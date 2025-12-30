Die Fans der RTLzwei-Sendung «Hartz und herzlich» trauern: Protagonistin Regina ist am 29. Dezember 2025 überraschend verstorben. Details zur Todesursache sind bisher nicht bekannt.

Darum gehts Regina aus «Hartz und herzlich» starb, Nachricht am 29. Dezember 2025 bestätigt

Regina erlitt zuvor Schlaganfall und Herzinfarkt, genaue Todesursache unbekannt

RTLzwei-Fans hinterliessen zahlreiche Trauerkommentare auf Instagram zum Abschied

Laszlo Schneider Teamlead People-Desk

Regina aus der RTLzwei-Sozialdoku «Hartz und herzlich» ist tot. Die traurige Nachricht wurde am 29. Dezember 2025 über den Instagram-Account der Sendung bestätigt. Dort schreibt RTLzwei: «Es macht uns sehr traurig, dass du nicht mehr bei uns bist. Du wirst uns fehlen und in unseren Herzen bleiben.» Die genaue Todesursache gibt der Sender nicht bekannt, doch Regina hatte zuvor bereits einen Schlaganfall und einen Herzinfarkt erlitten.

Regina war eine der prominentesten Persönlichkeiten der Doku-Reihe und wurde über mehrere Jahre hinweg von Kamerateams begleitet. Ihre Mischung aus Humor und Direktheit machte sie bei den Zuschauern beliebt.

«Es ist so traurig»

Der plötzliche Tod der Protagonistin löst grosse Betroffenheit aus. Fans drückten ihre Trauer in zahlreichen Kommentaren auf Instagram aus, darunter: «Ruhe in Frieden, nun bist du wieder mit Norbert vereint» oder «RIP. Es ist so traurig.» Norbert, ihr Verlobter, war zuvor an den Folgen einer Tumorerkrankung verstorben.



In der Vergangenheit hatte der Sender einer anderen verstorbenen Protagonistin, Dagmar, eine Sondersendung gewidmet. Ob auch Regina mit einer solchen Ehrung bedacht wird, ist bisher unklar.