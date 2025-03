Nadja Schnetzler erklärt «Hands-off Parenting»

Nadja Schnetzler (53) hat zwei international erfolgreiche Kreativköpfe grossgezogen. Ihre Methode, «Hands-off Parenting», stellte sie, als die Kinder, Nemo und Ella, klein waren, in einem Blog vor. Nun sind die Texte als Manifest auf mal-ehrlich.ch erschienen.

Es gehe darum, Kinder in einer Haltung des Vertrauens und der Begleitung grosszuziehen, ohne ihnen ständig vorzugeben, was sie tun oder lassen sollen, erklärt die Bielerin im Interview. «Ich sehe Kinder als eigenständige Menschen mit einer tiefen inneren Weisheit. Sie wissen oft intuitiv, was ihnen guttut, was sie interessiert und wo sie sich entfalten wollen. Dieses Vertrauen habe ich mir bewusst erhalten – auch wenn es Momente gab, in denen ich zweifelte.»

Nadja Schnetzler ist überzeugt, dass Kinder durch diese Erziehungsmethode lernen, selbständig Entscheidungen zu treffen und für sich selbst einzustehen. «Sie entwickeln Selbstvertrauen und eine starke innere Stimme, weil sie nicht daran gewöhnt sind, dass jemand anders alles für sie regelt. Es macht sie resilienter, kreativer und mutiger. Und es schafft eine echte, tiefe Beziehung auf Augenhöhe zwischen Eltern und Kindern – nicht eine Beziehung, die auf Kontrolle basiert.»

