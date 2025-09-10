Sie war die erste weibliche Offizierin der Eliteeinheit Household Cavalry. Nun ist Captain Elizabeth «Lizzie» Godwin tot. Die junge Frau starb vergangenen Freitag bei einem tragischen Autounfall. Das Regiment der britischen Armee würdigt sie auf Instagram.

Godwin führte beim CHIO Aachen 2023 eine Eskorte von 47 Soldaten an

«Mit grossem Bedauern müssen wir den tragischen Tod von Captain Lizzie Godwin LG von vergangener Woche mitteilen», schreibt die Household Cavalry, die Garde-Kavallerie, auf Facebook. Die englische Armee trauert um Captain Elizabeth «Lizzie» Godwin (†28). Die junge Frau war die erste weibliche Offizierin der Household Cavalry, einer Eliteeinheit in Grossbritannien. Nun ist sie am vergangenen Freitag bei einem Autounfall verstorben.

Die Household Cavalry würdigt sein verstorbenes Mitglied auf Instagram. Oberstleutnant Tom Armitage postete auf der Facebook-Seite der Einheit einen Nachruf zu Godwin. «Die Geschichte wird Lizzie vielleicht als erste weibliche Offizierin im ranghöchsten Regiment der Armee verzeichnen. Aber ich weiss, sie möchte als eine starke und talentierte junge Offizierin in Erinnerung bleiben, die ihr Bestes gab, um König und Vaterland zu dienen und Soldaten zu führen und zu inspirieren.»

Schneller Aufstieg im Militär

Lizzie Godwins militärische Karriere war tragischerweise kurz, dafür umso beeindruckender. Innerhalb von nur fünf Jahren arbeitete sie sich in der Household Cavalry hoch und genoss schnell einen ausgezeichneten Ruf.

«Lizzie war eine sehr engagierte und zielstrebige Offizierin, die in ihren fünf Jahren bei der Household Cavalry Grosses geleistet hat. Vor allem war sie eine talentierte, einfallsreiche und mitfühlende Truppenführerin, die zunächst beim Household Cavalry (Panzerkavallerie) Regiment in Bulford und dann beim Household Cavalry Mounted Regiment in London diente», schreibt Armitage weiter.

Die Household Cavalry, bestehend aus den Life Guards und den Blues & Royals, ist das ranghöchste Regiment der britischen Armee. In dieser prestigeträchtigen Einheit nahm Godwin an bedeutenden royalen Ereignissen teil. Sie ritt bei der Beerdigung von Queen Elizabeth II. im September 2022 und eskortierte König Charles III. (76) bei seiner Krönung im Mai 2023.

Mit Auszeichnung zur Eliteeinheit

Elizabeth Godwin studierte zunächst Krankenpflege am King's College in London, bevor sie eine militärische Laufbahn einschlug. Ihre Ausbildung schloss sie mit Auszeichnung ab, gewann das Ehrenschwert der Royal Military Academy Sandhurst und eine Medaille beim anspruchsvollen Cambrian-Patrol-Wettbewerb.

Auch international genoss Godwin hohes Ansehen. Beim CHIO Aachen 2023 führte sie eine Eskorte von 47 Soldaten und 33 Pferden an und begeisterte 40'000 Zuschauer mit dem Musical «Ride» des Regiments. Die Veranstalter des CHIO Aachen drückten auf Instagram ihr Beileid aus: «Unsere aufrichtigen Gedanken und unser tiefstes Mitgefühl gelten ihrer Familie und ihren Freunden angesichts dieses schmerzlichen Verlustes. Ruhe in Frieden, Lizzie.» Die Royal Family hat sich bisher nicht zu Godwins Tod geäussert.



