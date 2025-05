1/6 Am Muttertag (11. Mai) grüssten Sidos Ex-Partnerinnen mit einem gemeinsamen Post – aus der gemeinsamen Wohnung. Foto: Instagram/ @charlottewuerdig

Charlotte Würdig (46) und Georgina Stumpf (36) haben eine Gemeinsamkeit: Beide waren mit Sido liiert und haben Kinder mit dem Rapper. Was bei anderen Rivalitäten oder Eifersucht hervorruft, hat die beiden Frauen zusammengeschweisst. So sehr, dass sie heute beste Freundinnen sind und nun einen gemeinsamen Podcast führen.

In «The Real Ex-Wives» (auf RTL+) verraten Sidos Ex-Partnerinnen, wie eng ihre Beziehung tatsächlich ist: Sidos Ex-Frau, Charlotte Würdig, hielt seiner Ex-Freundin, Georgina Stumpf, im November 2024 die Hand, als sie sein Kind auf die Welt brachte und schnitt gar die Nabelschnur durch. Sido hingegen hatte bei der Geburt seiner jüngsten Tochter gefehlt.

«Gott, es kann nicht krasser werden»

Als bei Georgina die Wehen einsetzten, sei Sido nicht erreichbar gewesen. Charlotte brachte Georgina also ins Spital und blieb im Kreisssaal an ihrer Seite. «Dann kam der Moment und ich dachte: Gott, es kann nicht krasser werden. Und in dem Moment kam der Oberarzt dann so: ‹Frau Würdig, hier ist die Schere!›». Statt dem frischgebackenen Vater Sido, durchtrennte seine Ex-Frau die Nabelschnur zwischen seinem Baby und seiner heutigen Ex-Freundin.

Georgina äussert tiefe Dankbarkeit gegenüber Charlotte: «Charlotte ist das Beste, was mir je passiert ist! Ich glaube mittlerweile, dass ich nur deswegen mit ihm [Sido] zusammen war.»

Sidos Ex-Frauen wohnen zusammen

Sidos Ex-Frauen wohnen auch zusammen. Würdig nahm die frischgebackene Mutter samt Baby in ihrer Berliner Stadtwohnung auf, als mit Sido Schluss war. Die beiden haben sich zuvor bei gemeinsamen Familienferien mit Sido kennengelernt. «Als die Beziehung der beiden auseinanderging und Georgina erst einmal nicht wusste, wo oben und unten ist, war für mich klar, dass ich natürlich weiterhelfe und nicht die Tür zumache – sondern sie erst recht öffne», so Würdig in einem Interview mit «Bild» im Januar 2025.

Würdig war während zehn Jahren (2012 – 2022) mit Sido (bürgerlich: Paul Würdig) verheiratet, die beiden haben zwei Söhne. Dann war der Berliner während vier Jahren on-off mit Georgina Stumpf liiert. Im November 2024 kam die gemeinsame Tochter – Sidos fünftes Kind. Er hat übrigens noch zwei weitere Söhne aus einer früheren Beziehung. Wenige Wochen nach der Geburt verkündete Sido, er sei Single.