Ein Streit zwischen Ex-Partnern in der RTLzwei-Sendung «Armes Deutschland» eskaliert. Jerome soll seine Ex-Freundin Michelle mit einer Schreckschusspistole bedroht haben. Der Sender beendet daraufhin die Zusammenarbeit mit dem Sozialhilfe-Empfänger.

1/5 Kam es in der RTlzwei-Doku «Armes Deutschland» zu Waffenmissbrauch? Gegen Sozialhilfe-Empfänger Jerome stehen happige Vorwürfe im Raum. Foto: RTLzwei

Darum gehts RTLzwei beendet Zusammenarbeit mit Bürgergeld-Empfänger nach mutmasslichem Waffen-Vorfall

Michelle erhebt schwere Anschuldigungen gegen Ex-Freund Jerome wegen Bedrohung mit Schreckschusspistole

Die betreffende Folge von «Armes Deutschland» wird am 28. Oktober 2025 ausgestrahlt Die künstliche Intelligenz von Blick lernt noch und macht vielleicht Fehler. Mehr erfahren Feedback senden Mehr anzeigen

Laszlo Schneider Teamlead People-Desk

Ein schwerwiegender Vorfall in der RTLzwei-Sozialdoku «Armes Deutschland» hat zu drastischen Konsequenzen geführt. Der Sender hat die Zusammenarbeit mit einem Sozialhilfe-Empfänger nach einem mutmasslichen Waffen-Vorfall beendet.

Im Mittelpunkt der Kontroverse stehen die ehemaligen Partner Michelle und Jerome. Während Michelle, eine arbeitslose Protagonistin, ein lang ersehntes Vorstellungsgespräch wahrnimmt, plant ihr Ex-Freund Jerome eine Überraschung. Doch das Wiedersehen nimmt eine unerwartete Wendung.

Miichelle erhebt schwere Anschuldigungen gegen Jerome. Sie behauptet, er habe sie mit einer Schreckschusspistole bedroht. Jerome bestreitet die Vorwürfe vehement: «Meinst du, ich bin so bescheuert und steck dir eine Waffe an den Kopf? Dann hätte sich sie mir lieber selber vor den Kopf gehalten und vielleicht auch mal abgedrückt. Dann müsste ich mir die ganze Scheisse nicht mehr geben.»

Polizei muss Vorfall abklären

Der Sender reagiert prompt auf den Vorfall. In einem Statement erklärt RTLzwei: «Auch, wenn nur die beiden wissen, was wirklich passierte, ist für uns hiermit eine Grenze überschritten. Wir haben uns entschieden, die Zusammenarbeit mit Jerome zu beenden, bis die Polizei den Vorfall aufgeklärt hat.» RTLZWEI betont, dass Michelle sich jederzeit an den Sender wenden könne, sollte sie Hilfe benötigen.

Die betreffende Folge von «Armes Deutschland» wird trotz des Vorfalls am 28. Oktober 2025 um 20.15 Uhr ausgestrahlt.