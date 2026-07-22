Die «Hartz und herzlich»-Familie trauert: Protagonist Norbert ist im Alter von nur 63 Jahren verstorben. Er hinterlässt seine trauernde Verlobte Manja.

Darum gehts KI-generiert, redaktionell geprüft Norbert (†63), bekannt aus «Hartz und herzlich», verstorben, RTLZWEI bestätigt

Er war verlobt mit Manja, die in einem Pflegeheim lebt

Fans trauern online, Norbert und Manja seit 2024 TV-Lieblinge

Sophie Ofer Redaktorin People

Und wieder sorgt der Tod eines «Hartz und herzlich»-Protagonisten für grosse Trauer. Nachdem in diesem Jahr bereits Frank (†58) und Oli (†55) verstorben sind, müssen sich Fans und Angehörige nun von Norbert (†63) verabschieden.

Seinen Tod bestätigte RTLZWEI, das die Sozialdoku produziert, jetzt auf Instagram. In einem bewegenden Abschiedspost heisst es von der Produktion: «Ruhe in Frieden – du wirst uns fehlen.»

Er war verlobt

In dem Instagram-Statement spricht der Sender auch Norberts Angehörigen und Freunden ihr Beileid aus. Vor allem eine muss nun mit dem schweren Verlust ihres geliebten Norbert kämpfen: «Mit grosser Bestürzung müssen wir mitteilen, dass Norbert, der langjährige Partner und Verlobte von Manja, im Alter von 63 Jahren verstorben ist.»

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Manja und Norbert lernten sich in einer Obdachlosenunterkunft kennen. Die beiden lebten jedoch getrennt: Während Manja, die an mehreren Krankheiten wie etwa Multiple Sklerose und Morbus Crohn leidet, in einem Pflegeheim unterkam, blieb Norbert wenige Kilometer von ihr entfernt in der Obdachlosenunterkunft.

Fans nehmen Abschied

2024 sprach Manja erstmals in der Sendung über die Anfänge ihrer Beziehung. Schon früh habe Norbert ihr versprochen: «I love you forever.» Mit dieser Szene gewannen die beiden die Herzen der Zuschauer.

In den sozialen Medien nehmen die Fans Abschied von Norbert: «Das tut mir so leid. Die zwei waren so lustig zusammen. Ruhe in Frieden, lieber Norbert», schreibt ein Fan. «Oh nein ... er hat Manja so gut getan», so eine weitere Userin. «Das tut mir für Manja unsagbar leid. Mein aufrichtiges Mitgefühl und ganz viel Kraft in dieser schweren Zeit», wünscht eine Userin Norberts trauernder Verlobten.