Elena Miras nimmt bei «Europa grillt den Henssler» teil

Darum gehts
- Elena Miras nimmt an «Europa grillt den Henssler» für Spanien teil
- Sie wird von ihrem Vater José unterstützt und verspricht Überraschungen
- Sechs Prominente vertreten verschiedene europäische Länder in der Kochshow
Elena Miras (33) wagt sich nach ihrer Teilnahme bei «Make Love, Fake Love» in ein neues TV-Format. Allerdings geht es für die Schweizer Reality-TV-Darstellerin diesmal weder in eine Dating- noch in eine Quiz-, sondern in eine – Achtung – Kochshow! Richtig gelesen, die Schweizerin nimmt bei «Grill den Henssler» teil. Oder, um es zu präzisieren, bei «Europa grillt den Henssler».
In dem Kochformat tritt Steffen Henssler (52) in vier Shows gegen ganz Europa an, wie es in der Sendungsbeschreibung von Vox heisst. «Jede Folge widmet sich vier Ländern, die von einem Traditionskoch und einem Promi-Paten vertreten werden.» Können wir uns also auf Züri Gschnätzlets und Rösti freuen? Nein, denn Elena Miras wird für Spanien antreten.
«Ihr habt keine Ahnung, worauf ich mich eingelassen habe»
Unterstützung erhält sie von Papa José, wie das Garderobenschild verrät, das sie am Sonntagmittag in ihrer Instagram-Story zeigt. «Es wird sehr lustig, ihr habt keine Ahnung, worauf ich mich eingelassen habe und auch mein Vater, der Arme. Ich hab ihm auch nicht alles gesagt, mal gucken, ob er sich freut, denn es sind heute Abend auch Zuschauer mit am Start, und deswegen wird das alles sehr interessant», gibt sich Miras geheimnisvoll.
Während Elena Miras Spanien vertritt, kocht Sänger Ross Antony (51) für Grossbritannien, Reality-TV-Star Filip Pavlovic (31) für Kroatien, TV-Koch Johann Lafer (67) für Österreich, Moderatorin Charlotte Würdig (47) für Norwegen und Musikproduzent Mousse T. (58) für die Türkei. Die Sendung ist für diesen Herbst geplant, ein genaues Ausstrahlungsdatum ist derzeit noch nicht bekannt.
