserie «Parallel Me» lebt Toni (Malaya Stern Takeda) den Karriere-Traum und jettet als erfolgreiche Managerin um die Welt. Doch dann verliert sie ihren Job und stellt fest: Ihr Privatleben ist ein einziger Scherbenhaufen. Da steht sie nun vor der grossen Frage: Wäre ich glücklicher, wenn ich früher andere Entscheidungen getroffen hätte? Während wir im richtigen Leben nur darüber spekulieren können, taucht in der Serie eine Fee auf und schenkt Toni einen magischen Schal, der sie in jede beliebige Lebensrealität schickt. «Parallel Me», eine Serie zum Träumen, läuft ab 26. April auf Paramount+.

Asterix & Obelix: Der Kampf der Häuptlinge ★★★☆☆

Die Abenteuer der unbeugsamen und prügelfreudigen Gallier wurden schon oft verfilmt – als Animations- und als Realfilm. Nun kommt die erste Serienadaption in animierter Form. Schauspieler, Drehbuchautor und Regisseur Alain Chabat (66) nahm sich des Stoffes von Band 7 an und bringt «Asterix & Obelix: Der Kampf der Häuptlinge» (1966) auf die Streamingplattform Netflix. Zum Beitrag von «Tele».

Netflix | Miniserie | ab 30. April 2025

Parallel Me

Die Berlinerin Toni (Malaya Stern Takeda) ist am Tiefpunkt angelangt: Ihr Job ist weg, ihr Ex-Freund wird Vater, ihre beste Freundin wandert aus. Da überreicht ihr eine Fee einen magischen Schal, der sie in alternative Versionen ihres eigenen Lebens spediert. Nun ist Toni mal Surflehrerin, mal Popstar, Anwältin oder Drogendealerin. Und dann sogar Mutter!

Paramount+ | Dramaserie | Staffel 1 | ab 26. April 2025

Eternauta

In einer Sommernacht in Buenos Aires fällt plötzlich giftiger Schnee, der die Menschen zu töten droht. Im Kampf ums Überleben erfahren Juan (Ricardo Darin) und seine Freunde, dass der Schneesturm der erste Angriff von Ausserirdischen ist, die die Erde erobern wollen. – Nach der Sci-Fi-Novelle «El Eternauta» (1957) von Héctor G. Oesterheld.

Netflix | Sci-Fi-Serie | Staffel 1 | ab 30. April 2025

Havoc

Mit seinen «Raid»-Filmen hat sich der Waliser Gareth Evans das Wohlwollen der Actionfans bis in alle Ewigkeit gesichert. Sein neues Werk verspricht auf alle Fälle völlig entfesselte Kämpfe und Schiessereien. Mittendrin: Tom Hardy als Cop, der von einem Politiker gezwungen wird, seinen Sohn zu finden, hinter dem Justiz und Gangster her sind.

Netflix | Actionfilm | ab 25. April 2025

Adoptiert für Klicks? Ein Familienvlog auf Youtube ★★★☆☆

Die eigene Familie – vor allem die Kinder – auf Youtube zu präsentieren, ist eine ergiebige Geldquelle für talentierte Vlogger. Familie Stauffers Adoptivsohn Huxley aus China war ein Publikumsmagnet, bis er nach zweieinhalb Jahren einfach aus allen Videos verschwand. Wo ist Huxley? Was ist passiert?

Sky Show | Dokuserie | ab 25. April 2025

Wendepunkt: Der Vietnamkrieg

Nach «Wendepunkt: Die Bombe und der Kalte Krieg» und «Wendepunkt: 9/11 und der Krieg gegen den Terror» befasst sich der neue Fünfteiler mit dem Vietnamkrieg (1955–75). Er war eine politische und psychologische Herausforderung, die Amerika für immer veränderte und das Vertrauen in die Regierung erschütterte.

Netflix | Dokuserie | ab 30. April 2025

Weitere Starts

Netflix

26.04. – Megalopolis (Sci-Fi-Film)

28.04. – Chef's Table: Legends (Dokuserie, 1. Staffel)

28.04. – Rehragout-Rendezvous (Krimikomödie)

28.04. – Guglhupfgeschwader (Krimikomödie)

30.04. – Exterritorial (Actionthriller) Mehr dazu nächste Woche

30.04. – The Rose of Versailles (Drama)

30.04. – Cheat: Unfinished Business (Dokusoap)

01.05. – Mare Fuori – Zelle mit Aussicht (Dramaserie, Staffeln 1+2)

01.05. – Ihr grösster Fan (Komödie)

01.05. – Roman J. Israel, Esq. – Die Wahrheit und nichts als die Wahrheit (Thrillerdrama)

01.05. – GATAO: Like Father Like Son (Actionfilm)

01.05. – Cocaine Shark (Actionfilm)

01.05. – Eins und eins macht vier (Komödie)

01.05. – Janet Planet (Drama)

01.05. – Das schnelle Geld (Drama)

01.05. – Punch-Drunk Love (Tragikomödie)

01.05. – I Saw the TV Glow (Horrorfilm)

01.05. – Angi: (K)eine perfekte Mörderin (Dokuserie) Mehr dazu nächste Woche

01.05- – The Four Seasons (Comedyserie, 1. Staffel) Mehr dazu nächste Woche

Sky Show

26.04. – Wo die Lüge hinfällt (Romantikkomödie)

26.04. – Ghosts (Comedyserie, 4. Staffel)

27.04. – Beverly Hills Cop 1–3 (Actionkomödien)

30.04. – Ash vs. Evil Dead (Actionserie, Staffeln 1–3)

01.05. – Happy Feet 1+2 (Trickfilme)

01.05. – Scary Stories To Tell In the Dark (Horrorthriller)

01.05. – Magnum P.I. (Krimiserie, 4. Staffel)

01.05. – SEAL Team (Actionserie, 7. Staffel) Mehr dazu nächste Woche

Disney+

28.04. – Grey's Anatomy (Spitalserie, 21. Staffel)

30.04. – Abenteuer Kanada (Dokuserie) Mehr dazu nächste Woche

30.04. – Vergessene Helden des Zweiten Weltkriegs (Dokuserie)

30.04. – Morphle und die magischen Tiere (Kinderserie, 1. Staffel)

30.04. – Tracker (Krimiserie, 2. Staffel)

Apple TV+

30.04. – Carême (Dramaserie, 1. Staffel)

Paramount+

01.05. – SEAL Team (Actionserie, 7. Staffel) Mehr dazu nächste Woche

02.05. – Italia Shore (Dokusoap)

Prime Video

29.04. – Wear Whatever the F You Want (Comedyserie, 1. Staffel)

01.05. – Another Simple Favor (Komödie)

Oneplus

01.05. – Match My Ex (Realityshow, 1. Staffel) Mehr dazu nächste Woche