Die Sozialdoku «Armes Deutschland – Stempeln oder abrackern?» sorgt abermals für Schlagzeilen. Das beliebte TV-Format beleuchtet die Lebensrealität von Menschen am Existenzminimum, oft geprägt durch persönliche Schicksale. Doch bei Jerome, einem der Protagonisten, stösst die Redaktion auf ein heikles Detail: Über seinem Bett hängt eine Reichsflagge. «Das ist eine vererbte Flagge von meinem Uropa. Ich vertrete diese Meinung tatsächlich», erklärt Jerome gegenüber dem Kamerateam.

Die Reichsflagge ist in Deutschland nicht verboten, wird jedoch oft mit rechtsextremen Gruppierungen in Verbindung gebracht. Ihre Nutzung kann als Ordnungswidrigkeit gelten, wenn sie mit extremistischen Absichten verwendet wird. Das Kamerateam konfrontiert Jerome mit der Flagge, woraufhin die Situation eskaliert. Dann werden die Dreharbeiten abgebrochen.

Zusätzlich soll Jerome in sozialen Netzwerken wiederholt rechtspopulistische Inhalte geteilt haben. RTLZWEI zieht die Konsequenzen – und erklärt gegenüber dem Onlineportal «derwesten»: «Wir tolerieren grundsätzlich keine Verhaltensweisen, die der gültigen Gesetzgebung widersprechen. Dazu gehört auch das Verwenden verfassungsfeindlicher oder anderer Symbole, die mit extremistischen Organisationen in Verbindung gebracht werden können». Diese Haltung sei klar in den redaktionellen Richtlinien des Senders festgelegt.

Laut des ausstrahlenden Senders RTLzwei handle es sich um einen Einzelfall. «Vorfälle dieser Art sind ausgesprochen selten», so der Sender in einer weiteren Stellungnahme. Jeder Fall werde zuerst vor Ort von den Produktions-Teams und später gemeinsam mit den Verantwortlichen geprüft. In Einzelfällen könne dies zum Abbruch der Zusammenarbeit führen, wie im Fall von Jerome.