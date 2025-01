«Wie in einer Ehe ohne Sex»

Charlotte Würdig (46) hat sich für ein ungewöhnliches Wohnkonzept entschieden. Sie lebt jetzt mit Georgina Stumpf (34), der Ex-Partnerin ihres eigenen Ex-Mannes Sido (44), und deren gemeinsamen Baby unter einem Dach.

Der «Bild»-Zeitung verrät Würdig, die von 2012 bis 2022 mit dem Rapper verheiratet war, wie es zu der ungewöhnlichen WG gekommen ist. Ihre Nachfolgerin Georgina Stumpf habe demnach nach der Trennung von Sido Ende letzten Jahres keine eigene Wohnung gehabt. Deshalb sei sie zu Charlotte Würdig und deren Kindern in ihr Haus am Berliner Stadtrand gezogen – gemeinsam mit ihrem und Sidos Nachwuchs, der erst vor wenigen Wochen zur Welt kam.

Patchwork-Glück für die Würdigs

Sie habe die neue Partnerin ihres Ex-Mannes in gemeinsamen Urlauben während der Beziehung gut kennengelernt, so Würdig. «Als die Beziehung der beiden auseinanderging und Georgina erst einmal nicht wusste, wo oben und unten ist, war für mich klar, dass ich natürlich weiterhelfe und nicht die Tür zumache – sondern sie erst recht öffne», betont die Schauspielerin.

In ihrem Haus habe jetzt zwar jeder seinen eigenen Bereich, allerdings verbringe man auch viel Zeit zusammen. «Georgina ist viel bei mir, wir essen zusammen, reden über alles. Wie in einer Wohngemeinschaft oder – wie ich immer scherzhaft sage – in einer Ehe ohne Sex», erklärt Charlotte Würdig weiter. Für ihre beiden Söhne aus der Beziehung mit Sido sei es schön, mit ihrer kleinen Schwester aufzuwachsen.

Miete müssten ihre neuen Mitbewohner nicht zahlen, betont sie. Wenn sie sich bereit fühle, werde Stumpf wieder in eine eigene Wohnung ziehen und die «etwas andere Patchworkfamilie» hinter sich lassen. «Jetzt sind wir erst einmal zusammen und geniessen uns. Es ist megaschön. Wir haben auch noch vier Hunde und eine Katze, drei Kinder, zwei Frauen. Ein wenig wie bei Pippi Langstrumpf 2.0», beschreibt Würdig das Zusammenleben.

Trennung noch während der Schwangerschaft

Georgina Stumpfs Beziehung mit Paul Würdig, wie Sido mit bürgerlichem Namen heisst, wurde Ende 2022 bekannt. Im Oktober 2024 verkündete die Influencerin dann, dass sie ein Kind mit dem Musiker erwartet. Sechs Wochen später kam ihre Tochter zur Welt. Im vergangenen Dezember machte Sido jedoch auf einem Konzert öffentlich, dass er wieder Single ist. Laut «Bild» soll sich das Paar bereits vor der Geburt seines Babys getrennt haben.

Sido hat insgesamt fünf Kinder. Seine zwei ältesten Söhne stammen aus Beziehungen vor seiner Ehe mit Charlotte Würdig. Mit seiner Ex-Frau versteht er sich nach wie vor gut, die beiden wohnen in Berlin nah beieinander.