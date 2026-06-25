«Hartz und herzlich»-Star Pascal bringt die Zuschauer schon wieder gegen sich auf. Diesmal geht es aber nicht um teure Hobbys, sondern um einen Kommentar, den er sich nicht verkneifen konnte – und mit dem er gegen die Zuschauer schiesst.

Darum gehts KI-generiert, redaktionell geprüft Pascal aus Mannheim lebt von Sozialhilfe und postet auf Tiktok

Er verteidigt sich gegen Kritik und geniesst sein Leben mit 563 Euro

36'000 Tiktok-Follower trotz Anfeindungen, Videos drehen sich oft ums Wetter

Silja Anders Redaktorin People

Der 25-jährige Pascal aus Mannheim lebt von Sozialhilfe. Das hält ihn aber nicht davon ab, sich ein schönes Leben zu machen. Einen festen Job sucht er nicht, Praktika bricht er immer wieder ab.

Dafür gönnt er sich vom Bürgergeld eine Klimaanlage und ein teures Hobby: Bowling. Zudem geht Pascal gerne im Restaurant essen. Auf Tiktok nimmt er seine Fans in seinem Alltag mit und erzählt, was ihm so durch den Kopf geht.

In den Kommentaren geht es fast so hitzig zu wie beim Wetter

In den Kommentaren wird er dafür nicht nur gefeiert, sondern auch stark kritisiert. Das juckt den Mannheimer aber wenig – jetzt schiesst er sogar gegen seine Hater zurück. In einem neuen Video geht es vor allem darum, dass Pascal sich über die aktuelle Hitze beschwert.

Unter den vielen Kommentaren, die Pascal damit konfrontieren, dass er sich auch beschwert, wenn es zu kalt ist, sticht vor allem ein Satz ins Auge. «Ist halt einfach nur neidisch.» Verfasst hat diesen Kommentar Pascal höchstpersönlich. Ob er damit meint, dass die Hater neidisch auf ihn und sein Leben sind, ist nicht klar. Die zwei Antworten, die der Kommentar nach sich zieht, fragen sich allerdings eher, auf was genau man neidisch sein soll. «Bei dir gibt es leider nichts, worauf man neidisch sein könnte», schreibt ein User. Pascal scheint aber sein Leben gemäss dem Kommentar trotz 563 Euro pro Monat durchaus beneidenswert zu finden.

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Nutzer haben kein Verständnis für Pascals Gejammer

Dass er sich an einem freien Tag so über die Hitze beschwert, missfällt ebenfalls vielen Userinnen und Usern. «Stell dir vor, es gibt Menschen, die gehen sogar bei der Hitze arbeiten», schreibt etwa ein Nutzer. Ein anderer macht Pascal darauf aufmerksam, dass bei über 30 Grad die Wahl einer schwarzen Kappe vielleicht nicht die beste Entscheidung war.

Wiederum andere verweisen auf die Nichtsaussage von Pascals Video, da er wiederholt nur davon spricht, wie heiss es sei und wie warm ihm sei. «Er hat halt nichts Wichtiges zu erzählen, deshalb Wetterbericht.»

Von den negativen Kommentaren lässt sich der Sozialhilfeempfänger mit rund 36'000 Followern auf Tiktok jedoch nicht beirren und postet fröhlich weiter Videos – in denen es auch wieder darum geht, wie warm das Wetter derzeit ist.