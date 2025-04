1/4 König Charles und Königin Camilla posieren im Garten der Villa Wolkonsky in Rom. Foto: ddp/Parsons Media/Polaris

Darum gehts König Charles und Camilla feiern 20. Hochzeitstag während Staatsbesuch in Italien

Romantische Porträts des Paares in den Gärten der Villa Wolkonsky veröffentlicht

Charles wird als erster britischer Monarch vor italienischem Parlament sprechen Die künstliche Intelligenz von Blick lernt noch und macht vielleicht Fehler. Mehr erfahren Feedback senden Mehr anzeigen

SpotOn Die People-Agentur

Während ihres Staatsbesuchs in Italien steht für König Charles III. (76) und Königin Camilla (77) am 9. April ein ganz besonderer Jahrestag an: ihr 20. Hochzeitstag. Kurz vorher veröffentlichte der Palast nun neue, romantische Porträts des Paares. Die Fotos, die auf dem offiziellen Instagram-Account der Royal Family veröffentlicht wurden, zeigen den Monarchen und seine Ehefrau in den Gärten der Villa Wolkonsky, der offiziellen Residenz des britischen Botschafters in Rom.

Dazu heisst es: «Während wir unseren ersten Besuch in Italien als König und Königin beginnen, freuen wir uns so darauf, unseren zwanzigsten Hochzeitstag an einem so besonderen Ort zu feiern – und das mit so wunderbaren Menschen! A presto, Roma e Ravenna!»

Auf einem Foto posieren Charles und Camilla vor einem blühenden Garten, der König im dunkelblauen Anzug mit grauer Krawatte und die Königin in einem weissen Kleid. Ein zweites Bild zeigt die beiden vor einem Brunnen sitzend, Charles blickt seine lachende Ehefrau dabei verliebt an. Zudem teilte der Palast ein Behind-The-Scenes-Video des Fotoshootings.

Dichtes Programm in Italien

In den nächsten Tagen wird das Königspaar in Italien ein dichtes Programm absolvieren. Charles wird als erster britischer Monarch überhaupt eine Rede vor beiden Kammern des italienischen Parlaments halten. Neben einem Treffen mit dem italienischen Präsidenten Sergio Mattarella (83) und Ministerpräsidentin Giorgia Meloni (48) steht auch ein Staatsbankett im Quirinalspalast auf dem Programm. Ursprünglich war auch ein Besuch im Vatikan geplant, der jedoch aufgrund der Erkrankung von Papst Franziskus (88) verschoben wurde.

Auch die militärische Zusammenarbeit zwischen Grossbritannien und Italien soll während des Besuchs hervorgehoben werden, was durch eine gemeinsame Flugshow der italienischen Kunstflugstaffel «Frecce Tricolori» und der britischen «Red Arrows» unterstrichen werden soll. In den kommenden Tagen werden Charles und Camilla auch das Kolosseum besichtigen und sich mit der italienischen Slow-Food-Bewegung befassen. Die kulturbegeisterten Royals werden zudem Orte besuchen, die mit den Dichtern Dante Alighieri (1265-1321) und Lord Byron (1788-1824) verbunden sind.

In der historischen Stadt Ravenna wird das Paar am Donnerstag schliesslich den 80. Jahrestag der Befreiung der Provinz durch alliierte Streitkräfte würdigen. Anschliessend geht es für Charles und Camilla zurück in die Heimat.

Ihre ungewöhnliche Hochzeit

Charles und Camilla gaben sich am 9. April 2005 das Jawort - rund 35 Jahre nach ihrem ersten Kennenlernen. Die standesamtliche Trauung fand im Rathaus von Windsor statt, gefolgt von einem religiösen Segen in der Sankt-Georgs-Kapelle auf Schloss Windsor. Charles' Eltern, Queen Elizabeth II. (1926-2022) und Prinz Philip (1921-2021) besuchten damals nur den Gottesdienst, nicht aber die Trauung.

Die Hochzeit war in mehrfacher Hinsicht ungewöhnlich für das britische Königshaus: Beide Partner waren geschieden, und ihre langjährige Beziehung war über Jahre hinweg Gegenstand öffentlicher Diskussionen gewesen. Camilla erhielt mit der Eheschliessung den Titel Herzogin von Cornwall und wurde offiziell in das Königshaus aufgenommen.