König Charles III. (76) hat am Montag eine familiengeführte Brauerei besucht - und sich dabei selbst am Zapfhahn bedient. Der Monarch zapfte sich in der Tower Brewery in der englischen Stadt Burton-upon-Trent in der Grafschaft Staffordshire ein Pint des hauseigenen Biers «Gone for Burton». Fotos zeigen Charles sichtlich amüsiert beim Ziehen des Zapfhahns. Kein Wunder, dass der Monarch anschliessend auch die augenzwinkernde Aufforderung des Brauereibesitzers, doch einen Schluck zu probieren, annahm.

König Charles trinkt Bier und Schnaps

«Ich wäre wohl am falschen Ort, wenn ich das nicht täte», witzelte der König laut «Independent», bevor er das Glas hob und mit einem herzlichen «Auf Ihre Gesundheit» anstiess. Anschliessend scherzte er, er könne den Rest des Biers mit der anwesenden Presse teilen.

Doch beim Bier blieb es nicht: Brauereibesitzer John Mills schlug dem Monarchen vor, einen Schluck einer besonderen Spirituose zu probieren, die die Grundlage für Whisky bilden würde. Charles, bekanntlich Whisky-Liebhaber, probierte das Gemisch und schien zufrieden: «Interessant - ja, der ist superstark», sagte der 76-Jährige.

Vor dem Brauereibesuch hatte Charles in Staffordshire zudem die Fabrik eines Baumaschinenherstellers besucht. Während des Besuchs sah er sich die Fertigungsstrasse der Fabrik an und beobachtete, wie die Räder der Baggerlader montiert werden. Kurz legte der Monarch dabei auch selbst Hand an. Anschliessend traf sich der Monarch in der Fabrik mit Auszubildenden, langjährigen Mitarbeitenden und deren Familien.