Der ehemalige «Tagesschau»-Moderator Jan Hofer lebt seit 2024 dauerhaft mit seiner Familie auf Mallorca. Doch erneute Umzugspläne hätten beinahe zu einer handfesten Ehekrise geführt.

Darum gehts KI-generiert, redaktionell geprüft Jan Hofer lebt seit 2024 mit seiner Familie auf Mallorca

Ehekrise wegen Umzugsplänen aufs spanische Festland, Pläne verworfen

Hofer war 35 Jahre bei der «Tagesschau», seit 2022 im Ruhestand War diese Zusammenfassung hilfreich? Ja Nein Externe Inhalte Möchtest du diesen ergänzenden Inhalt (Tweet, Instagram etc.) sehen? Falls du damit einverstanden bist, dass Cookies gesetzt und dadurch Daten an externe Anbieter übermittelt werden, kannst du alle Cookies zulassen und externe Inhalte direkt anzeigen lassen. Externe Inhalte laden Mehr Infos

Silja Anders Redaktorin People

Sieben Jahre ist Jan Hofer (76) bereits mit seiner Ehefrau Phong Lan Hofer (48) verheiratet. Seit 2024 wohnt er mit seiner Ehefrau und dem gemeinsamen Sohn auf Mallorca.

Kennengelernt haben sich Hofer und die Deutsch-Vietnamesin 2014. Bereits 2021 kauften sie sich einen Zweitwohnsitz in Palma, waren aber hauptsächlich noch in Hamburg-Lokstedt daheim. Seit dem vollständigen Umzug nach Mallorca 2024 fühlt sich die Familie dort pudelwohl. Und auch eine Ehekrise ist überstanden.

Ehekrise wegen Umzugsplänen

Wie bitte, Ehekrise? Ganz genau. Ausgelöst durch Umzugspläne. Nicht aber jene nach Mallorca. Da war Hofers Ehefrau damals sofort an Bord. Nein, eine Weile später spielte der ehemalige «Tagesschau»-Moderator mit dem Gedanken, aufs spanische Festland zu ziehen.

Phong Lan Hofer war davon allerdings ganz und gar nicht begeistert, wie Hofer der «Mallorca-Zeitung» verriet. «Ich habe mit meiner Frau mal eine Ehekrise hervorgerufen, weil ich auf den Gedanken kam, vor den Problemen dieser Insel ein bisschen zu flüchten und aufs spanische Festland zu ziehen. Da gibt es ja auch schöne Ecken. Da gab es grosse Proteste, das kommt überhaupt nicht infrage», verrät er in dem Interview.

Er musste seine Pläne also auf Eis legen und hat diese inzwischen aber aus freien Stücken endgültig begraben. «Ich habe mich noch nie so wohlgefühlt wie hier», sagt der 76-Jährige überzeugt über seine neue Heimat. Über diese Aussage dürfte sich auch seine 28 Jahre jüngere Ehefrau freuen.

Hofer war über drei Jahrzehnte das Gesicht der «Tagesschau»

Jan Hofer war 35 Jahre lang ein fester Bestandteil der deutschen «Tagesschau» bei der ARD. 2020 verabschiedete er sich vom öffentlich-rechtlichen Fernsehen und machte für zwei Jahre einen Ausflug ins Privatfernsehen, als er «RTL Direkt» moderierte. 2022 ging Hofer letztlich in den Ruhestand, um mehr Zeit mit seiner Familie verbringen zu können.

Das TV scheint Hofer inzwischen allerdings zu fehlen, denn es zieht ihn wieder zurück ins Fernsehen. Ab dem 8. April ist der Moderator bei der Sat.1-Kochshow «The Taste» als einer von zwölf prominenten Hobbyköchinnen und -köchen, die sich dem Urteil einer Fachjury bestehend aus vier Spitzenköchen stellen müssen und diese von ihrem Können überzeugen wollen. Ein fester Bestandteil dieser Jury ist seit 2025 übrigens auch die Schweizer Starköchin Elif Oskan (36). Ob Jan Hofer sie überzeugen kann?