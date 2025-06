Ex-Bachelor Fabrizio und Rina haben sich getrennt

Ex-Bachelor Fabrizio Behrens und seine Auserwählte Rina Tavares haben sich getrennt. Das gab das Bachelor-Paar von 2023 am Sonntag auf Instagram bekannt.

1/6 Ex-Bachelor Fabrizio Behrens und seine Herzdame Rina haben sich nach 1,5 Jahren Beziehung getrennt. Foto: zVg

Darum gehts Fabrizio Behrens und Rina Tavares geben ihre Trennung bekannt

Das Paar lernte sich in der 3+-Kuppelshow «Der Bachelor» kennen

Aurelia Schmidt Redaktorin People

Nach eineinhalb Jahren Beziehung haben Fabrizio Behrens (34) und Rina Tavares (23) ihre Trennung bekannt gegeben. Die beiden haben sich 2023 in der 3+-Kuppelshow «Der Bachelor» kennen und lieben gelernt. Künftig werden der Ex-Rosenkavalier und seine Auserwählte getrennte Wege gehen, wie sie am Sonntag auf Instagram verkünden. «Ihr Lieben, Rina und ich hatten gemeinsam eine wunderschöne Zeit. Wir sind durch dick und dünn gegangen, haben viel erlebt und viele besondere Momente geteilt. Dafür sind wir unendlich dankbar», heisst es in den ersten Zeilen ihres Statements.

Weiter schreiben sie: «Heute ist der Tag gekommen, an dem wir euch mitteilen, dass wir leider kein Paar mehr sind. Diese Entscheidung ist uns nicht leicht gefallen, doch wir haben sie gemeinsam mit gegenseitigem Respekt getroffen. Auch wenn es für eine Partnerschaft nicht reicht, bleiben wir freundschaftlich miteinander verbunden und sind froh, dass das möglich ist.»

«Es war eine besondere Zeit, die ich niemals vergessen werde»

Was genau zur Trennung geführt hat, verraten der Ex-Bachelor und seine Herzdame nicht. Dennoch bieten sie der Community «in den kommenden Tagen» eine Fragerunde an, in der sie auf die Fragen ihrer Fans eingehen wollen. Dazu heisst es zudem: «Wir bitten euch jedoch, unsere Privatsphäre zu respektieren – für uns beide beginnt nun ein neues Kapitel, das wir mit Ruhe und Achtsamkeit angehen möchten.»

Zum Schluss bedanken sich die Influencer für die Unterstützung und Liebe, die sie auf ihrem Weg haben erfahren dürfen: «Es war eine besondere Zeit, die ich niemals vergessen werde. Jetzt geht unsere Reise getrennt weiter – meine und auch ihre. Wir blicken beide mit Zuversicht nach vorn und freuen uns auf die kommende Zeit.»