47-jährige Ex-Partnerin von Sido erwägt Operation ohne Vollnarkose

Saskia Schär Redaktorin People

Charlotte Würdig (47) und Georgina Stumpf, die beiden Ex-Partnerinnen von Rapper Sido (44), sprechen in ihrem gemeinsamen Podcast «The Real Ex-Wifes» auf RTL+ über Gott und die Welt. In der neusten Folge thematisieren sie unter anderem Würdigs Schlupflider, die sie «ja so brutal» nerven. Bei Schlupflidern handelt es sich um Augenlider, bei denen die Haut über die natürliche Lidfalte hängt und das bewegliche Lid teilweise oder ganz verdeckt. In Würdigs Worten: «Schlupflider ist, wenn von hier oben zu viel Fleisch kommt. So, als hätten sich die Schamlippen nach oben verselbstständigt.»

Derzeit gehe sie mit Pflastern, die die vorige Haut zusammenkleben, vor. Das sei aber keine langfristige Lösung. «Ich war jetzt beim Augenarzt und wollte die nicht machen lassen und der hat mir jetzt sogar gesagt, dass die Haut hier innen drin schon so nicht vernarbt, sondern so rötlich wird und sich verfärbt und das ist eigentlich ein Zeichen dafür, dass man es langsam mal machen muss», erklärt Würdig. Ohne Eingriff könnte es sich gemäss Arzt entzünden.

Als Augenarzt könne er diese Operation nicht selbst durchführen, mit einem Verkaufsgespräch habe ihre Unterhaltung daher nichts zu tun gehabt, so Würdig weiter.

«Da kriegst du nicht mal eine Vollnarkose»

In ihrem Umfeld hätten sich bereits viele dem Eingriff unterzogen und seien damit sehr glücklich. «Die sehen so wach und fresh aus. Aber ich traue mich noch nicht so richtig». Wie der Eingriff ablaufen würde, weiss Würdig schon genau. «Die schneiden ein Stück Haut raus und nähen zusammen».

Für Co-Host Stumpf klingt der Eingriff ganz schön heftig, doch Würdig beschwichtigt etwas. «Das ist wohl gar nicht so schlimm, die OP. Aber ich habe trotzdem panische Angst davor.» Ein Grund dafür liegt an der Betäubung. «Da kriegst du nicht mal eine Vollnarkose!» Würde es eine solche geben, wäre sie sofort dabei und würde sagen: «‹Lasst euch Zeit›, weil nichts Geileres, als unter einem Vollnarkoserausch zu schlafen.»