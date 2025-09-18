Die Reality-TV-Stars Nikola Glumac und Kim Virginia haben sich erneut verlobt. Wie jetzt bekannt wurde, gab Nicola für das Ganze nicht nur eine Menge Geld aus – es kam auch zu einem dramatischen Missgeschick, wie die beiden nun mitteilen.

«I said Yes!» – mit diesen Worten überraschte Reality-Star Kim Virginia (30) am Dienstag ihre Fans auf Instagram. Ihr Freund Nikola Glumac (29) machte ihr einen Heiratsantrag. Das, nachdem die beiden ihre erste Verlobung im Mai bekannt gegeben und wenige Monate später wieder aufgelöst hatten.

So begeistert Kim Virginia von der erneuten Verlobung auf Instagram erzählte, so dramatisch sind nun die Details, die das Paar veröffentlicht. Denn diesmal fiel der Antrag wortwörtlich ins Wasser.

Antrag auf dem Jet-Ski ist nicht die beste Idee

Bei einem Ausflug auf zwei Jet-Skis hielt Glumac um die Hand seiner Liebsten an. Über ihnen flog ein Flugzeug mit einem Banner hinweg, auf dem der gebürtige Serbe die Frage aller Fragen stellte. Als sich Kim Virginia zu Glumac umdreht, hat er schon die Schachtel mit dem Verlobungsring in der Hand.

Danach ging allerdings alles schief. Statt an Kim Virginias Finger landete der Ring nämlich im Meer – wo er in den Tiefen versank.

Unter Tränen erzählt Nikola Glumac, dass nicht nur der Ring weg ist, sondern mit ihm auch all sein Geld. «Ich habe das alles so lange geplant und alle meine Ersparnisse ausgegeben, um den Ring zu kaufen und Kim glücklich zu machen. Vielleicht ist das für andere nicht so viel Geld, aber für mich ist es richtig viel. Ich habe wirklich alles ausgegeben, um ihn zu bekommen und zu kaufen. Und das Flugzeug mit dem Banner und das Ganze zu verheimlichen, war echt schwer», sagt er. Wie viel Geld nun tatsächlich weg ist, verrät der Reality-Star allerdings nicht.

Er beteuert, dass ein verlorener Ring aber nicht «verlorene Verlobung» heisse. «Wir werden immer noch heiraten.» Wegen des Rings müssten die beiden sich nun etwas einfallen lassen.

Fans in den Kommentaren zweifeln an der Echtheit des Unglücks

In den Kommentaren unter dem Video, welches zeigt, wie Glumac der Ring ins Wasser fällt, haben einige User allerdings wenig Mitleid. Einige unterstellen ihnen sogar, dass das ganze Drama gestellt gewesen sei. «Das schreit ja schon nach Schauspielerei hoch 10! Er hat ihn ihr ja angesteckt, wie man gesehen hat. Wie genau kommt es dann zu dieser Situation? Hmmm, Fragen über Fragen», schreibt eine Nutzerin auf Instagram. Die gleichen Zweifel haben auch viele andere in den Kommentaren. Doch das Paar versichert: Es war ein Missgeschick und der Ring ist weg. Da Kim Virginia aber trotz allem noch gerne einen. Verlobungsring hätte, macht sich das Paar nun auf, einen neuen Ring auszusuchen. Nikola Glumac sagte zwar, dass er für Kim Virginia in die roten Zahlen gehen würde, um sie glücklich zu machen, aber es bleibt nun zu hoffen, dass es nicht dazu kommen muss.