Seit sieben Jahren ist Skandalnudel Charlie Sheen nüchtern. In seiner neuen Netflix-Dokuserie «aka Charlie Sheen» lässt er emotional nun die Hüllen fallen. Dabei kommen auch prominente Weggefährten zu Wort – und sogar sein Dealer.

Charlie Sheen packt in Doku-Serie über sein Leben aus

1/6 Charlie Sheen in der Netflix-Dokumentation «aka Charlie Sheen». Foto: Netflix

Darum gehts Charlie Sheen präsentiert Netflix-Dokuserie über sein Leben und seine Karriere

Prominente Wegbegleiter wie Denise Richards und Sean Penn kommen zu Wort

Sheen ist seit sieben Jahren nüchtern und reflektiert über seine wildesten Momente

«Wie soll ich das mit Klasse präsentieren?» – Mit dieser Frage öffnet der Trailer von Charlie Sheens (59) neuer Netflix-Dokuserie «aka Charlie Sheen». Klasse ist aber wohl nichts unbedingt das, womit man Skandalnudel Charlie Sheen verbindet. Findet auch die Person im Off hinter der Kamera und sagt: «Ich denke, das haben wir hinter uns gelassen, Charlie.»

Am 10. September feiert der Schauspieler mit seiner Doku-Serie Premiere. Wenn Sheen vor einigen Jahren von sich Reden machte, dann eher mit Skandalen und Alkoholmissbrauch. Das gehört der Vergangenheit an.

Seit sieben Jahren ist Charlie Sheen inzwischen nüchtern. Jetzt ist er bereit, über sein Leben zu sprechen und dabei weder etwas auszulassen, noch etwas zu beschönigen. So offen zeigte sich der «Two and a half men»-Star bisher nie.

Regisseur Andrew Renzi, bekannt für «Pepsi, Where‹s My Jet?», zeichnet in seinem Film den Weg von Sheens unkonventioneller Kindheit in Malibu bis zu seinem scheinbar mühelosen Aufstieg zum Megastar nach. Doch der Fokus liegt auf dem dramatischen Fall, der sich vor den Augen der Öffentlichkeit abspielte. «Er wollte keine Dokumentation machen», verrät Renzi gegenüber Netflix Tudum. «Sheen fragte sich: ›Warum sollte ich mich in diese Arena begeben?'» Sieben bis acht Monate Vertrauensaufbau waren nötig, bevor die Kameras überhaupt zu filmen begannen.

Prominente Wegbegleiter sprechen Klartext

Die Dokumentation zeigt auch Interviews mit Menschen, die Sheen am nächsten stehen. Denise Richards, Heidi Fleiss, Jon Cryer, Sean Penn, Ramon Estevez, Brooke Mueller und Chris Tucker kommen zu Wort. Sogar Sheens ehemaliger Drogendealer Marco erzählt seine Version der Geschichte.

Der Film verspricht eine ungeschönte Darstellung von Sheens Leben und Karriere. Während seiner Zeit als Hauptdarsteller in «Two and a Half Men» galt Sheen als bestbezahlter TV-Schauspieler der Welt, machte jedoch gleichzeitig regelmässig negative Schlagzeilen. Die Dokumentation verspricht, die «empörendsten Momente» mit «roher Emotion und aussergewöhnlicher Wärme» zu beleuchten.

Mit der Klarheit, die sieben Jahre Nüchternheit verschaffen, reflektiert Sheen über seine wildesten Momente und die harten Lektionen, die folgten. «Ein Typ wie er hat der Welt mit dieser Geschichte viel zu bieten», ist Renzi überzeugt. «Oft haben wir Angst, Menschen zuzuhören, die Dinge getan haben, mit denen wir nicht einverstanden sind. Dabei sollten wir ihnen zuhören.»