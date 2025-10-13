Reality-Star Martha trauert um ihren Bruder. Der Aargauer Myron, der seine Schwester in der diesjährigen Staffel von «Jung, wild & sexy» unterstützte, starb aus noch unbekannten Gründen im Alter von 18 Jahren.

1/5 Martha (r.) trauert um ihren kleinen Bruder Myron (l.). Der junge Mann starb überraschend im Alter von 18 Jahren. Foto: CH Media / «Jung, wild & sexy»

Darum gehts Myron, 18, stirbt unerwartet. Seine Schwester Martha trauert öffentlich

Martha teilt emotionales Video auf Tiktok als Erinnerung an ihren Bruder

Myron wird am 14.10. zwischen 12 und 20 Uhr in Birrwil AG aufgebahrt

Silja Anders Redaktorin People

Myron tauchte dieses Jahr zum ersten Mal an der Seite seiner Schwester Martha (21) in der Reality-Sendung «Jung, wild & sexy» auf und begleitete sie nach Amsterdam.

Die junge Martha bezeichnete ihren Bruder stets als ihren besten Freund, holte ihn als Unterstützung für Videos auf Social Media dazu und lachte mit ihm, wenn Fans fragten, ob die beiden Geschwister oder ein Liebespaar seien. Jetzt ist Myron im Alter von nur 18 Jahren am 12. Oktober 2025 gestorben – und seine Schwester ist am Boden zerstört.

Martha trauert öffentlich um ihren kleinen Bruder

Als Erinnerung an ihren Bruder postete das OnlyFans-Model auf Tiktok ein zusammengeschnittenes Video mit Clips von ihrem Bruder und von sich, gemeinsame Momente der Geschwister. Dazu schreibt sie: «In liebevoller Erinnerung an meinen kleinen Bruder. Möge der Himmel voller Katzen sein, mit denen du kuscheln kannst. Mögest du dort weiter tanzen und dein Lachen teilen. Mögest du deine Lieder singen und deine Abenteuer jagen. Und mögest du immer auf deine grosse Schwester herabblicken, denn sie wird für immer zu dir hochschauen.»

Woran der 18-jährige Myron starb, ist nicht bekannt. Die erschütternde Nachricht kam für die Fans völlig unerwartet. Die aktuelle Folge von «Jung, wild & sexy» wurde am 13. Oktober wie geplant ausgestrahlt, wie Oneplus auf Instagram mitteilt. In einer Story heisst es vom Sender: «In Gedenken an Myron. Mit grosser Betroffenheit haben wir von seinem Tod erfahren. Unsere Gedanken sind bei seiner Familie und Freunden. In Absprache mit der Familie zeigen wir auch die letzte Folge der aktuellen Staffel. Sie wurde vor einiger Zeit aufgezeichnet.»

Auf Myrons Instagram-Account veröffentlichte seine Familie zwei Beiträge: ein Foto des jungen Mannes und eines mit einer Kerze und einer Nachricht an die Fans: «Myron ist am Dienstag 14.10. bei uns an der Unteren Wanne 49, Birrwil AG aufgebahrt. Wer mag, kann sich zwischen 12 und 20 Uhr persönlich von ihm verabschieden. Das Datum für die Trauerfeier steht noch nicht fest. Wir werden es später hier publizieren.»