Ein verschuldetes Paar der TV-Serie «Armes Deutschland» steht in der Kritik. Trotz Unterstützung durch die Tafel bemängeln die Bürgergeldempfänger Mike und Angelique die Qualität der Lebensmittel. Abgelaufene Produkte sortieren sie konsequent aus.

Darum gehts KI-generiert, redaktionell geprüft TV-Show zeigt Sozialhilfe-Empfänger unzufrieden mit Lebensmittel von Tafel

Paar sortiert abgelaufene Produkte aus, verschenkt Lebensmittel im Wert 100 Franken

Heftige Online-Kritik: «Frechheit!», «Arroganz pur», fordern Arbeit statt Sozialhilfe

Fynn Müller People-Redaktor

Die RTL2-Sozialdoku «Armes Deutschland – Stempeln oder abrackern?» sorgt mal wieder für Schlagzeilen. Die Sozialhilfe-Empfänger Mike (26) und Angelique (21) zeigen sich in der neusten Folge unzufrieden mit ihrer Ausbeute bei der Tafel. Für fünf Euro gibt es dort Kisten mit Überraschungen.

Angelique kritisierte das Angebot scharf: «Ich finde, es ist schon eine Verarsche, dass wir fünf Euro zahlen – einfach deswegen, weil eigentlich alles abgelaufen ist ausser das Gemüse. Und das Gemüse ist nicht das frischeste.» Zu Hause angekommen, sortiert das Paar alle abgelaufenen Produkte knallhart aus. Darunter eine Packung Chips, die erst seit wenigen Tagen abgelaufen ist. Auch Müsli, Schokolade oder andere Produkte fallen beim Paar durch. Eine Melone mit heller Schale war für sie ungeniessbar: «Wenn sie so weiss ist, schmeckt sie wässrig. Wenn sie wässrig schmeckt, will ich die nicht.»

Mike erklärt in der Sendung: «Die aussortierten Lebensmittel gebe ich Nachbarn, die freuen sich darüber, frieren vieles ein oder kochen damit.» Angelique verteidigt sich: «Ich esse nichts Abgelaufenes. Denn wenn ich etwas Abgelaufenes esse, kriege ich Magenschmerzen. Wieso soll ich das essen? Ich habe einen sehr sensiblen Magen.» Die Produktion erinnert Angelique daran, dass es sich dabei um ein Mindesthaltbarkeitsdatum handle. Das wisse sie. Trotzdem komme es für sie nicht infrage, die abgelaufenen Produkte zu essen.

«Frechheit!», «Arroganz pur»

Nach dem Aussortieren bleibt wenig übrig: eine Gurke, drei Karotten, etwas Käse und ein Gewürzspender. Die restlichen Lebensmittel im Wert von fast 100 Franken verschenken sie an die Nachbarn.

Im Netz bekommen Angelique und Mike für die Aktion ihr Fett weg. «Frechheit! Sie sollten arbeiten gehen, um ihre Schulden zu bezahlen», wütet ein User auf Instagram. Ein anderer Nutzer ist gleicher Meinung: «Arroganz pur. Ihr solltet nichts mehr bekommen auf der Tafel.»