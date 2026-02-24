Frank aus Salzgitter, bekannt aus der TV-Dokusoap «Hartz und herzlich», ist tot. Der 58-Jährige, der 2025 durch eine Erbschaft neue Hoffnung schöpfte, starb überraschend. Die Todesursache ist bisher nicht bekannt.

Darum gehts KI-generiert, redaktionell geprüft Frank, bekannt aus «Hartz und herzlich», stirbt mit 58 Jahren

Erbschaft 2025 machte ihn finanziell unabhängig, dann plötzlicher Tod

Traurige Nachricht: Frank aus Salzgitter, bekannt aus der RTL2-Dokusoap «Hartz und herzlich», ist gestorben. Der 58-Jährige, der durch die Sendung einem breiten Publikum ans Herz gewachsen war, starb plötzlich, wie rtl.de berichtet.

Frank war seit 2023 Teil der Doku, die das Leben in sozialen Brennpunkten zeigt. Offen sprach er über seine mehr als 30 Jahre Unterstützung durch das Amt und seinen täglichen Kampf. Zuletzt schien sich sein Leben zum Positiven zu wenden: Anfang 2025 erzählte er in der Sendung von einer unerwarteten Erbschaft, die es ihm ermöglichte, finanziell unabhängig zu werden. «Es war ein Wendepunkt», sagt sich Frank damals vor laufender Kamera.

Es sollte anders kommen

Nun der Schock: Nur ein Jahr später ist Frank tot. Die genauen Umstände seines Todes sind nicht bekannt. «Wir müssen Abschied nehmen von Frank aus Salzgitter. Unsere Gedanken sind bei seiner Familie und seinen Freunden», ist auf der offiziellen Instagram-Seite von «Hart und Herzlich» zu lesen. Der Post ist nicht nur im Namen des ganzen Teams verfasst, sondern auch in dem der übrigen Protagonisten und Protagonistinnen der Sendung.

In den Kommentaren nehmen die Fans Abschied von Frank, erklären wie sympathisch sie ihn doch immer gefunden hätten und dass er in Friede Ruhen soll. Einige finden Trost in dem Gedanken, dass er sich dank der Erbschaft seinen grossen Traum einer USA-Reise noch erfüllen konnte.

Seit dem Start 2016 gehört «Hartz und herzlich» zu den erfolgreichsten Sozial-Dokus im deutschen Fernsehen. Frank war einer der Teilnehmer, die mit ihrer Offenheit das Publikum berührten.