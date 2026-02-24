Der britische Influencer Jordan James Parke, bekannt als «Lip King», wurde am 18. Februar leblos in London gefunden. Mit nur 34 Jahren ist er tot. Die Polizei untersucht, ob ein kosmetischer Eingriff eine Rolle spielte.

Der britische Influencer Jordan James Parke, besser bekannt als «Lip King», ist am 18. Februar im Londoner Stadtteil Canary Wharf tot aufgefunden worden. Die Metropolitan Police teilte mit, dass Einsatzkräfte nach einem Notruf vor Ort eintrafen, jedoch nur noch seinen Tod feststellen konnten. Der 34-Jährige war durch zahlreiche Schönheitsoperationen international bekannt geworden und hatte unter anderem einen Auftritt in der E!-Show «Botched». Die Todesursache ist derzeit noch ungeklärt, die Ermittlungen dauern an.

Zwei Tage später, am 20. Februar, nahm die Polizei eine 52-jährige Frau sowie einen 43-jährigen Mann wegen des Verdachts auf Totschlag fest. Beide kamen jedoch gegen Kaution wieder frei. Medienberichten zufolge soll Parke kurz vor seinem Tod einen kosmetischen Eingriff vorgenommen haben. Ob dieser in Zusammenhang mit seinem Ableben steht, ist bislang nicht bestätigt. Seine Schwester Sharnelle zeigte sich auf Instagram tief erschüttert und schrieb: «Die gesamte Familie ist fassungslos, schockiert und untröstlich. Mir fehlen schlichtweg die Worte, um das auch nur ansatzweise zu begreifen.»

Erste Schönheitsoperationen mit nur 19 Jahren

Parke begann bereits im Alter von 19 Jahren mit Schönheitsoperationen. Im Laufe der Jahre unterzog er sich unter anderem Nasenkorrekturen, Brazilian Butt Lifts sowie verschiedenen Filler-Behandlungen an Hals, Lippen und Kinn. Berichten zufolge investierte er insgesamt mehr als 115'000 Franken in Eingriffe. In der britischen Fernsehsendung «This Morning» erklärte er 2016, dass seine Motivation nie aus Selbsthass entstanden sei – vielmehr habe sich die ästhetische Chirurgie für ihn zunehmend zu einer Art Hobby entwickelt.

Mit seinen auffälligen Lippen und seinem extravaganten Erscheinungsbild wurde der gebürtige Brite zu einer schillernden Figur der Beauty-Szene. In «Botched» sprach er offen über seine Erfahrungen mit Lippenaufspritzungen, Fettabsaugungen und Nasenoperationen. Sein unerwarteter Tod gibt weiterhin Rätsel auf. Auf Instagram trauern seine Fans unter dem letzten Beitrag, der vor einer Woche entstand, um den Paradiesvogel. «Was ist mit nur mit dir passiert, du Engel. Ich kann es nicht fassen, dass du nicht mehr bei uns bist», schreibt ein User. Viele andere schreiben, dass sie Parke immer vermissen werden.

