Silja Anders Redaktorin People

Freddie Mercury’s (1946-1991) «geheime» Tochter ist im Alter von 48 Jahren gestorben. Laut einem Bericht der britischen Zeitung «The Sun» wurde die Frau, bekannt als «B» oder «Bibi», 1976 geboren. Sie soll das Ergebnis einer Affäre des Queen-Frontmanns mit der Frau eines engen Freundes gewesen sein.

Ihr Ehemann erklärte gegenüber der Mail, sie sei «friedlich nach einem langen Kampf gegen Chordom gestorben, einem seltenen Krebs der Wirbelsäule». Die Mutter von zwei Söhnen im Alter von sieben und neun Jahren wurde in den Alpen beigesetzt. «Jetzt ist sie bei ihrem geliebten und liebevollen Vater», fügte der Witwer hinzu.

Sänger und Tochter sahen sich regelmässig

B’s Existenz wurde erstmals im Sommer 2025 von Autorin Lesley Ann Jones in ihrem Buch «Love, Freddie» enthüllt. Die Autorin sagte, dass B bereits als Kind an Krebs erkrankt sei. «Das war der wahre Grund, warum die Familie oft umgezogen ist, um die beste Behandlung für Chordom zu erhalten – eine seltene Krebsart, die letztlich immer tödlich war», verriet sie.

Fotos von B und Freddie könnten bald veröffentlicht werden, doch sie wollte zu Lebzeiten nicht öffentlich machen, wer sie wirklich war. Als Ärztin hatte sie Sorge, dass die Nachricht ihre Patienten beeinflussen könnte. B behauptete, sie sei von einer anderen Familie aufgezogen worden, habe aber immer gewusst, dass Freddie Mercury ihr Vater sei. Der Sänger habe sie regelmässig besucht, bis zu seinem Tod im Jahr 1991 im Alter von 45 Jahren.

Das Geheimnis sei streng zwischen den Queen-Mitgliedern, Freddies Familie und seiner langjährigen Partnerin Mary Austin gehütet worden. Freddie Mercury, der als schwuler Mann geliebt und akzeptiert wurde, hatte in der Vergangenheit Beziehungen zu Frauen, darunter Mary Austin, mit der er vor seinem Coming-out zusammenlebte.

In einem handgeschriebenen Brief beschrieb B ihre Beziehung zu Freddie: «Freddie Mercury war und ist mein Vater. Wir hatten von dem Moment meiner Geburt an und während der letzten 15 Jahre seines Lebens eine sehr enge und liebevolle Beziehung. Er vergötterte mich und war mir gegenüber treu ergeben.» Sie fügte hinzu: «Die Umstände meiner Geburt mögen für die meisten Menschen ungewöhnlich oder sogar empörend erscheinen. Das sollte niemanden überraschen. Es hat niemals seine Verpflichtung gemindert, mich zu lieben und sich um mich zu kümmern.»

Als Reaktion auf Zweifel an ihrer Herkunft schrieb B auf X: «An diejenigen, die «Beweise» für einen DNA-Test fordern: Seien Sie versichert, dass die erforderliche Überprüfung durchgeführt wurde, Rechtsanwälte involviert waren, und dass solche Massnahmen privat bleiben und nicht öffentlich geteilt werden.»