Pascal (25) aus Mannheim ist durch die RTL-Doku «Hartz und Herzlich» bekannt geworden. Auf Tiktok spricht er täglich über das Wetter – und sorgt mit seiner Klimaanlage für hitzige Diskussionen um Stromkosten.

Darum gehts KI-generiert, redaktionell geprüft Pascal aus Mannheim wird durch RTL-Sozial-Doku bekannt, baut Social-Media-Präsenz auf

Follower kritisieren seine Klimaanlagennutzung, Stromkosten tragen Sozialhilfeempfänger selbst

Tiktok-Star plant weniger frühes Arbeiten, absolviert aktuell ein Jobcenter-Praktikum

Saskia Schär Redaktorin People

Der 25-jährige Sozialhilfebezüger Pascal hat es durch seine Teilnahme in der RTL-Sozial-Doku «Hartz und Herzlich» zu einer gewissen Bekanntheit gebracht. Von dieser möchte er nun profitieren und sich eine Gefolgschaft in den Sozialen Medien aufbauen. Auf Tiktok folgen dem Mannheimer bereits 36'000 Leute, auf Instagram knapp 1100.

Pascal hat bereits zahlreiche Praktika und Mini-Jobs begonnen und wieder abgebrochen hat. Wirklich viel Spannendes aus seinem Leben hat er allerdings nicht zu erzählen, deshalb greift er seit einer Woche ein Thema auf, das derzeit in jeder Munde ist: das Wetter. Täglich postet er mehrere Tiktoks, wo er über die Hitze und das Wetter Tage spricht.

Einige dieser kurzen Clips sind auch in seinem Zimmer entstanden und während er von oben in die Kamera spricht, ist im Hintergrund ein monotones Summen zu hören, das eindeutig von einer Klimaanlage stammt. Über die zeigt er sich sehr erfreut, schliesslich sei die Hitze in Mannheim «brutal, das hält keiner aus».

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«Wie kann er sich eine Klimaanlage leisten, vor allem die Stromkosten?»

Weniger Freude an der kühlen Luft in seiner Wohnung haben hingegen die Follower. Ob «Wer zahlt den Strom ... mindestens 7 Euro pro Tag» oder «Wie kann er sich eine Klimaanlage leisten, vor allem die Stromkosten?» lauten die Reaktionen. Oder auch: «Und die Klimaanlage läuft und läuft. Naja, du hast es ja. Wenn nicht, wir bezahlen gerne.» Und «Klima an, Fenster auf, wir zahlen ja» – das sind nur einige der Kommentare, die unter den Videos zu lesen sind.

In Deutschland müssen Bezüger von Bürgergeld die Stromrechnung grundsätzlich selbst bezahlen. Im monatlichen Regelsatz ist ein Pauschalbetrag für die Stromversorgung einberechnet.

Die kommende Stromrechnung beschäftigt ihn derzeit allerdings deutlich weniger als die beiden im Herbst erscheinenden Videospiele GTA6 und Call of Duty 4. Das erste könne man laut Pascal für 80 Euro vorbestellen, das zweite befindet sich im ähnlichen Preissegment.

Doch wer weiss, vielleicht klappt es bis dahin mit einem Job. Schliesslich befindet er sich derzeit in einer vom Jobcenter verordneten Massnahme und absolviert ein Praktikum in einem Laden. In seinen Tiktoks zeigt sich Pascal bis anhin diesbezüglich sehr diszipliniert, steht früh auf, so, dass für seinen Halbtagsjob pünktlich im Laden steht.

Erstaunlicherweise mache ihm die Arbeit «sehr viel Spass», dennoch müsse er das Gespräch mit seinem Chef suchen. Der Grund? Die Arbeitszeiten. Er möchte weniger früh aufstehen und beabsichtige daher, zu fragen, ob er nicht auch einfach von neun anstatt wie bisher bereits ab sieben Uhr arbeiten kann.