Die damalige Sekretärin Camilla war vom ersten Augenblick an die grosse Liebe des britischen Kronprinzen Charles. Ihre Liebesgeschichte ist geprägt von Hass und Versöhnung und Hingabe für den Dienst der Krone. Am 9. April feiert das Königspaar seinen 20. Hochzeitstag.

1/11 Die gemeinsame Krönung von König Charles III. und Königin Camilla fand am 6. Mai 2023 in der Westminster Abbey in London statt. Foto: WireImage

Darum gehts Charles und Camilla feiern 20. Hochzeitstag, ihre Geschichte gleicht einem Märchen

Camilla punktete mit Humor und Bodenständigkeit, war anfangs unbeliebt beim Volk

700 Millionen TV-Zuschauer verfolgten Charles' Hochzeit mit Diana 1981 Die künstliche Intelligenz von Blick lernt noch und macht vielleicht Fehler. Mehr erfahren Feedback senden Mehr anzeigen

Flavia Schlittler Royal- und People-Expertin

Es war einmal ein Prinz. Er heiratete die Schöne, liebte aber eine Ältere, die von der Queen abgelehnt und vom Volk gehasst wurde. Was sich wie der Inhalt eines Märchens liest, ist die wahre Geschichte des heutigen Königs Charles III. (76) und von Königin Camilla (77), die am 9. April ihren 20. Hochzeitstag feiern. Als sich die beiden 1971 das erste Mal begegneten, stellte sich die 25-jährige Sekretärin dem britischen Thronfolger mit den Worten vor: «Meine Urgrossmutter war die Geliebte Ihres Ururgrossvaters, ich glaube, wir haben etwas gemeinsam.» Camilla Rosemary Shand rauchte, feierte gerne die Nächte durch und lebte in London in einer WG.

Camilla zeichnete weder Schönheit noch Intellekt aus. Sie punktete mit Humor, Lebenslust und Bodenständigkeit, wie sie von damaligen Freunden beschrieben wird. So hat sie auch der Solothurner Spitzenkoch Anton Mosimann (78) in Erinnerung. «Camilla kam gerne in mein Restaurant in London und wollte stets Risotto und Passionsfrucht-Soufflé. Sie war immer sehr herzlich, engagiert und nahbar, wie auch Charles. Sie passen gut zusammen und ergänzen sich hervorragend», sagt er gegenüber Blick. Ihr Umfeld schwärmte von ihrem Talent, dass man sich in ihrer Nähe wohlfühlt. Dies zog auch Charles in ihren Bann, für den es Liebe auf den ersten Blick war. Zwei Jahre lang hatten sie eine leidenschaftliche Affäre. 1973 musste er ins Militär. Im selben Jahr heiratete sie den acht Jahre älteren Andrew Parker Bowles. Ihre Kinder Laura und Tom sind heute 47 und 50 Jahre alt.

Der kürzeste royale Kuss auf einem Schlossbalkon

1977 lernte Prinz Charles, der damals begehrteste Single Englands, die 16-jährige adlige Diana Spencer bei einer Jagdgesellschaft auf dem Gut ihrer Familie kennen. Vier Jahre später gab der Kronprinz die Verlobung mit der damaligen Kindergärtnerin bekannt. Ihre Hochzeit vom 29. Juli 1981 galt als das mediale Ereignis der Superlative. 700 Millionen TV-Zuschauer sorgten für Rekordzahlen. Prinzessin Dianas Hochzeitsschleppe war mit 7,62 Metern die längste der Monarchie. Der Kuss mit Charles bleibt mit 0,4 Sekunden der kürzeste in der Geschichte der royalen Schmatzer auf einem Schlossbalkon.

Prinzessin Diana wurde schnell zur Königin der Herzen und zur meist fotografierten Frau der Welt, Prinz Charles rutschte in ihren Schatten. Sie hatte die Liebe aller, nur nicht die ihres Ehemanns. 1992 folgte die Trennung. Zwei Jahre später gestand Charles in einem TV-Interview die Affäre mit Camilla während der Ehe mit Diana. Sie bestätigte dies 1995 in einem BBC-Gespräch, das von über 22 Millionen Menschen angeschaut wurde, mit den Worten «wir waren zu dritt in dieser Ehe». 1996 wurden Charles und Diana geschieden. Im Folgejahr starb sie mit 36 Jahren bei einem tragischen Unfall in Paris. Ihre Söhne William und Harry waren da 14 und 12 Jahre alt.

Camilla wurde gehasst, heute wird sie vom Volk geliebt

Für Prinzessin Dianas emotionales Elend wurde Camilla verantwortlich gemacht. Die Medien nannten sie «Rottweiler», das Volk hasste sie. Camilla litt ruhig. Nie klagte sie laut, bewies Resilienz in schwierigen Zeiten. Am 9. April 2005 gaben sich Prinz Charles und Camilla Parker Bowles in Windsor das Ja-Wort. Auch wenn Queen Elizabeth II. (1926-2022) bei der Vermählung nicht anwesend war, bekam das Paar ihren Segen. Ihr ausdrücklicher Wunsch war es, dass Camilla den Titel «Queen Consort» – Königsgemahlin erhält, sobald Charles den Thron erben wird. Damit ehrte die Königin ihre Schwiegertochter, über die sie anfangs «not amused» war. Beide verband ihre Hingabe für den Dienst der Krone.

Nach dem Tod der Queen fand am 6. Mai 2023 die Krönung von Charles III. und Camilla zum König und Königin des Vereinigten Königreichs in der Westminster Abbey in London statt. In den über drei Jahrzehnten zwischen Charles öffentlichem Affären-Outing und heute wurde Camilla durch ihre Loyalität und Zurückhaltung zunehmen respektiert und beliebt. Auch inmitten von Krisen und seiner Krebserkrankung, die der King im Februar letzten Jahres öffentlich machte. Kürzlich musste er wegen Nebenwirkungen der Krebstherapie im Spital stationär behandelt werden. – In guten wie in schwierigen Zeiten, Camilla ist und bleibt die starke Frau an seiner Seite.