Trauer bei «Hartz und herzlich»: Protagonist Oli ist im Alter von 55 Jahren überraschend verstorben. Fans sind bestürzt, da der Hamburger aktuell im TV zu sehen ist.

Letzte Auftritte: Ausstrahlung am 10. und 17. März bei RTLzwei

Oli (†55) aus der RTLzwei-Sozialdoku «Hartz und herzlich» ist tot. Die traurige Nachricht wurde am Dienstagmittag (10. März) auf der offiziellen Instagram-Seite von «Hartz und herzlich» bekanntgegeben. «Aus Hamburg haben uns leider sehr traurige Nachrichten erreicht. Oli ist verstorben. Unser tiefstes Mitgefühl gilt seinem Partner, seiner Familie und allen Freunden», heisst es dort.



Zudem bitten die Macher der Sendung: «Aus Respekt gegenüber dem Verstorbenen sowie allen Verwandten und Bekannten bitten wir darum, diese Nachricht respektvoll zu behandeln und von Anfragen abzusehen.» Die Todesursache ist nicht bekannt.

Die Nachricht trifft viele Fans hart, zumal Oli aktuell noch in den neuen Folgen der Sendung «Hartz und herzlich – Rückkehr nach Hamburg» zu sehen ist. «Wir hatten ihn letzte Woche im Fernsehen gesehen», schreibt ein trauriger User.

Die Handlung bei «Hartz und herzlich» drehte sich zuletzt um die schwierige Beziehung zu seinem Partner Ricky. Trotz eines romantischen Heiratsantrags vor einigen Monaten schienen die beiden mit grossen Herausforderungen zu kämpfen. Ricky hatte seinen Alkoholentzug erfolgreich abgeschlossen, während Oli an seinen Trinkgewohnheiten festhielt. Das sorgte für Spannungen, die sogar die geplante Hochzeit infrage stellten.

Oli wird noch ein letztes Mal in zwei kommenden Folgen von «Hartz und herzlich» zu sehen sein, darunter die Episode «Rückkehr nach Hamburg» am Dienstag, 10. März, sowie eine weitere am 17. März.