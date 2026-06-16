Pascal lebt von Sozialhilfe, sein Alltag wird in der Sendung «Hartz und herzlich» gezeigt. Statt zu arbeiten, lebt er lieber vom Staat und gönnt sich davon nicht nur regelmässig Restaurantbesuche, sondern auch ein teures Hobby.

Darum gehts KI-generiert, redaktionell geprüft Pascal (25) lebt von Bürgergeld und zeigt seinen Alltag auf Tiktok

Trotz 563 Franken monatlich leistet er sich Bowling, Restaurants und Spielhallen

36'000 Tiktok-Follower sehen seine Videos, Bowling kostet ihn 70 Euro

Silja Anders Redaktorin People

Der 25-jährige Pascal erhält Bürgergeld. Sein Alltag wird in der RTL2-Sendung «Hartz und herzlich» gezeigt. Der junge Mann ist hoch verschuldet, absolviert immer wieder Praktika – doch Interesse an einem festen Job und damit einem sicheren Einkommen scheint er nicht zu haben, die Praktika bricht er regelmässig ab.

Statt seine Schulden mit der Sozialhilfe zu begleichen, geht Pascal lieber ins Restaurant – und in die Bowlinghalle.

Kein Geld für Schulden, aber fürs Hobby

Dieses Hobby hat der Mannheimer neu für sich entdeckt. Dass das nicht ganz preisgünstig ist, scheint ihn an manchen Tagen zwar zu nerven, doch die Preise scheinen nicht hoch genug zu sein, dass Pascal sich davon abschrecken lässt. Erst wird gemotzt – dann wird gebowlt.

Seinen Alltag zeigt Pascal regelmässig auf Tiktok, wo er 36'000 Follower hat. Genau dort beschwerte er sich kürzlich nun darüber, dass zwei Stunden auf der Bowlingbahn 70 Euro kosten würden. Das sei ihm zu teuer, erklärt er. Stattdessen geht er mit einem Freund lieber in die Spielhalle, verprasst dort sein Geld und lässt sich am Ende doch noch dazu hinreissen, ein bisschen bowlen zu gehen. Der Preis spielt plötzlich keine Rolle mehr.

In den Kommentaren sorgt Pascals Verhalten für Kopfschütteln. Mit seinen 563 Euro pro Monat lässt es sich der Bürgergeldempfänger offensichtlich ziemlich gut gehen. Teure Hobbys und Restaurantbesuche sind für ihn offenbar eine Selbstverständlichkeit. Als er vor einem Restaurant steht, sich über die Preise beschwert und erklärt, dass er «einen Döner für weniger» bekommen könnte, ist das kein Grund für Pascal, sich von seinem Vorhaben, dort nun essen zu gehen, abhalten zu lassen.

Pascal lebt in Saus und Braus – ganz ohne Job

«Als Rentnerin kann ich es mir nicht leisten, so oft essen zu gehen», schreibt eine Userin unter ein Video von Pascal. «Manch einer, der arbeiten geht, kann sich das Essengehen nicht leisten», hält ein anderer User fest.

Über Pascals Empörung zu den Bowling-Preisen machen sich einige Nutzerinnen und Nutzer in den Kommentaren lustig. «Egal, wir zahlen ja», sagt etwa jemand. Andere können nur noch darüber lachen, wie häufig Pascal in dem Video erwähnt, dass zwei Stunden «70 Euro» kosten würden. «Weiss jemand, was zwei Stunden Bowling kosten?», lacht ein User, während sich andere fragen, wieso der 25-Jährige sich so oft wiederholt.