Diese Streaming-Highlights erwarten dich kommende Woche

In die Streaming-Highlights der kommenden Woche hat es unter anderem der Dokumentarfilm «Ozean» mit Sir David Attenborough geschafft. Foto: Conor McDonnell

Mischa Christen, Redaktor «Tele» Simone Reich, Redaktorin «Tele»

Er war schon da, als es uns alle noch nicht gab: Sir David Attenborough verschrieb sein Leben schon früh der Natur – vor allem der Tierwelt. Kein anderer Tierfilmer ist weltweit so präsent und bekannt, wie der umtriebige 99-Jährige. Ertönt seine muntere Stimme aus dem Off, weiss man stets, dass nun Spannendes, Faszinierendes und Berührendes aus der Tierwelt am Schirm zu sehen sein wird. Auch als Fast-Hundertjähriger wird der Brite nicht müde, in seinen Tierdokus an uns alle zu appellieren: für die Erhaltung der Natur, die Pflege der Erde und die Sorge zur Tierwelt. Diese Woche startet sein neuster Streich «Ozean», und wir sagen, was es sonst noch Phantastisches von Sir David Attenborough zu streamen gibt.

Ozean mit David Attenborough

Sir. David. Attenborough. Der Brite ist ein Vermächtnis in drei Worten. Der grosse Geschichtenerzähler unserer Tier- und Pflanzenwelt. Ein Chronist der Erde, der mit seiner sanften, unaufgeregten Stimme und seinem wachen Blick die Wunder der Natur in die gute Stube des Publikums zaubert. Nun spricht er mit 99 Jahren seine nächste Tierdoku. Zum Beitrag auf «Tele».

Disney+ | Dokumentarfilm | ab 8. Juni 2025



Fubar

He’s back! Von wegen Ruhestand: Alt-CIA-Agent Luke Brunner (Arnold Schwarzenegger) trifft auf neue Bösewichte. Etwa auf die eiskalte Greta (Carrie-Ann Moss), eine DDR-Spionin, die seit 1989 als verschollen galt. Ausserdem ist sie eine Verflossene von Luke! Es wird laut, wild, explosiv – und wohl auch wieder verdammt lustig.

Netflix | Actionserie | 2. Staffel | ab 12. Juni 2025



Suits LA ★★★☆☆

Die schlechte Nachricht zuerst: Es wird bei einer Staffel bleiben. Das «Suits»-Spinoff, das in der Stadt der Engel spielt, wurde nach 13 Episoden eingestampft. Ein – wenn auch kurzer – Blick lohnt sich trotzdem: Ted Black (Stephen Amell), einst Bundesanwalt in New York, wagt einen Neustart in Los Angeles und vertritt mächtige Klienten.

Sky Show | Anwaltsserie | 1. Staffel | ab 4. Juni 2025



Little Fires Everywhere ★★★★☆

Reese Witherspoon und Kerry Washington haben diese packende Dramaserie produziert, die auf dem Bestseller von Celeste Ng basiert. Mia Warren (Washington) zieht mit ihrer Tochter in ein Haus von Elena Richardson (Witherspoon). Die fragt sich bald, welches seltsame Geheimnis die Neuankömmlinge mit sich herumtragen.

Sky Show | Mini-Dramaserie | ab 4. Juni 2025



Rescue: HI-Surf

Ja, sieht aus wie «Baywatch». Die Rettungsschwimmer dieser Actionserie arbeiten allerdings nicht in Malibu, sondern an der Nordküste von O’ahu. Im rauen Pazifik wird’s schnell mal lebensgefährlich – nicht nur für Surfer. Zu den Rettungsbojen greifen unter anderem Emily (Arielle Kebbel), Will (Adam Demos) und Hina (Zoe Cipres).

Sky Show | Actionserie | 1. Staffel | ab 13. Juni 2025



Deep Cover

Drei Komiker (Orlando Bloom, Bryce Dallas Howard, Nick Mohammed) bekommen einen pikanten Auftrag: Sie sollen der Londoner Polizei bei einem Undercover-Einsatz helfen, da sie gut improvisieren können. Doch das Trio ist nicht immens talentiert. In Nebenrollen gibt’s britische Stars wie Paddy Considine, Ian McShane und Sean Bean.

Prime Video | Krimikomödie | ab 12. Juni 2025



Predator: Killer of Killers ★★★★☆

Bevor «Prey»-Regisseur Dan Trachtenberg im November einen neuen «Predator»-Film in die Kinos bringt, präsentiert er Fans auch noch einen Animationsfilm. Dieser erzählt actionreich und packend von einer Wikingerin, einem Samurai und einem Zweiten-Weltkrieg-Piloten, die es alle mit den ausseridischen Jägern zu tun bekommen.

Disney+ | Animationsfilm | ab 6. Juni 2025



Echo Valley ★★★☆☆

Kate (Julianne Moore) wurde vom Leben gebeutelt und betreibt nun eine Pferdefarm. Da taucht ihre Junkie-Tochter (Sydney Sweeney) auf: Sie habe jemanden getötet. Kate hilft beim Entsorgen der Leiche und bringt einen etwas uninspirierten Thriller ins Rollen. Sehenswert wird er durch starke Schauspieler und bewegenden Drama-Gehalt.

Apple TV+ | Thrillerdrama | ab 13. Juni 2025



Trainwreck: The Astroworld Tragedy

Ab heute schaltet Netflix jeden Dienstag eine neue Folge von «Trainwreck» auf. Die Dokuserie befasst sich mit Katastrophen und Skandalen der letzten Jahre. Den Auftakt macht der US-Rapper Travis Scott: Bei seinem Astroworld-Festival kam es im November 2021 zu einer verheerenden Massenpanik, bei der zehn Menschen starben.

Netflix | Dokuserie | ab 10. Juni 2025



Murder by Medic ★★★☆☆

Pfleger sollten helfen zu heilen, doch manchmal werden sie zu Mördern. Die True-Crime-Serie zeigt haarsträubende Fälle aus Grossbritannien. Einer der schockierendsten Fälle ist jener der Krankenpflegerin Beverley Allitt: Innerhalb weniger Wochen unternahm sie im Grantham Hospital zig Mordversuche an Kindern – vier davon starben.

Sky Show | Dokuserie | 1. Staffel | ab 9. Juni 2025



Titan: Die Oceangate Katastrophe

Im Juni 2023 dominierte die Story alle Schlagzeilen: Multimillionär Stockton Rush tauchte mit vier Passagieren im U-Boot «Titan» zum Titanic-Wrack. Das Funksignal riss ab, tagelang suchte die US-Küstenwache nach der «Titan». Die Doku zeigt neue Details zur Tragödie, bei der die Tauchkapsel implodierte.

Netflix | Dokumentarfilm | ab 11. Juni 2025



Die weiteren Starts der Woche

Netflix

07.06. – Kaffee, Milch und Zucker (Tragikomödie)

07.06. – Allein mit Dir (Drama)

08.06. – Barry Seal – Only in America (Actionabenteuer)

09.06. – Die tierischen Fälle von Kit und Sam (Animationsserie, 5. Staffel)

11.06. – Der Fall «Air Cocaine»: Schmuggler in 10’000 Meter Höhe (Dokuserie, 1. Staffel)

11.06. – Aniela (Dramaserie, 1. Staffel)

11.06. – Viva a Vida – Auf das Leben (Komödie)

11.06. – Nuestros Tiempos (Sci-Fi-Film)

11.06. – Junior (Komödie)

12.06. – Cosmo & Wanda: Ein neuer Wunsch (Animationsserie, Staffel 1B)

12.06. – And the Breadwinner is … (Komödie)

12.06. – Masameer Junior (Animationsfilm)

13.06. – Kings of Jo’burg (Krimiserie)

13.06. – Rana Naidu (Krimiserie, 2. Staffel)

13.06. – Too Hot to Handle: Spanien (Reality-TV)



Sky Show

08.06. – Civil War (Actionfilm)

09.06. – Forever Young (Tragikomödie)

11.06. – Brett Goldstein: The Second Best Night of Your Life (Standup-Comedy)

13.06. – Charlie Hustler & The Matter of Pete Rose (Dokuserie)

13.06. – The Shield – Gesetz der Gewalt (Krimiserie, Staffeln 1–7)

13.06. – Pete Rose: Eine Baseball-Legende packt aus (Dokuserie)



Apple TV+

13.06. – Das ist kein Karton! (Trickfilmserie, 1. Staffel)

Disney+

10.06. – Call her Alex (Porträtreihe)

11.06. – Blackout (Dramaserie, 1. Staffel)

13.06. – Atsuko Okatusa: Father (Komödie)



Paramount+

13.06. – Paw Patrol – Helfer auf vier Pfoten (Animationsserie, 11. Staffel)

13.06. – Here After (Horrorfilm)

13.06. – PAW Patrol: Rettung im Anflug (Animationsfilm)