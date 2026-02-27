Krankenkasse zahlt Beauty-OP von Sozialhilfe-Empfängerin

«Hartz und herzlich»-Darstellerin Janine kämpfte jahrelang für eine Bauchstraffung. Nun hat ihre Krankenkasse zugestimmt, die gesamten Kosten zu übernehmen. Bei einigen Fans sorgt das für Kritik.

Teilnehmerin Janine erhält nach jahrelangem Kampf die Bewilligung für OP

Ab dem 2. März laufen auf RTLzwei die neuen Folgen von «Hartz und herzlich». Ein Thema wird die bevorstehende Operation von Teilnehmerin Janine (29) aus Mannheim sein. Die Zwillingsmutter leidet seit Jahren unter den Folgen ihrer Schwangerschaft. «Mir tut ja auch der Bauch ganz arg weh. Schon wenn ich eine Jeanshose oder so anhabe, der Druck, der nervt», erzählt sie.

Die Fettschürze, die durch die schnelle Gewichtszunahme während ihrer Schwangerschaft entstand, schränkt Janine nicht nur optisch, sondern auch körperlich ein. «Selbst, wenn ich nur eine Runde Velo fahre mit den Kindern, am Ende bin ich total wund und das schmerzt!» Seit sechs Jahren kämpft sie mit den Beschwerden.

Damals wurde der Antrag abgelehnt

Bereits 2021 stellte sie einen Antrag auf Kostenübernahme – damals ohne Erfolg. Jetzt scheint der Durchbruch gelungen. Die Krankenkasse prüft ihren aktuellen Antrag erneut. «Das kann aber schon fünf Wochen dauern», sagt Janine in einer Episode der neuen Staffel. Die Dreharbeiten liegen schon einige Monate zurück. Auf Instagram verrät Janine, dass der Eingriff genehmigt wurde.

Während sich viele Fans für die alleinerziehende Mutter freuen, gibt es auch kritische Stimmen. «Eine Bewilligung für eine OP durch die Krankenkasse finde ich eine Frechheit gegenüber den Menschen, die so etwas wirklich brauchen», schreibt eine Nutzerin auf Facebook.

Nicht nur gesundheitlich geht es für Janine vorwärts. Bei einer Promotionsaktion eines Clubs in Bayern konnte die zweifache Mutter beeindrucken. Ob sie dort bald einen festen Job anfangen kann? Aktuell arbeitet sie von zu Hause aus, plant aber, sich künftig aktiv vor Ort einzubringen.