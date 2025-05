1/5 Sie lügt absichtlich ihre eigenen Kinder an. Das offenbarte Charlotte Würdig im Interview mit RTL. Foto: IMAGO/Panama Pictures

Darum gehts Charlotte Würdig gibt zu, ihre Kinder anzulügen

Psychologin warnt vor Vertrauensverlust durch häufiges Lügen der Eltern

Was das Lügen betrifft, ist sie ehrlich – zumindest, wenn es um ihre Kinder geht. Charlotte Würdig (46), die Ex-Frau des deutschen Rappers Sido (44), gab in einem Interview mit «RTL» zu, beim Erziehen ihrer beiden Söhne auch gerne mal zu Notlügen zu greifen. Zum Beispiel, wenn es darum geht, abends die Kinder ins Bett zu bringen. «Ihr wollt noch wach bleiben, so lange wie ihr wollt am Dienstagabend? Versuchen wir das am Donnerstagabend?», gab Würdig einen ihrer Tricks preis. «In der Hoffnung, sie haben das bis dahin vergessen.»

«Du lügst die ganze Zeit als Mutter»

Die Moderatorin steht offen zu ihren Lügen. «Du lügst die ganze Zeit als Mutter», sagte sie gegenüber RTL. «Du überlebst es ja nicht als Elternteil, wenn du nicht lügst. Das ist Fakt.» Ihr Ratschlag lautet: «Wenn du nicht mehr weiter weisst, anlügen. Wenn du Ruhe haben willst, anlügen.»

Ein solches Verhalten ist keine Seltenheit. Andrea Leininger (42), Psychotherapeutin und Fachpsychologin für Kinder- und Jugendliche, sagt gegenüber Blick: «Obwohl viele Eltern von ihren Kindern Ehrlichkeit erwarten, zeigen Studien, dass sie selbst im Erziehungsalltag häufig auf Lügen zurückgreifen. Oft geschieht das nicht aus böser Absicht, sondern aus Überforderung.» Der Alltag mit Kindern könne sehr fordernd sein – man sei müde, gestresst und versuche, Konflikte schnell zu lösen. «In solchen Momenten greifen viele Eltern zu kleinen Unwahrheiten, um sich kurzfristig zu entlasten oder schwierige Situationen zu entschärfen», erklärt Leininger.

Eltern sind Modelle für Umgang mit der Wahrheit

Gemäss Leininger kann es langfristig problematisch sein, wenn Eltern ihre Kinder belügen – selbst mit guter Absicht. «Eine der grössten Gefahren dabei ist der Verlust von Vertrauen», erklärt sie. Kinder würden sich stark an ihren Bezugspersonen orientieren, insbesondere in jungen Jahren. «Eltern dienen als wichtige Modelle für den Umgang mit Wahrheit, Emotionen und Konflikten. Wenn sie wiederholt bei scheinbar kleinen Dingen lügen, lernen diese: Die Wahrheit ist nicht immer wichtig – oder nicht immer vertrauenswürdig.» Laut der Psychotherapeutin neigen Kinder und Jugendliche, deren Eltern häufig lügen, selbst ebenfalls dazu, die Unwahrheit zu sagen.

Trotzdem soll das Lügen nicht nur negativ bewertet werden, rät Leininger. «Lügen zum Schutz des Kindes – etwa um Angst oder Überforderung zu vermeiden – können in bestimmten Fällen sinnvoll sein, vor allem dann, wenn das Kind aufgrund seines Alters oder Entwicklungsstands die Wahrheit noch nicht angemessen verarbeiten kann.» In solchen Fällen könne eine vereinfachte oder beschönigte Darstellung helfen, das Kind emotional zu entlasten.