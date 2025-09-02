Die ehemalige «taff»-Moderatorin Charlotte Würdig kehrt ins Fernsehen zurück: Sie wird die Reunion-Show von «Prominent getrennt» präsentieren. Würdig freut sich darauf und will kein Blatt vor den Mund nehmen.

Erfahrung beim Moderieren hat Charlotte Würdig (47) genug. Sie präsentierte von 2005 bis 2007 das ProSieben-Magazin «taff» und weitere Formate. Ab 2018 zog sie sich dann aus dem TV zurück. Der Grund könnte die Ehe mit Rapper Sido (44) und die Geburt ihrer zwei Söhne (2013 und 2016) gewesen sein. Nun feiert sie ein überraschendes Comeback: Sie wird die Reunion-Show des trashigen Reality-TV-Formats «Prominent getrennt» moderieren.

«Reunion-Shows sind für mich wie ein Feuerwerk der Emotionen – herrlich chaotisch, manchmal bissig, manchmal tränenreich», erklärt Würdig gegenüber «Bild». Sie verspricht, bei der Moderation kein Blatt vor den Mund zu nehmen, betont aber: «Aber ich halte mich lieber an Humor und Klartext statt an Boshaftigkeit. Ein bisschen Pfeffer darf sein – aber bitte immer so, dass man danach noch miteinander lachen kann.»

Ist eine Teilnahme mit Ex-Mann Sido denkbar?

Die Sendung, deren Finale ab sofort auf RTL+ verfügbar ist, verspricht emotionale Momente. Am 9. September treffen sich die Ex-Paare wieder, was für Spannung und potenzielle Konflikte sorgt. Unter den Teilnehmern befinden sich bekannte Gesichter wie Marco Cerullo, Jennifer Iglesias und Yeliz Koc.

Charlotte Würdig steht zwar gerne vor der Kamera des Trash-TV-Formats, mit ihrem Ex-Mann Sido Teilnehmerin der Show zu sein, kommt aber überhaupt nicht in Frage. «Das ist vollkommen abwegig und irreal. Das würde nicht mal im (Alp-)Traum stattfinden.» In ihrer Rolle als Moderatorin sei sie viel besser aufgehoben, findet sie.