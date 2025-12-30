Darum gehts
- Regina aus «Hartz und herzlich» starb, Nachricht am 29. Dezember 2025 bestätigt
- Regina erlitt zuvor Schlaganfall und Herzinfarkt, genaue Todesursache unbekannt
- RTLzwei-Fans hinterliessen zahlreiche Trauerkommentare auf Instagram zum Abschied
Regina aus der RTLzwei-Sozialdoku «Hartz und herzlich» ist tot. Die traurige Nachricht wurde am 29. Dezember 2025 über den Instagram-Account der Sendung bestätigt. Dort schreibt RTLzwei: «Es macht uns sehr traurig, dass du nicht mehr bei uns bist. Du wirst uns fehlen und in unseren Herzen bleiben.» Die genaue Todesursache gibt der Sender nicht bekannt, doch Regina hatte zuvor bereits einen Schlaganfall und einen Herzinfarkt erlitten.
Regina war eine der prominentesten Persönlichkeiten der Doku-Reihe und wurde über mehrere Jahre hinweg von Kamerateams begleitet. Ihre Mischung aus Humor und Direktheit machte sie bei den Zuschauern beliebt.
«Es ist so traurig»
Der plötzliche Tod der Protagonistin löst grosse Betroffenheit aus. Fans drückten ihre Trauer in zahlreichen Kommentaren auf Instagram aus, darunter: «Ruhe in Frieden, nun bist du wieder mit Norbert vereint» oder «RIP. Es ist so traurig.» Norbert, ihr Verlobter, war zuvor an den Folgen einer Tumorerkrankung verstorben.
In der Vergangenheit hatte der Sender einer anderen verstorbenen Protagonistin, Dagmar, eine Sondersendung gewidmet. Ob auch Regina mit einer solchen Ehrung bedacht wird, ist bisher unklar.
Spiele live mit und gewinne bis zu 1'000 Franken! Jeden Dienstag und Donnerstag ab 19:30 Uhr – einfach mitmachen und absahnen.
So gehts:
- App holen: App-Store oder im Google Play Store
-
Push aktivieren – keine Show verpassen
-
Jetzt downloaden und loslegen!
-
Live mitquizzen und gewinnen
Spiele live mit und gewinne bis zu 1'000 Franken! Jeden Dienstag und Donnerstag ab 19:30 Uhr – einfach mitmachen und absahnen.
So gehts:
- App holen: App-Store oder im Google Play Store
-
Push aktivieren – keine Show verpassen
-
Jetzt downloaden und loslegen!
-
Live mitquizzen und gewinnen