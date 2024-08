Bachelor Fabrizio feiert Liebesjubiläum mit seiner Rina

Nach Vollendung der Dreharbeiten zog Siegerin Rina am Tag nach der Landung zurück in der Schweiz direkt von Bern nach Zürich zu ihrem Bachelor Fabrizio. Seither sind die beiden ein Paar und feierten kürzlich ihr einjähriges Liebesjubiläum.

1/7 Seit einem Jahr ein Paar: Der Bachelor von 2023, Fabrizio Behrens mit seiner Auserwählten Rina Tavares.

Evelyne Rollason Redaktorin People

Während die meisten Bachelor-Paare es nur höchst selten über ein paar Monate Beziehung hinaus schaffen, freut sich Fabrizio Behrens (34) und seine Auserwählte Rina Tavares (23) über ein Jubiläum: Das Bachelor-Paar von 2023 feiert sein einjähriges Liebesjubiläum.

Als «ihr Datum» haben der Zürcher und die Bernerin den 19. August festgelegt. Das war ein Tag, nachdem die beiden nach vollendeten Dreharbeiten in Thailand wieder in der Schweiz angekommen waren. An diesem Tag rief Fabrizio seine Auserwählte an, wie er jetzt im Interview mit Blick verrät: «Ich habe zu Rina gesagt: ‹Pack deine Koffer gar nicht erst aus und komm zu mir! ›» Rina habe ja gesagt und kam samt Koffer von Bern nach Zürich. «Seither ist sie bei mir!», freut sich Fabrizio.

Fabrizio vergass den Jahrestag, Rina gelang die Überraschung

Das einjährige Liebesjubiläum feierten Fabrizio und Rina im gemeinsamen Zuhause – Rina hat ihren Schatz mit einem Candle-Light-Dinner überrascht, wie sie erzählt: «Es war ein sehr schöner und gemütlicher Abend, wir haben es uns richtig romantisch gemacht und ich habe für Fabrizio gekocht.»

Dass dieser den Jahrestag beinahe vergessen hätte, störte Rina nicht. Fabrizio beichtet: «Typisch Mann, hatte ich das Datum nicht im Kopf. Ich kam nach Hause und da waren überall Kerzen und gedämpftes Licht. Da ist bei mir der Groschen gefallen. Ich habe improvisiert und war besonders lieb zu ihr.»

Als Rina im September 2023 noch vor Ausstrahlung der ersten Folge der Bachelor-Staffel bei Fabrizio einzog, lernte sie auch bald seine 7-jährige Tochter kennen. Inzwischen sind die drei ein eingespieltes Team, wie der Bachelor verrät: «Meine Kleine mag Rina sehr. Wir machen oft Ausflüge zu dritt. Rina ist ja selber noch sehr jung und total verspielt. Sie macht es mega gut mit meiner Tochter».

Allerdings nehme sich Fabrizio auch bewusst Zeit, die er mit seiner Tochter alleine verbringe. «Explizite Vater-Tochter-Zeit ist mir wichtig.»

Die Zweitklässlerin hat die neue Frau an der Seite ihres Vaters akzeptiert und rechnet auch in Zukunft mit Rina. «Es kommen auch immer wieder so Fragen, wie: ‹Papi, heiratest du Rina?›»

Läuten bald die Hochzeitsglocken?

Er erkläre seiner Tochter dann jeweils, dass er Rina sehr liebe, sich die beiden aber noch etwas Zeit nehmen wollen. Wenn eine standesamtliche Heirat auf dem Papier für das Paar zwar im Hintergrund steht, träumen sie doch von einer romantischen Hochzeit. «Es ist auf jeden Fall ein Wunsch von mir, ganz romantisch einer Frau vor versammelter Familie einen Ring an den Finger zu stecken. Wir können uns vorstellen, eine symbolische Hochzeit zu feiern.»

Rina möchte jung Mutter werden

Noch wichtiger als das Hochzeitsfest sei den beiden die Familienplanung. «Rina möchte gerne jung Mami werden», freut sich Fabrizio und ergänzt: «Von mir aus könnten wir schon heute mit der Kinderplanung anfangen!» Allerdings wollen die beiden erst ihre Beziehung weiter festigen. In den nächsten fünf Jahre könnten sie sich vorstellen, gemeinsamen Nachwuchs zu bekommen.

Eine Bachelor-Liebesgeschichte mit Happy End also? «Wir hatten von Anfang an einen sehr guten Draht zueinander. Nach ein paar Monaten hatten wir das Gefühl, wir kennen uns schon das ganze Leben. Das hätten wir beide wohl nicht so erwartet.»