Dieser Immobilienkauf ist ein wahrer Akt der Liebe. Denn Häuser braucht König Charles III. (76) nicht noch mehr. Dennoch entschied er sich für einen weiteren Kauf und legte sich für über drei Millionen Franken ein Ferienhaus zu, dass direkt neben dem seiner Ehefrau Königin Camilla (77) liegt. Der Grund dafür? König Charles wollte verhindern, dass das Anwesen in eine Hochzeits-Location umgewandelt wird, berichtet «Page Six». Er fürchtete, dass mit den vielen wechselnden Gästen die Privatsphäre seiner Gattin gefährdet sein könnte und riss sich die Liegenschaft unter den Nagel.

Um den Kaufpreis zu berappen musste der englische König weder eine Hypothek aufnehmen, noch auch nicht in die Staatskasse greifen – King Charles III. kaufte der König das Old Mill Anwesen, das an Königin Camillas Ferienhaus Ray Mill House in Wiltshire, angrenzt, mit privaten Mitteln. Ein nicht namentlich genannter Freund von Königin Camilla erklärte gegenüber der «Page Six», dass Charles besorgt über Sicherheitsrisiken war, da ein potenzieller Käufer plante, «die kommerzielle Nutzung des Anwesens als Kurzzeitferienwohnung und Hochzeits-Location zu maximieren».

Der König konnte das Haus in letzter Minuten kaufen

König Charles sei von «grosser Sorge» erfüllt gewesen, als er letzten Monat erfuhr, dass das Haus zu einem Veranstaltungsort für Hochzeiten werden sollte. Ein weiterer Insider formuliert, was den Monarchen gestört hätte: «Stellen Sie sich vor – Dutzende von Hochzeitsgästen feiern jedes Wochenende auf der anderen Seite ihres Zauns.»

Charles soll in letzter Minute eingegriffen haben, um den Verkauf zu stoppen und selbst der neue Besitzer des Old Mill zu werden. Er plane jetzt, einen «sicherheitsgeprüften Mieter» zu finden, der sicherstellt, dass das Anwesen «angemessen» genutzt wird. Königin Camilla sei über den Kauf «dankbar und erleichtert» sei, besonders angesichts der «zusätzlichen Belastungen und Sorgen», mit denen sie im vergangenen Jahr konfrontiert war.

Charles besitzt Häuser im Wert von über 22 Milliarden Franken

Das Ferienhaus Ray Mill Hous ist für Camilla ein wichtiger Ort, wo sie sich zurückziehen und zur Ruhe kommen kann. «Sie hat ihre Pferde, geht mit ihren Hunden spazieren und verbringt gerne Zeit mit ihrer Familie», sagte ein Freund der Königin und fügte hinzu: «Diese Angelegenheit mit ihrem Nachbarn war ehrlich gesagt das Letzte, was sie brauchte.»

Mit dem Zuwachs in seinem Portfolio besitzt König Charles III. nun Immobilien im Wert von über 22 Milliarden Franken. Dazu gehören zehn Schlösser, 12 Villen, 56 Ferienhäuser und 14 antike Ruinen im ganzen Königreich verteilt, wie «Forbes» wissen will. Das Kronjuwel der Sammlung ist sicherlich der Buckingham-Palast, der alleine schon knappe fünf Millionen Franken wert sein soll. Nicht zu verachten sind auch Windsor Castle (Wert: 650 Millionen Franken), Kensington Palace (Wert: 550 Millionen Franken) und das Zuhause von König Charles III. und Königin Camilla, wenn sie in London weilen. Das königliche Daheim ist vergleichsweise günstig und ist nur 63 Millionen Franken wert.