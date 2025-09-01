«Power and the Palace» von Valentine Low schlägt hohe Wellen. Denn darin schildert der Autor eine sexuelle Belästigung, die Königin Camilla als Jugendliche erlebt und später gegenüber Boris Johnson geschildert haben soll.

1/5 Königin Camilla soll einst im Zug nach Paddington sexuell belästigt worden sein. Foto: imago/i Images

Darum gehts Königin Camilla wurde als Jugendliche Opfer eines versuchten sexuellen Übergriffs

Sie wehrte sich mit ihrem Schuhabsatz und sorgte für Verhaftung

Ein neues Buch über die britische Monarchie enthüllt, dass Königin Camilla (78) als Jugendliche Opfer eines sexuellen Übergriffs geworden sein soll. Sie habe sich gegen den Angreifer mit dem Absatz ihres Schuhs gewehrt und schliesslich dafür gesorgt, dass der Mann verhaftet wurde, heisst es in «Power and the Palace» von Valentine Low.

Übergriff im Zug nach Paddington

Laut einem in der «Sunday Times» erschienenen Ausschnitt erzählte die Frau von König Charles III. (76) Boris Johnson (61) von dem Vorfall, als er 2008 Bürgermeister von London geworden war. Valentine Low, der Autor des Buches und ehemaliger königlicher Korrespondent der «Times», beruft sich auf Johnsons damaligen Kommunikationsdirektor Guto Harri (59). Dieser erzählte, dass sich Camilla und Johnson bei ihrem Treffen im Clarence House «auf Anhieb verstanden» hätten. Offenbar so gut, dass sie dem Politiker eine sehr persönliche Geschichte aus ihrer Teenagerzeit erzählt habe, weil Johnson plante, drei Krisenzentren für Vergewaltigungsopfer in London zu eröffnen.

«[Das] ernste Gespräch, das sie führten, drehte sich darum, dass sie als Schulmädchen Opfer eines sexuellen Übergriffs geworden war», schreibt Low in dem Buch. Und weiter: «Sie war im Zug nach Paddington – sie war etwa 16, 17 – und ein Typ bewegte seine Hand, weiter und immer weiter.» An diesem Punkt habe Johnson gefragt, was als Nächstes passiert sei. Sie antwortete: «Ich habe getan, was meine Mutter mir beigebracht hat. Ich zog meinen Schuh aus und schlug ihm mit dem Absatz auf die Eier.» Harri sagte: «Als sie in Paddington ankamen, war sie so gefasst, dass sie aus dem Zug sprang, einen Uniformierten suchte und sagte: ‹Der Mann hat mich gerade angegriffen.›» Der Mann sei dann verhaftet worden.

Camilla engagiert sich für Opfer sexueller Übergriffe

Königin Camilla setzt sich seit langem gegen häusliche Gewalt und sexuellen Missbrauch ein. So veranstaltete sie etwa 2024 einen Empfang im Buckingham Palace, um die Unterstützer von Opfern sexueller Übergriffe zu würdigen und den Neustart des Wash Bags-Projekts zu feiern, das Opfern von Vergewaltigung und Missbrauch Toilettenartikel zur Verfügung stellt.

Die 78-Jährige engagiert sich auch in zahlreichen anderen Projekten für Opfer, darunter «SafeLives», eine Wohltätigkeitsorganisation, die sich gegen häusliche Gewalt einsetzt. 2024 trat sie in der Fernsehdokumentation «Her Majesty The Queen: Behind Closed Doors» auf, die die Königin bei ihrem Einsatz zur Sensibilisierung für häusliche und sexuelle Gewalt begleitete. In einer Rede bei einer Veranstaltung von «Women of the World» verurteilte Camilla 2021 die «Kultur des Schweigens», die Missbrauchstäter fördert und Opfer davon abhält, sich zu offenbaren.